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Langsung: Hari terakhir bursa transfer, simak deretan transfer terpenting!

Transfers
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Inter vs SSC Napoli
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SSC Napoli
Serie A
Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
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Paris Saint-Germain vs Monaco
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Ikuti berita terpenting hari terakhir dari bursa transfer musim panas di liga-liga besar Eropa

Mata para pecinta sepakbola di seluruh dunia tertuju pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, seiring mendekatnya batas akhir penyelesaian kesepakatan di sejumlah liga besar Eropa, di tengah perlombaan sengit antarklub untuk merampungkan kontrak-kontrak terakhir mereka sebelum tirai bursa transfer diturunkan.

Dalam topik langsung ini, kami mengikuti bersama Anda selama 24 jam berita dan pergerakan terbaru bursa transfer di Eropa serta sejumlah liga di seluruh dunia, termasuk kesepakatan resmi, negosiasi yang sedang berlangsung, transfer yang dinantikan, serta perkembangan-perkembangan terkemuka yang mungkin terjadi pada jam-jam terakhir sebelum pintu tertutup.

Bursa transfer musim panas di Italia, Prancis, dan Jerman berakhir pukul 21.00 malam ini, Selasa, waktu Mekkah Al-Mukarramah.

Adapun Liga Spanyol, jendela transfernya ditutup pukul 00.59 dini hari esok, Rabu, sedangkan batas akhir di Liga Inggris berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada hari yang sama.

Di luar liga-liga besar Eropa, jendela kedua transfer di liga Amerika Serikat berakhir esok hari, Rabu, sementara bursa transfer di Belanda ditutup pada hari yang sama.

Adapun Turki, jendelanya berlanjut hingga Jumat mendatang, sedangkan bursa transfer di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 di bulan yang sama, sementara batas akhir di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

Anda dapat mendiskusikan topik-topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • Voltemade tiba di Turin

    Juventus bersiap menyambut penyerang Jerman Nick Woltemade di kota Turin, setelah pemain tersebut dipilih untuk memperkuat lini serang tim dengan status pinjaman selama musim ini, berkat kekuatan fisik dan kepribadiannya di atas lapangan.

    Penyerang Jerman itu memang sudah tiba di kota Turin, di mana ia dijadwalkan menjalani tes medis sebagai persiapan untuk bergabung dengan skuad Juventus, menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg.

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  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ittihad umumkan kepergian Diaby

    Klub Arab Saudi, Al Ittihad, mengumumkan kepergian bintang Prancisnya, Moussa Diaby, menuju skuad Bayer Leverkusen dari Jerman pada bursa transfer musim panas kali ini.

    Al Ittihad merilis sebuah video melalui akun resminya di situs "X", yang menampilkan momen-momen terbaik Diaby bersama tim, dengan judul "Meninggalkan warisan lalu pergi".

    Klub Arab Saudi itu mengumumkan persetujuannya untuk menjual sang winger Prancis kepada Bayer Leverkusen, seraya menyampaikan terima kasih atas periode yang dilaluinya bersama tim.

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  • Akhirnya, Barcelona umumkan penyerang barunya

    Klub Barcelona mengumumkan penandatanganan kontrak dengan penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Barca menyatakan dalam pernyataan resmi: "Arsenal dan Barcelona telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan Gabriel Jesus ke skuad klub Catalunya, di mana penyerang asal Brasil itu menandatangani kontrak berdurasi tiga musim dengan Barcelona."

    Pernyataan itu menambahkan: "Gabriel Jesus lahir di Sao Paulo, Brasil, pada 3 April 1997, dan memulai karier sepak bolanya di kota kelahirannya bersama klub Anhanguera. Ia kemudian pindah ke akademi junior Palmeiras Sao Paulo, salah satu klub terbesar di negara itu. Ia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim tersebut pada Maret 2015, dan meraih Piala Brasil pada 2015 serta gelar liga pada 2016, selain juga menerima penghargaan sebagai pemain terbaik di Liga Brasil pada 2016."

