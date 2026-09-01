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Langsung: Hari terakhir bursa transfer, kesepakatan injury time terus berdatangan

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Ikuti berita-berita terpenting hari terakhir bursa transfer musim panas di liga-liga besar Eropa

Mata para pencinta sepak bola di seluruh dunia tertuju pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, seiring semakin dekatnya batas waktu penyelesaian transaksi di sejumlah liga besar Eropa, di tengah persaingan ketat antarklub untuk merampungkan kesepakatan terakhir sebelum jendela transfer resmi ditutup.

Dalam artikel langsung ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti sepanjang waktu berita dan pergerakan terbaru bursa transfer di Eropa serta sejumlah liga di seluruh dunia, termasuk transaksi resmi, negosiasi yang sedang berlangsung, transfer yang dinanti-nanti, dan perkembangan penting yang mungkin terjadi pada jam-jam terakhir sebelum pintu ditutup.

Bursa transfer musim panas di Italia, Prancis, dan Jerman berakhir pukul 21.00 malam ini, Selasa, waktu Makkah Al-Mukarramah.

Adapun Liga Spanyol, jendela transfernya ditutup pada pukul 00.59 dini hari besok, Rabu, sementara batas waktu di Liga Inggris berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada hari yang sama.

Di luar liga-liga besar Eropa, jendela kedua transfer di Liga Amerika berakhir besok, Rabu, sedangkan bursa transfer di Belanda ditutup pada hari yang sama.

Adapun Turki, jendelanya berlanjut hingga Jumat mendatang, sementara bursa transfer di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 di bulan yang sama, sedangkan batas waktu di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • Manchester City Umumkan Transfer Ndiaye

    Manchester City menuntaskan kesepakatan untuk mendatangkan Iliman Ndiaye dari Everton, dalam transfer yang nilainya bisa mencapai 65 juta pound sterling, menurut sumber "Sky Sports".

    Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, di mana Manchester City akan membayar jumlah tetap sebesar 60 juta pound sterling, ditambah 5 juta lainnya dalam bentuk variabel.

    Langkah Manchester City ini datang untuk memperkuat opsi menyerang mereka, setelah melepas Savio dan Omar Marmoush ke Tottenham pada awal bulan ini, yang mengurangi pilihan yang tersedia bagi Enzo Maresca di posisi sayap.

    Di sisi lain, Everton berupaya mencapai kesepakatan untuk meminjam penyerang Joshua Zirkzee dari Manchester United.

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  • Pemain Arsenal perkuat skuad Dortmund

    Borussia Dortmund mengumumkan kesepakatan untuk mendatangkan Ethan Nwaneri, pemain Arsenal, dengan status pinjaman selama satu musim.

    Klub Jerman tersebut terjun ke bursa transfer untuk memperkuat skuadnya setelah pemain anyar mereka, Giannis Konstantelias, mengalami cedera serius di lututnya.

    Nwaneri sebelumnya menjadi target Dortmund pada periode transfer musim panas lalu, sebelum akhirnya klub berhasil mendapatkan jasanya pada musim panas ini.

    Mikel Arteta dan manajemen Arsenal ingin agar pemain muda tersebut mendapatkan menit bermain secara reguler, yang mendorong klub untuk menyetujui kepergiannya sementara ke Liga Jerman.

  • Kiper Chelsea ke Como

    Kiper asal Spanyol Robert Sanchez menuntaskan kepindahannya dari Chelsea ke klub Italia, Como, dengan status pinjaman selama satu musim.

    Sanchez turun peringkat dalam daftar penjaga gawang Chelsea usai klub merekrut kiper asal Argentina, Emiliano Martinez, dari Aston Villa, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjalani petualangan baru di Serie A.

    Dalam transfer lainnya, gelandang Dario Essugo pindah ke Strasbourg dengan status pinjaman selama satu musim, setelah sebelumnya menjadi incaran Hull City sepanjang bursa transfer kali ini.

    Selain itu, penyerang Deivid Washington merampungkan kepindahannya secara permanen ke Strasbourg, tiga tahun setelah bergabung dengan Chelsea dari Santos dengan mahar 17,1 juta pounds, di mana ia hanya tampil dalam tiga pertandingan.

    Penyerang Dujuan Richards juga bergabung dengan Wimbledon dengan status pinjaman selama satu musim.

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  • Transfer baru untuk Liverpool

    Klub Liverpool mengumumkan, pada hari Selasa, sebuah transfer baru beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer musim panas. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi, yang di dalamnya menegaskan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper Luca Bruggemans, dari klub Belgia, Genk.

    Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang dengan tim Liverpool di pusat latihan AXA.

    Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", nilai transfer ini mencapai 30 juta poundsterling termasuk bonus tambahan, dan ia akan tetap berada di Genk dengan status pinjaman musim ini sebelum pindah ke Anfield sebelum dimulainya musim 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli di Riyadh

    Winger Arsenal asal Brasil, Gabriel Martinelli, tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk bergabung dengan klub Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini.

    Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" merilis sebuah video yang memperlihatkan Martinelli setelah kedatangannya di Riyadh, sebelum ia menaiki mobil pribadi dalam perjalanan untuk merampungkan kontraknya dengan "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas ini.

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  • Peminjaman bintang Newcastle ke Juventus

    Klub Newcastle United mengumumkan kepergian penyerang Jermannya, Nick Woltemade, yang berusia 24 tahun, ke Juventus Italia dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027.

