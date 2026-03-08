Getty
Diterjemahkan oleh
"Lebih banyak pendukung daripada tim tuan rumah!" - Keunggulan Lionel Messi bagi Inter Miami dalam pertahanan gelar MLS Cup
Mengapa Inter Miami harus bermain dalam lima pertandingan tandang berturut-turut?
Tim Javier Mascherano sedang menunggu lampu hijau untuk pindah ke markas baru mereka di Freedom Park, dengan Nashville dijadwalkan menjadi lawan mereka di venue tersebut saat menjalani leg kedua pertandingan CONCACAF Champions Cup pada 18 Maret.
Inter Miami memulai pertahanan gelar MLS Cup mereka dengan pertandingan melawan LAFC, Orlando City, dan D.C. United. Mereka mengalami kesulitan di awal melawan Heung-min Son dan kawan-kawan di California, tetapi merespons dengan gemilang melalui dua kemenangan berturut-turut.
Messi, yang meraih gelar Golden Boot musim lalu, telah mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhirnya. Ia berambisi untuk mengejar rekor ketiga kalinya secara berturut-turut meraih gelar MVP di Amerika Serikat.
Para penggemar berbondong-bondong menonton Messi dalam aksi MLS.
Penggemar dari seluruh penjuru negeri terus berebut tiket untuk menyaksikan legenda Argentina, Lionel Messi, bermain secara langsung, dengan popularitasnya yang tak terbantahkan sebagai pemenang Ballon d’Or delapan kali. Tur tersebut dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2028 setelah menandatangani kontrak baru di South Florida.
Inter Miami tetap menjadi daya tarikbesar bagi pendukung netral di Amerika Serikat, dengan stadion-stadion dipenuhi oleh penggemar yang hanya datang untuk satu alasan. Hal itu terjadi saat Herons bertandang ke Washington D.C. untuk pertandingan lain di ibu kota Amerika.
Messi memberikan pertunjukan yang dinantikan oleh para penonton, dengan penyelesaian yang tenang dan terkontrol saat ia dilepaskan ke area penalti melalui umpan yang membelah pertahanan. Pemain Argentina itu dengan tenang mengarahkan bola melewati Sean Johnson dan masuk ke gawang.
Mengapa Inter Miami menghindari atmosfer yang menakutkan saat Messi tampil?
Sorak-sorai terdengar di berbagai sudut kerumunan 72.000 penonton - dengan D.C. United sementara pindah dari Audi Field ke M&T Bank Stadium, markas tim NFL Baltimore Ravens.
Inter Miami berhasil meraih kemenangan, mengumpulkan tiga poin berharga, dengan kiper internasional Kanada St. Clair mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan tentang meraih kemenangan di atmosfer yang ramah: “Tentu saja menyenangkan bisa bermain di stadion tandang dan tahu bahwa Anda mungkin memiliki lebih banyak pendukung daripada tim tuan rumah. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi di setiap stadion. Saya pikir itu pasti terjadi malam ini.”
Rodrigo De Paul membukaskor pada menit ke-17, dengan rekan senegaranya Messi menambah gol 10 menit kemudian. Tai Baribo memperkecil ketertinggalan 15 menit sebelum akhir, tetapi tidak ada drama di menit-menit akhir.
- Getty/GOAL
Messi hanya butuh satu gol lagi untuk bergabung dengan Ronaldo di klub 900.
Messi dan rekan-rekannya mengunjungi Gedung Putih selama kunjungan mereka ke Washington, di mana mereka bertemu dengan Presiden Donald Trump. Mereka akan bertanding di ajang Champions Cup melawan Nashville pada Rabu.
Pertandingan tersebut berpotensi menjadi momen penting bagi Messi. Ia telah mencetak 899 gol kompetitif untuk klub dan timnas. Ia berambisi untuk menyamai rival abadinya, Cristiano Ronaldo, dalam mencetak lebih dari 900 gol.
Iklan