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  • Resmi: Pemain Arsenal Merapat ke Bundesliga

    Arsenal secara resmi mengumumkan kepindahan gelandang asal Portugal, Fabio Vieira, yang berusia 26 tahun, ke Hamburg.

    Vieira bergabung dengan Arsenal pada 2022 dan tampil dalam 49 pertandingan bersama Arsenal, sebelum kembali ke klub yang ia bela dengan status pinjaman pada musim lalu, dalam kesepakatan yang bernilai sekitar 10 juta euro.

  • Bayern Munich Mundur dari Bursa Transfer

    Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, menegaskan bahwa klub tidak akan melakukan transfer baru apa pun selama sisa waktu bursa transfer, meskipun ada kemungkinan sejumlah pemain akan pergi dalam waktu dekat.

    Freund mengatakan dalam pernyataannya kepada media Jerman: "Tidak akan ada hal lain yang terjadi terkait perekrutan pemain baru. Adapun soal pemain yang pergi, bursa transfer masih akan tetap dibuka setelah hari ini di beberapa negara, sehingga sesuatu mungkin saja terjadi."

    Ia juga menegaskan bahwa Sacha Boey berlatih secara terpisah sambil menunggu kemungkinan kepergiannya dari tim, sementara pada akhirnya klub memutuskan untuk tetap mengandalkan keberadaan Hiroki Ito dalam skuad.

  • Transfer pemain Italia untuk Chelsea

    Klub Chelsea mengumumkan kesepakatan untuk merekrut bek internasional Italia, Honest Ahanor, dari Atalanta, dengan sang pemain akan resmi bergabung ke skuad tim pada tahun 2027.

    Ahanor, yang berusia 18 tahun, tampil dalam 35 pertandingan bersama Atalanta selama musim lalu, pada musim pertamanya di kota Bergamo, setelah bergabung ke tim dari Genoa pada Juli 2025.

    Penampilan gemilang yang ditunjukkan Ahanor bersama klubnya turut mengantarkannya meraih kesempatan membela tim nasional utama Italia, di mana ia menjalani dua pertandingan pertamanya di level internasional pada bulan Juni lalu.

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  • Pemain Senegal dari Paris ke Aston Villa

    Klub Aston Villa resmi mengumumkan perekrutan penyerang muda asal Senegal, Ibrahim Mbaye, dari Paris Saint-Germain, dalam sebuah kesepakatan senilai 55 juta euro, sehingga pemain berusia 18 tahun itu akan memulai babak baru dalam kariernya di Liga Primer Inggris.

    Kesepakatan tersebut telah memasuki tahap akhir dalam beberapa hari terakhir, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai transfer sang pemain, sebelum akhirnya Mbaye terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan Aston Villa.

    Mbaye pindah ke Aston Villa setelah perjalanan singkat namun penuh warna bersama Paris Saint-Germain, klub yang akademinya ia masuki pada usia sepuluh tahun, sebelum naik ke tim utama dan menjalani laga profesional pertamanya pada Agustus 2024, saat ia berusia 16 tahun 6 bulan 23 hari, menjadikannya pemain termuda yang memulai pertandingan bersama klub asal Paris tersebut.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kesepakatan awal atas transfer yang dinanti

    Manchester City telah mencapai kesepakatan awal dengan Chelsea terkait perekrutan Enzo Fernandez, dalam sebuah transfer yang mendekati penyelesaian pada jam-jam terakhir sebelum penutupan bursa transfer.

    Menurut surat kabar Inggris "The Sun", para petinggi Manchester City akhirnya membuka negosiasi langsung dengan klub rival mereka di Liga Primer Inggris tersebut terkait perekrutan gelandang berusia 25 tahun itu, kemarin Senin.

    Fernandez bersiap untuk kembali bersatu dengan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola dalam memimpin Manchester City dari kursi direktur teknik di Stadion Etihad selama musim panas.

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  • Atletico Madrid bergerak untuk mendatangkan Tagliafico

    Atletico Madrid tengah berupaya mendatangkan bek kiri asal Argentina, Nicolas Tagliafico, pemain Olympique Lyon, untuk memperkuat skuadnya pada bursa transfer, menurut surat kabar Spanyol "AS".

