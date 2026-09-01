Mata para pecinta sepakbola di seluruh dunia tertuju pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, seiring mendekatnya batas akhir penyelesaian kesepakatan di sejumlah liga besar Eropa, di tengah perlombaan sengit antarklub untuk merampungkan kontrak-kontrak terakhir mereka sebelum tirai bursa transfer diturunkan.

Dalam topik langsung ini, kami mengikuti bersama Anda selama 24 jam berita dan pergerakan terbaru bursa transfer di Eropa serta sejumlah liga di seluruh dunia, termasuk kesepakatan resmi, negosiasi yang sedang berlangsung, transfer yang dinantikan, serta perkembangan-perkembangan terkemuka yang mungkin terjadi pada jam-jam terakhir sebelum pintu tertutup.

Bursa transfer musim panas di Italia, Prancis, dan Jerman berakhir pukul 21.00 malam ini, Selasa, waktu Mekkah Al-Mukarramah.

Adapun Liga Spanyol, jendela transfernya ditutup pukul 00.59 dini hari esok, Rabu, sedangkan batas akhir di Liga Inggris berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada hari yang sama.

Di luar liga-liga besar Eropa, jendela kedua transfer di liga Amerika Serikat berakhir esok hari, Rabu, sementara bursa transfer di Belanda ditutup pada hari yang sama.

Adapun Turki, jendelanya berlanjut hingga Jumat mendatang, sedangkan bursa transfer di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 di bulan yang sama, sementara batas akhir di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

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