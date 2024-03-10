Striker Manchester City Erling Haaland Paling Kagum Sama Pemain Liverpool Yang Ini

(C)Getty ImagesMuhammad Zaki dan Richard MillsStriker Manchester City Erling Haaland Paling Kagum Sama Pemain Liverpool Yang IniLiverpoolErling HaalandManchester CityDominik SzoboszlaiLiverpool v Manchester CityPremier LeagueStriker Manchester City Erling Haaland menyebut gelandang Liverpool ini sebagai rekrutan yang "luar biasa" untuk skuad Jurgen Klopp.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniLiverpool jamu Man City di AnfieldHaaland bicara soal laga kelas berat ituPuji satu pemain "luar biasa" Liverpool