Mata para pencinta sepak bola di seluruh dunia tertuju pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, seiring semakin dekatnya batas waktu penyelesaian transaksi di sejumlah liga besar Eropa, di tengah persaingan ketat antarklub untuk merampungkan kesepakatan terakhir sebelum jendela transfer resmi ditutup.

Dalam artikel langsung ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti sepanjang waktu berita dan pergerakan terbaru bursa transfer di Eropa serta sejumlah liga di seluruh dunia, termasuk transaksi resmi, negosiasi yang sedang berlangsung, transfer yang dinanti-nanti, dan perkembangan penting yang mungkin terjadi pada jam-jam terakhir sebelum pintu ditutup.

Bursa transfer musim panas di Italia, Prancis, dan Jerman berakhir pukul 21.00 malam ini, Selasa, waktu Makkah Al-Mukarramah.

Adapun Liga Spanyol, jendela transfernya ditutup pada pukul 00.59 dini hari besok, Rabu, sementara batas waktu di Liga Inggris berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada hari yang sama.

Di luar liga-liga besar Eropa, jendela kedua transfer di Liga Amerika berakhir besok, Rabu, sedangkan bursa transfer di Belanda ditutup pada hari yang sama.

Adapun Turki, jendelanya berlanjut hingga Jumat mendatang, sementara bursa transfer di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 di bulan yang sama, sedangkan batas waktu di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

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