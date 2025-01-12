Darwin Nunez Liverpool 2024Getty Images
Richard Mills dan Muhammad Zaki

Liverpool JUAL Darwin Nunez?! Pasang Banderol FANTASTIS Usai Diincar Al-Hilal

LiverpoolD. NunezAl HilalTransfersPremier LeagueSaudi Pro League

Liverpool dikabarkan memasang banderol fantastis untuk Darwin Nunez setelah sang striker menarik minat klub Arab Saudi Al-Hilal.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Nunez kesulitan di Liverpool
  • The Reds tetap pasang banderol selangit
  • Al-Hilal minati sang bomber Uruguay
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