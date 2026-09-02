Getty Images Sport
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Leandro Paredes siap meninggalkan Argentina! Bintang Boca siap mundur setelah larangan Piala Dunia
Masa depan internasional diragukan setelah hukuman disipliner telak
Gelandang Argentina Paredes dikabarkan siap mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional hanya beberapa pekan setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia yang penuh gejolak. Pemain berusia 32 tahun itu, yang saat ini menjadi kapten Boca Juniors, berada di pusat perkelahian massal kontroversial setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final - sebuah insiden yang membuatnya dijatuhi larangan bermain 10 pertandingan dan denda £66.000 karena melayangkan pukulan serta mendorong Gavi ke tanah dengan keras.
Beratnya hukuman tersebut, ditambah tiga dakwaan penyerangan, tampaknya telah mempercepat keputusannya untuk menjauh dari Argentina. Meskipun FIFA pada akhirnya menyetujui permintaan dari FA Argentina agar skorsing itu bisa dijalani dalam laga uji coba Kelas A maupun pertandingan kompetitif, Paredes tampaknya enggan menjalani hukuman tersebut.
- AFP
Faktor Messi dan pembicaraan Scaloni
Di luar masalah disiplinnya, Paredes menyebut kepergian Messi sebagai alasan utama di balik potensi hengkangnya. Penyerang legendaris itu baru-baru ini mengonfirmasi pensiun dari tim nasional, meninggalkan kekosongan besar di skuad yang menurut Paredes mustahil untuk diisi. Berbicara mengenai situasi tersebut, gelandang itu mengakui bahwa ia siap mengadakan pembicaraan penentuan dengan pelatih kepala Lionel Scaloni untuk meresmikan masa depannya.
Paredes berbicara terus terang soal sulitnya mempertahankan status quo, dengan mengatakan: 'Akan sulit bagi saya untuk tetap bersama tim nasional. Juga karena skorsing itu, karena keputusan Leo. Akan sulit bagi semuanya untuk terus berjalan seperti sebelumnya. Saya belum membicarakannya dengan pelatih, tetapi kami akan membahasnya dan melihat keputusan apa yang saya ambil.'
Warisan kesuksesan dan kontroversi
Jika Paredes benar-benar pergi, ia melakukannya dengan koleksi trofi yang membuat iri. Ia merupakan komponen vital dalam skuad yang mengamankan kejayaan Piala Dunia empat tahun lalu dan juga pernah merasakan sukses di Copa America pada dua kesempatan terpisah. Namun, bab terakhirnya dengan seragam Argentina akan selamanya dikaitkan dengan insiden buruk di New Jersey.
Merefleksikan kepergian Messi, Paredes menambahkan: 'Warisan Leo akan hidup selamanya karena apa yang telah ia capai, karena tidak pernah menyerah, dan karena menunjukkan bahwa mimpi diraih dengan susah payah, diperjuangkan, dan pada akhirnya terwujud. Kami sempat berbicara pada hari-hari terakhir Piala Dunia tentang bagaimana final itu pasti akan menjadi pertandingan terakhirnya, tetapi meski begitu, kami tidak siap untuk itu karena arti dirinya bagi kami.'
- Getty Images Sport
Sambutan yang tidak bersahabat saat pulang ke kampung halaman
Dampak dari Piala Dunia terus mengikuti Paredes kembali ke sepakbola domestik di Argentina. Dalam laga terbaru bersama Boca Juniors, gelandang itu membutuhkan perlindungan dari polisi antihuru-hara saat berusaha mengambil sepak pojok. Suporter Newell's Old Boys yang bersikap bermusuhan menjadikan sang pemain sebagai sasaran, melemparkan benda-benda sebagai respons atas tindakannya selama jeda internasional.
Tekanan yang terus meningkat ini, baik di level domestik maupun internasional, mengisyaratkan bahwa sosok keras di lini tengah Argentina itu siap mencari perubahan ritme. Dengan 84 caps atas namanya, Paredes tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu dibuktikan dalam hal prestasi, setelah memenangi hadiah terbesar yang tersedia dalam olahraga ini.
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