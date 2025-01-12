Liverpool JUAL Darwin Nunez?! Pasang Banderol FANTASTIS Usai Diincar Al-Hilal

Getty ImagesRichard Mills dan Muhammad ZakiLiverpool JUAL Darwin Nunez?! Pasang Banderol FANTASTIS Usai Diincar Al-HilalLiverpoolD. NunezAl HilalTransfersPremier LeagueSaudi Pro LeagueLiverpool dikabarkan memasang banderol fantastis untuk Darwin Nunez setelah sang striker menarik minat klub Arab Saudi Al-Hilal.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniNunez kesulitan di LiverpoolThe Reds tetap pasang banderol selangitAl-Hilal minati sang bomber UruguayGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang