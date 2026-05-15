Legenda Manchester United dan salah satu pemilik Inter Miami, Sir David Beckham, menjadi atlet miliarder pertama di Inggris
Tonggak sejarah di bidang keuangan telah tercapai
Kekayaan gabungan David dan Victoria secara resmi telah melampaui angka satu miliar poundsterling, mencapai perkiraan £1,185 miliar ($1,6 miliar) tahun ini. Pencapaian bersejarah ini menempatkan mantan kapten timnas Inggris tersebut di peringkat kedua dalam daftar tokoh-tokoh terkaya di dunia olahraga, hanya berada di bawah keluarga mantan CEO Formula Satu, Bernie Ecclestone. Kenaikan kekayaan Beckham didorong oleh perannya di Miami, yang saat ini bernilai $1,45 miliar, menjadikannya klub paling berharga di Major League Soccer.
Nasib yang bertolak belakang bagi Ratcliffe
Sementara keluarga Beckham merayakan lonjakan kekayaan, para penyusun DaftarOrang Terkaya Sunday Times mencatat penurunan signifikan pada kekayaan Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik Manchester United. Kekayaan pribadinya dilaporkan menyusut sebesar £1,85 miliar selama 12 bulan terakhir, sehingga total kekayaannya turun menjadi £15,194 miliar ($20,3 miliar) dan posisinya turun dari peringkat ketujuh ke peringkat kesembilan dalam daftar keseluruhan. Para penyusun daftar tersebut mengaitkan penurunan ini dengan penurunan nilai perusahaan petrokimia raksasanya, Ineos, dengan mengutip "utang yang meningkat, pendapatan yang menurun, dan kerugian sebesar £515,7 juta."
Para atlet elit mendominasi klasemen
Beckham bergabung dalam jajaran miliarder bersama promotor olahraga Barry dan Eddie Hearn, yang kerajaan bisnis Matchroom Sport mereka secara keseluruhan bernilai £1,035 miliar. Daftar ini juga menyoroti meningkatnya kekayaan para atlet Inggris yang masih aktif, dengan petinju kelas berat Anthony Joshua menduduki peringkat kedelapan dengan kekayaan sebesar £240 juta ($320 juta), yang menempatkannya di atas rivalnya Tyson Fury yang memiliki kekayaan £162 juta ($216 juta). Tokoh-tokoh terkenal lainnya termasuk Sir Lewis Hamilton di peringkat kelima (£435 juta) dan Rory McIlroy di peringkat ketujuh (£325 juta), menyusul kemenangan beruntun yang mengesankan dari pegolf tersebut di turnamen Masters.
Pertandingan yang sangat menentukan dan usaha bisnis
Perhatian banyak pihak dalam daftar ini kini beralih ke peluang komersial besar yang akan datang dan pencapaian penting dalam persaingan. Hearn telah mengonfirmasi bahwa Joshua telah menandatangani kesepakatan untuk menghadapi Fury, sebuah laga yang diperkirakan akan secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih kedua petinju kelas berat tersebut begitu tanggal dan tempat pertandingannya ditetapkan.
Sementara itu, Miami milik Beckham terus memperluas merek globalnya, dan Harry Kane, yang saat ini berada di peringkat kesepuluh bersama dengan nilai £110 juta ($147 juta), bersiap untuk musim panas yang penting memimpin Inggris di panggung internasional.