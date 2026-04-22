Liam Rosenior Chelsea
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Liam Rosenior harus pergi - namun masalah Chelsea yang kini tanpa arah jauh lebih mendalam

Jika kita jujur saja, sejak awal rasanya bukan soal "apakah", melainkan "kapan" Liam Rosenior akan dipecat setelah ia ditunjuk sebagai pengganti yang mengejutkan bagi Enzo Maresca yang dipecat pada Januari lalu. Awal yang menjanjikan di bangku cadangan Stamford Bridge kini terasa seperti kenangan yang jauh, dengan rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya mempercepat kejatuhannya. Setelah memimpin tim mengalami kekalahan kelima berturut-turut di liga, Rosenior mungkin memang pantas diberhentikan dari jabatannya — namun ia hanyalah gejala dari masalah yang lebih luas dan mendalam yang dihadapi The Blues.

Meskipun di mata banyak orang ia sudah ditakdirkan gagal sejak awal, hanya sedikit yang menduga segalanya akan berantakan begitu cepat bagi pelatih asal Inggris itu. Kekalahan telak dari Brighton pada Selasa malam terbukti menjadi pukulan terakhir, karena hasil tersebut hampir mengakhiri upaya Chelsea untuk lolos ke Liga Champions dan benar-benar mengancam harapan mereka untuk berlaga di kompetisi Eropa apa pun. Dalam waktu 24 jam, ia telah dipecat.

Rosenior telah mencatatkan sejarah yang tak diinginkan di London Barat, memimpin klub melalui periode performa terburuk sejak era 90-an dan bahkan menyamai rekor berusia 114 tahun saat timnya kalah lima kali berturut-turut dengan skor agregat 11-0. Namun, meski mudah untuk menyalahkan pelatih yang akan pergi, jelas sekali bahwa masalah Chelsea jauh lebih dalam.

Di tengah pemecatan manajer lainnya dan ketidakpuasan suporter yang mencapai titik didih, jajaran petinggi klub menghadapi musim panas yang penuh gejolak yang berpotensi menghancurkan proyek mereka...

    Titik tak terhindarkan

    Ada kesan suram dan tak terelakkan dari kekalahan telak di Brighton serta cara terjadinya. Chelsea sudah terdesak sejak peluit pertama berbunyi karena kebobolan dalam waktu tiga menit, dan mereka tampak kehilangan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk bangkit kembali setelah itu. Karena tak ada kata yang lebih tepat, itu sungguh menyedihkan.

    Setelah terus mengejar bayangan sepanjang babak pertama, kebangkitan singkat di awal babak kedua ternyata hanya menipu, karena tuan rumah memanfaatkan kesalahan individu untuk secara efektif memastikan kemenangan mereka dengan sisa 40 menit pertandingan. Tim asuhan Rosenior sama sekali tidak terlihat mampu melakukan comeback setelah itu, karena para pemain secara jelas gagal berjuang untuk pelatih kepala mereka yang semakin tertekan.

    Suasana beracun di tribun tamu menjadi puncak dari kue yang busuk, dengan nyanyian "Kami ingin Chelsea yang dulu kembali", "Pergi saja Rosenior" dan "Pergi saja Eghbali, kamu tidak diterima di sini" menggema di Amex Stadium, dengan para pendukung tuan rumah bahkan ikut bernyanyi pada satu titik dengan teriakan "Liam Rosenior, dia salah satu dari kita" sebagai bentuk dukungan sarkastis bagi mantan pemain Brighton tersebut. Pada kenyataannya, tidak ada lagi harapan untuk bangkit dari situ.

    Kekalahan telak 3-0 lainnya membuat Chelsea terpuruk di peringkat ketujuh Liga Premier, terpaut tujuh poin dari lima besar meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada rival-rival mereka. Harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions kini hampir pupus, dan hal itu jelas tidak luput dari perhatian para pemain saat mereka berbaris untuk menatap kosong ke arah pendukung tim tamu yang sedang marah saat pertandingan berakhir.

    • Iklan
    Belum cukup baik

    Meskipun situasi ini tentu saja tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Rosenior, tak dapat disangkal bahwa hasil dan performa Chelsea belakangan ini sungguh tidak dapat diterima.

    Pria Inggris yang belum berpengalaman ini telah memimpin tim melalui rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan The Blues kalah dalam lima pertandingan liga berturut-turut dan gagal mencetak satu gol pun dalam prosesnya untuk pertama kalinya sejak 1912 (benar, tahun sembilan belas dua belas). Rentetan lima kekalahan berturut-turut ini merupakan yang terpanjang sejak November 1993.

    Sejak penunjukan Rosenior pada Januari, tim asal London Barat ini berada di peringkat ke-13 dalam klasemen performa, dan saat ini mereka tampaknya lebih mungkin terperosok lebih dalam ke zona tengah klasemen daripada mampu meraih serangkaian hasil positif untuk memastikan kualifikasi Eropa setidaknya dalam empat pertandingan yang tersisa.

