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Muhammad Zaki dan Richard Mills

Striker Manchester City Erling Haaland Paling Kagum Sama Pemain Liverpool Yang Ini

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Striker Manchester City Erling Haaland menyebut gelandang Liverpool ini sebagai rekrutan yang "luar biasa" untuk skuad Jurgen Klopp.

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