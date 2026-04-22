Liam Rosenior harus pergi - namun masalah Chelsea yang kini tanpa arah jauh lebih mendalam

Untuk pertama kalinya selama rentetan hasil buruk yang menyebabkan kejatuhannya, Rosenior tampak tak segan-segan melontarkan kritik tajam dalam wawancara pasca-pertandingan dan konferensi pers pasca kekalahan telak dari Brighton, yang mungkin menandakan adanya keretakan dalam hubungannya dengan beberapa pemainnya. Pertama, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Itu tidak dapat diterima dalam segala aspek permainan, tidak dapat diterima dalam sikap kami. Saya terus membela para pemain. Namun, penampilan malam ini tidak bisa dibenarkan. Cara kami kebobolan gol, banyaknya duel yang kami kalahkan, serta kurangnya intensitas dalam tim. Sesuatu harus berubah secara drastis sekarang juga.

"Profesionalisme tidak terlihat. Ini malam yang sangat sulit. Bukan hanya di sini, sejauh ini, di klub sepak bola yang luar biasa ini, tapi juga dalam karier saya. Beberapa hal yang saya saksikan hari ini, saya tidak ingin melihatnya lagi."

Dia terus melontarkan kritik tajam saat menghadapi media, menambahkan: "Dalam hal dasar-dasar, dalam kebanggaan yang seharusnya kalian miliki saat mengenakan seragam ini, itu tidak dapat diterima. Saya telah membela para pemain dan saya bertanggung jawab. Saya selalu mengatakan itu. Setelah malam ini, saya pikir para pemain juga perlu melihat diri mereka sendiri atas apa yang mereka berikan. Anda bisa membicarakan taktik, taktik datang setelah dasar-dasar. Memiliki lebih banyak keberanian untuk bermain, memenangkan duel, memenangkan sundulan, tekel, kebobolan gol yang mengerikan. Itu adalah penampilan yang tidak dapat diterima malam ini."

Ketika ditanya tentang adanya ketidakcocokan antara dirinya dan para pemain, ia menjawab dengan tegas: "Jika dilihat dari penampilan itu, sepertinya memang begitu. Saya tidak akan berbohong. Saya tidak merasa ada ketidakcocokan antara saya dan para pemain. Kami bekerja sangat dekat dengan mereka dalam latihan, pertemuan individu, dan pertemuan tim. Kami memberikan segalanya kepada para pemain.

"Ada kurangnya semangat, kurangnya keyakinan yang bisa menciptakan perspektif yang membuatnya terlihat seperti itu. Saya tidak bisa membantahnya saat ini karena rentetan hasil yang kami alami tidak bisa diterima dan penampilan itu jelas juga demikian."