    Situasi pelatih kepala yang tertekan ini tidak terbantu oleh jadwal pertandingan Chelsea yang menantang; mereka masih harus menghadapi Liverpool di Anfield, menjamu Tottenham yang sedang berjuang menghindari degradasi, dan bertandang ke benteng Stadium of Light milik Sunderland pada hari terakhir dalam upaya mereka yang kini putus asa untuk lolos ke kompetisi Eropa. Peluangnya untuk mencapai itu semakin tipis seiring berjalannya waktu.

    Banyak yang bilang kalau Rosenior butuh satu musim pramusim penuh buat nunjukin kemampuannya, tapi kerja yang udah dilakukan Michael Carrick yang juga kurang berpengalaman di Manchester United sejak ditunjuk jadi pelatih sementara sekitar waktu yang sama dengan rekan sejawatnya itu mulai bekerja - yang berhasil mengangkat Setan Merah dari peringkat ketujuh ke peringkat ketiga - bikin argumen itu jadi nggak relevan.

    Pemecatan yang tak terhindarkan

    Memang, baru pekan lalu dilaporkan bahwa Chelsea tidak akan mengevaluasi posisi Rosenior hingga ia menyelesaikan satu musim penuh, meskipun ia gagal finis di lima besar, seperti halnya pendahulunya, Mauricio Pochettino dan Maresca. Namun, penurunan performa ini begitu mengkhawatirkan sehingga tampaknya sikap tersebut berubah dengan cepat.

    Kurang dari 24 jam setelah kekalahan di pantai selatan, Rosenior telah dipecat. Setelah rapat pimpinan di markas latihan klub di Cobham pada hari Rabu, ia dibebastugaskan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan klub: "Liam selalu bertindak dengan integritas dan profesionalisme tertinggi sejak penunjukannya di tengah musim. Ini bukanlah keputusan yang diambil klub dengan enteng, namun hasil dan performa terbaru telah berada di bawah standar yang diperlukan, padahal masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini. Saat klub berupaya membawa stabilitas ke posisi Pelatih Kepala, kami akan menjalani proses refleksi diri untuk melakukan penunjukan jangka panjang yang tepat."

    BBC sebelumnya melaporkan bahwa dukungan dari jajaran petinggi klub telah mengering. Baru beberapa hari yang lalu, salah satu pemilik klub, Behdad Eghbali, memberikan pernyataan dukungan yang lemah kepada Rosenior, dengan mengatakan secara kurang meyakinkan: "Saya pikir kami mendukung Liam."

    Yang terpenting, ditambahkan bahwa pelatih kepala yang dipecat itu kehilangan dukungan dari ruang ganti, dengan sejumlah pemain "tidak yakin" dengan taktik pelatih muda asal Inggris itu dan semakin 'frustrasi'. Dikatakan juga bahwa banyak pemain yang berbahasa Spanyol lebih suka bekerja di bawah Maresca. Tentu saja, dalam masa jabatannya yang singkat, Rosenior harus menghadapi Enzo Fernandez yang terang-terangan menggoda pindah ke Real Madrid dan Marc Cucurella yang mempertanyakan keputusan pemecatan pelatih asal Italia tersebut.

    Kalimat penutup

    Untuk pertama kalinya selama rentetan hasil buruk yang menyebabkan kejatuhannya, Rosenior tampak tak segan-segan melontarkan kritik tajam dalam wawancara pasca-pertandingan dan konferensi pers pasca kekalahan telak dari Brighton, yang mungkin menandakan adanya keretakan dalam hubungannya dengan beberapa pemainnya. Pertama, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Itu tidak dapat diterima dalam segala aspek permainan, tidak dapat diterima dalam sikap kami. Saya terus membela para pemain. Namun, penampilan malam ini tidak bisa dibenarkan. Cara kami kebobolan gol, banyaknya duel yang kami kalahkan, serta kurangnya intensitas dalam tim. Sesuatu harus berubah secara drastis sekarang juga.

    "Profesionalisme tidak terlihat. Ini malam yang sangat sulit. Bukan hanya di sini, sejauh ini, di klub sepak bola yang luar biasa ini, tapi juga dalam karier saya. Beberapa hal yang saya saksikan hari ini, saya tidak ingin melihatnya lagi."

    Dia terus melontarkan kritik tajam saat menghadapi media, menambahkan: "Dalam hal dasar-dasar, dalam kebanggaan yang seharusnya kalian miliki saat mengenakan seragam ini, itu tidak dapat diterima. Saya telah membela para pemain dan saya bertanggung jawab. Saya selalu mengatakan itu. Setelah malam ini, saya pikir para pemain juga perlu melihat diri mereka sendiri atas apa yang mereka berikan. Anda bisa membicarakan taktik, taktik datang setelah dasar-dasar. Memiliki lebih banyak keberanian untuk bermain, memenangkan duel, memenangkan sundulan, tekel, kebobolan gol yang mengerikan. Itu adalah penampilan yang tidak dapat diterima malam ini."

