Lionel Messi gagal mencetak gol dalam pertandingan melawan Inter Miami: Lionel Messi melewatkan tonggak penting

Untuk FC Barcelona, pemenang Ballon d'Or delapan kali ini pernah mencetak 672 gol, ditambah 32 gol untuk Paris Saint-Germain.

Untuk tim nasional Argentina, juara dunia 2022 ini telah mencetak 115 gol. Kesempatan berikutnya untuk mencetak gol ke-900 akan datang pada Minggu ini saat pertandingan MLS melawan Charlotte. Pertandingan leg kedua Champions Cup melawan Nashville akan digelar pada Kamis mendatang.