    Sang pemain sendiri telah memberikan lampu hijau untuk merampungkan kesepakatan tersebut, di saat klub ibu kota Spanyol itu menghadapi persaingan dari Juventus untuk merekrutnya.

  • Gagalnya transfer Richarlison ke Everton

    Menurut jaringan "Sky Sports", pemain Brasil Richarlison tidak akan kembali ke Everton setelah 4 tahun kepergiannya dari klub, di mana penyerang asal Brasil yang namanya dikaitkan dengan kepindahan itu diperkirakan akan tetap bertahan bersama Tottenham.

    Ini bukanlah satu-satunya pukulan yang diterima "The Toffees", karena jaringan "Sky Jerman" melaporkan bahwa Jamie Leweling, gelandang serang internasional Inggris di Stuttgart, juga menolak tawaran dari klub asal kota Liverpool tersebut, yang mengajukan 43 juta euro untuk mendapatkannya.

    Roma juga gagal mencapai kesepakatan mengenai pemain yang sama, sementara Everton mungkin berhasil merampungkan transfer lainnya, di antaranya kemungkinan mendatangkan Folarin Balogun, penyerang Monaco.

  • Pemain Chelsea mendekati Tottenham

    Mykhailo Mudryk, bintang Chelsea, mendekati kepindahan resmi ke Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun "X" miliknya: "Mykhailo Mudryk akan pindah ke Tottenham. Segalanya sudah disepakati, termasuk syarat-syarat personal dalam kontrak."

    Romano menambahkan: "Mudryk akan bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman dengan biaya, dan dipahami pula bahwa kesepakatan itu memuat klausul yang memungkinkan pembelian pemain, tetapi sifatnya tidak wajib."

  • PSG tutup pintu bursa transfer

    Klub asal Paris tersebut berupaya selama 24 jam terakhir untuk mendatangkan salah satu pemain menyerang, namun tidak berhasil.

    Menurut jaringan RMC, aktivitas Paris Saint-Germain di bursa transfer telah berakhir, setidaknya terkait dengan transaksi-transaksi baru. Sementara itu, di sisi kepergian pemain, situasi pemain asal Portugal Renato Sanches tetap layak untuk dipantau.

    Paris Saint-Germain mencatatkan bursa transfer yang bersejarah pada level pemain yang hengkang, setelah nilai penjualannya mencapai sekitar 370 juta euro.

  • Arsenal dan Dortmund mencapai kesepakatan

    Borussia Dortmund merampungkan sebuah transfer ofensif istimewa dari Arsenal pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akunnya di jejaring "X": "Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Ethan Nwaneri dari Arsenal. Transfer ini rampung!".

    Romano menambahkan: "Telah disepakati peminjaman Nwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal, setelah sang pemain menyetujui langkah ini dalam beberapa jam terakhir".

  • Apakah Icardi Akan Kembali ke Italia?

    Klub Lazio tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut penyerang asal Argentina, Mauro Icardi, menurut surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

    Agen sang pemain, Litterio Pino, mengatakan: "Lazio? Ada pembicaraan mengenai hal itu."

    Penyerang Argentina tersebut berusia 33 tahun dan bermain untuk klub Turki, Galatasaray, sejak tahun 2022, setelah sebelumnya menjalani pengalaman bersama Paris Saint-Germain.

  • Peminjaman baru untuk Grealish

    Jack Grealish, bintang Manchester City, menyetujui kepindahan ke Everton dengan status pinjaman selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah sebelumnya pernah membela Aston Villa.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Jack Grealish akan menjalani tes medis pada hari Selasa, sebagai persiapan untuk bergabung dengan Everton. Kesepakatan telah tuntas."

    Romano menambahkan: "Telah tercapai kesepakatan dengan Manchester City terkait kepindahan Grealish dengan status pinjaman, setelah mendapatkan persetujuan sang pemain mengenai kepindahannya ke Everton."