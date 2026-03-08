"Lebih banyak pendukung daripada tim tuan rumah!" - Keunggulan Lionel Messi bagi Inter Miami dalam pertahanan gelar MLS Cup

Tim Javier Mascherano sedang menunggu lampu hijau untuk pindah ke markas baru mereka di Freedom Park, dengan Nashville dijadwalkan menjadi lawan mereka di venue tersebut saat menjalani leg kedua pertandingan CONCACAF Champions Cup pada 18 Maret.

Inter Miami memulai pertahanan gelar MLS Cup mereka dengan pertandingan melawan LAFC, Orlando City, dan D.C. United. Mereka mengalami kesulitan di awal melawan Heung-min Son dan kawan-kawan di California, tetapi merespons dengan gemilang melalui dua kemenangan berturut-turut.

Messi, yang meraih gelar Golden Boot musim lalu, telah mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhirnya. Ia berambisi untuk mengejar rekor ketiga kalinya secara berturut-turut meraih gelar MVP di Amerika Serikat.