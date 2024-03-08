Liverpool NGOTOT Pulangkan Sosok Yang Jadi Pilar Kesuksesan Era Jurgen Klopp Ini

GettyMuhammad Zaki dan Aditya GokhaleLiverpool NGOTOT Pulangkan Sosok Yang Jadi Pilar Kesuksesan Era Jurgen Klopp IniLiverpoolPremier LeagueLiverpool v Manchester CityManchester CityJuergen KloppLiverpool dikabarkan semakin ngotot untuk merekrut kembali sang mantan direktur olahraga, Michael Edwards.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniLiverpool ingin rekrut Edwards lagiGelar pertemuan tatap muka di BostonEdwards berbakti pada periode 2012-2022