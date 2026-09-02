Gelandang Argentina Paredes dikabarkan siap mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional hanya beberapa pekan setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia yang penuh gejolak. Pemain berusia 32 tahun itu, yang saat ini menjadi kapten Boca Juniors, berada di pusat perkelahian massal kontroversial setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final - sebuah insiden yang membuatnya dijatuhi larangan bermain 10 pertandingan dan denda £66.000 karena melayangkan pukulan serta mendorong Gavi ke tanah dengan keras.

Beratnya hukuman tersebut, ditambah tiga dakwaan penyerangan, tampaknya telah mempercepat keputusannya untuk menjauh dari Argentina. Meskipun FIFA pada akhirnya menyetujui permintaan dari FA Argentina agar skorsing itu bisa dijalani dalam laga uji coba Kelas A maupun pertandingan kompetitif, Paredes tampaknya enggan menjalani hukuman tersebut.