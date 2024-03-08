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Jurgen Klopp Liverpool 2023-24Getty
Muhammad Zaki dan Aditya Gokhale

Liverpool NGOTOT Pulangkan Sosok Yang Jadi Pilar Kesuksesan Era Jurgen Klopp Ini

LiverpoolPremier LeagueLiverpool v Manchester CityManchester CityJuergen Klopp

Liverpool dikabarkan semakin ngotot untuk merekrut kembali sang mantan direktur olahraga, Michael Edwards.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Liverpool ingin rekrut Edwards lagi
  • Gelar pertemuan tatap muka di Boston
  • Edwards berbakti pada periode 2012-2022

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