    Ketika ditanya tentang adanya ketidakcocokan antara dirinya dan para pemain, ia menjawab dengan tegas: "Jika dilihat dari penampilan itu, sepertinya memang begitu. Saya tidak akan berbohong. Saya tidak merasa ada ketidakcocokan antara saya dan para pemain. Kami bekerja sangat dekat dengan mereka dalam latihan, pertemuan individu, dan pertemuan tim. Kami memberikan segalanya kepada para pemain.

    "Ada kurangnya semangat, kurangnya keyakinan yang bisa menciptakan perspektif yang membuatnya terlihat seperti itu. Saya tidak bisa membantahnya saat ini karena rentetan hasil yang kami alami tidak bisa diterima dan penampilan itu jelas juga demikian."

    Kegagalan sistemik

    Seperti yang telah kita singgung, kekacauan yang dihadapi Chelsea tentu saja bukan sepenuhnya kesalahan Rosenior. Sebagai mantan bawahannya BlueCo di Strasbourg, ia hampir pasti didatangkan ke Stamford Bridge sebagai sosok yang selalu setuju dan patuh, yang rela bekerja dalam kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pemilik dan direktur olahraga.

    Rumusan pernyataan klub mengenai kepergiannya menunjukkan bahwa pemilik BlueCo akhirnya mengakui bahwa pergantian manajer yang tak henti-hentinya di bangku cadangan telah gagal menghasilkan kesuksesan yang berkelanjutan. Eghbali bahkan mengatakan pekan lalu: "Mendapatkan stabilitas di sisi manajerial adalah salah satu hal yang belum kami lakukan dengan benar. Ada rencana. Kami mengevaluasi rencana tersebut. Kami berusaha memperbaiki rencana dan menyesuaikannya jika tidak berjalan dengan baik."

    Sebenarnya, inilah hasil yang diharapkan oleh mayoritas penggemar dan pakar sejak penunjukan Rosenior, meskipun penurunan performa yang dramatis mungkin terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Merekrut manajer muda dan kurang berpengalaman yang tidak memiliki pengalaman di klub elit, lalu mengharapkan dia memimpin sekelompok pemain muda dan kurang berpengalaman, tidak pernah mungkin menghasilkan hasil positif—setidaknya tidak dengan cepat, dan terutama tidak dalam lingkungan yang sangat bertekanan di Chelsea. Dia sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal.

    Sudah dilaporkan bahwa klub berencana mengubah pendekatan mereka terhadap jendela transfer dengan mengejar pemain yang 'matang', 'tahan tekanan', dan memiliki 'pengalaman di Premier League', daripada melanjutkan pendekatan yang gagal dengan menghabiskan miliaran pound untuk menimbun pemain muda dalam upaya membangun skuad yang tahan masa depan, kebanyakan dari mereka jauh di bawah standar yang dibutuhkan. Saat mereka memasuki "proses introspeksi", tampaknya para pengambil keputusan juga ingin mengakhiri perekrutan dan pemecatan yang tak berujung di bangku cadangan.

    Musim panas yang penuh gempa

    Ketidakpuasan yang terus memuncak mengancam akan meluap di kalangan para pendukung. Sebelum kekalahan pada Sabtu lalu melawan Man Utd, ratusan pendukung turun ke jalan untuk memprotes pihak manajemen, membawa spanduk bertuliskan "BlueCo OUT!" dan meneriakkan "Kami ingin Chelsea kami kembali" sambil menunjukkan dukungan kepada mantan pemilik Roman Abramovich di luar Stamford Bridge. Teriakan-teriakan penuh kebencian dari tribun tim tamu pada pertengahan pekan ini mencerminkan bahwa suasana hati para pendukung tidak menunjukkan tanda-tanda mereda meskipun Rosenior telah hengkang. Kini, tanggung jawab ada di pundak klub untuk menenangkan mereka.

    Andoni Iraola menjadi kandidat terdepan untuk menjadi manajer berikutnya di Stamford Bridge, karena ia bersiap meninggalkan Bournemouth saat kontraknya berakhir pada akhir musim. Penunjukan tersebut kemungkinan akan disambut baik mengingat kerja impresif yang dilakukan sang pelatih asal Spanyol di pantai selatan dengan sumber daya yang terbatas. Namun, kabar yang beredar tentang mantan pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, yang memiliki pengalaman terbatas sebagai pelatih kepala, akan kembali menjadi sumber kekhawatiran.

    Oleh karena itu, musim panas ini diprediksi akan menjadi periode yang penuh gejolak di Stamford Bridge. Jika kelompok kepemimpinan salah mengambil keputusan besar terkait pengganti Rosenior dan transfer pemain baru yang sebenarnya membawa lebih banyak pengalaman, maka periode ini berpotensi menjadi titik kritis yang menghancurkan proyek mereka.

