Superstar Lionel Messi harus terus menunggu untuk mencetak gol ke-900 dalam kariernya. Pemain berusia 38 tahun itu tidak mampu membawa Inter Miami melampaui skor 0-0 saat bertanding melawan Nashville SC dalam leg pertama babak 16 besar CONCACAF Champions Cup pada Kamis dini hari waktu Jerman.
Lionel Messi gagal mencetak gol dalam pertandingan melawan Inter Miami: Lionel Messi melewatkan tonggak penting
Messi semakin mendekati tonggak sejarah berikutnya dalam kariernya pada Sabtu lalu di Major League Soccer (MLS) berkat golnya dalam kemenangan 2-1 atas DC United. Itu adalah gol ke-80 bagi pemain Argentina itu dalam seragam Miami, tempat ia bermain sejak 2023.
Apakah Lionel Messi akan mencetak 900 gol pada hari Minggu?
Untuk FC Barcelona, pemenang Ballon d'Or delapan kali ini pernah mencetak 672 gol, ditambah 32 gol untuk Paris Saint-Germain.
Untuk tim nasional Argentina, juara dunia 2022 ini telah mencetak 115 gol. Kesempatan berikutnya untuk mencetak gol ke-900 akan datang pada Minggu ini saat pertandingan MLS melawan Charlotte. Pertandingan leg kedua Champions Cup melawan Nashville akan digelar pada Kamis mendatang.
Lionel Messi: Statistiknya untuk Inter Miami
Permainan 91 Gol 80 Assist 44