    Woltemade sebelumnya bergabung dengan Newcastle pada bursa transfer musim panas lalu dalam sebuah transfer besar senilai 75 juta euro, namun ia menjalani musim pertama yang naik-turun bersama "The Magpies", setelah mencetak 11 gol dan menyumbang 6 assist dalam 53 pertandingan.

    Klub menegaskan dalam sebuah pernyataan resmi kepindahan penyerang Jerman itu ke Juventus, dengan menjelaskan: "Seorang pemain baru bergabung ke dalam skuad pelatih Luciano Spalletti musim ini, di mana Nick Woltemade meninggalkan Newcastle untuk bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027".

  • Barcelona: Tidak Ada Transfer Baru

    Klub Barcelona menutup peluang untuk menyegel transfer baru pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, dengan menegaskan bahwa skuad tim tidak akan mengalami penambahan baru sebelum berakhirnya mercato.

    Deco, direktur olahraga klub Catalan itu, menegaskan dalam pernyataan kepada jaringan "Gigants" bahwa tidak ada niat untuk mendatangkan pemain baru pada jam-jam terakhir, sehingga berakhirlah harapan Barcelona untuk merekrut bek baru, meskipun ada laporan yang menyebutkan kemungkinan pergerakan klub di posisi tersebut.

    Gabriel Jesus akan menjadi transfer terakhir Barcelona pada periode transfer saat ini, setelah sebelumnya klub juga mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, dan Dominik Livakovic untuk tim utama.

  • Harry Elliott pindah ke LaLiga

    Klub Valencia resmi mengumumkan kesepakatan dengan pemain asal Inggris, Harvey Elliott, yang datang dari Liverpool dengan status pinjaman, untuk memperkuat skuad tim pada musim mendatang.

    Elliott yang berusia 23 tahun diharapkan mampu menambah kualitas yang dibutuhkan Valencia di lini tengah, setelah klub asal Spanyol itu merampungkan kesepakatan dengan Liverpool dalam beberapa jam terakhir.

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, sang pemain akan bergabung dengan Valencia dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027, tanpa disertai opsi untuk membelinya secara permanen dalam kontrak.

  • Mostafa Mohamed kembali ke Turki

    Klub Turki Konyaspor pada hari Selasa ini mengumumkan kesepakatan dengan penyerang asal Mesir, Mostafa Mohamed, dengan kontrak yang berdurasi 3 tahun, setelah datang dari Nantes menyusul krisis besar dengan klub Prancis tersebut.

    Akun Konyaspor di platform X memuat sebuah video sambutan untuk Mostafa Mohamed, yang memperlihatkan bintang Mesir itu dengan selebrasi busur dan panah yang terkenal, yang menggambarkan lambang klubnya terdahulu, Zamalek.

    Mostafa Mohamed bukanlah sosok asing di Liga Turki, karena ia pernah mengenakan seragam Galatasaray pada 2021.

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  • Kesepakatan bersejarah di Liga Primer

    Manchester City resmi merampungkan transaksi perekrutan gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, dari Chelsea dalam salah satu transaksi terbesar di bursa transfer musim panas, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai kepindahan pemain tersebut ke Stadion Etihad.

    Fabrizio Romano, jurnalis yang mengkhususkan diri dalam berita transfer, mengumumkan bahwa transaksi tersebut telah rampung, dengan menegaskan bahwa nilainya melampaui 125 juta pound sterling, setelah negosiasi panjang antara kedua klub, sementara sang pemain bersiap menjalani tes medis sebagai tahap awal untuk merampungkan kepindahannya.

    Dengan nilai tersebut, Enzo Fernandez menjadi transaksi termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama pemain asal Swedia, Alexander Isak, yang pindah dari Newcastle United ke Liverpool dengan mahar 125 juta pound sterling.

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  • Juventus rekrut pemain asal Senegal

    Juventus mengumumkan kesepakatan dengan gelandang Tottenham asal Senegal, Pape Matar Sarr, dengan status pinjaman selama satu musim.

    Kesepakatan itu mencakup klausul yang mewajibkan klub Italia tersebut membeli sang pemain seharga 25,6 juta pound sterling, apabila sejumlah syarat yang berkaitan dengan penampilan pemain selama masa peminjaman terpenuhi.

  • البليهي ke Al-Shabab

    Klub Al-Shabab mengumumkan kesepakatan dengan bek internasional Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi, dengan cara yang mengundang perhatian, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai provokasi terhadap tetangga sekaligus rival, Al-Hilal.

    Al-Shabab, melalui akun resminya di platform "X", merilis pernyataan yang mengumumkan kesepakatan dengan Ali Al-Bulaihi untuk durasi satu musim.

    Namun, yang menarik dari pengumuman itu bukanlah pernyataan itu sendiri, melainkan apa yang ditulis Al-Shabab melalui akunnya, ketika mereka mengomentari pernyataan tersebut dengan menyebut: "Ali Al-Bulaihi di klub besar ibu kota", sebuah julukan yang biasa dilontarkan para pendukung Al-Hilal untuk tim mereka.

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  • Vfolltimadze tiba di Turin

    Juventus bersiap menyambut penyerang Jerman Nick Woltemade di kota Turin, setelah menjatuhkan pilihan padanya untuk memperkuat lini serang tim dengan status pinjaman selama musim ini, berkat kekuatan fisik dan kepribadian yang dimilikinya di dalam lapangan.

    Penyerang Jerman itu bahkan telah tiba di kota Turin, di mana ia dijadwalkan menjalani tes medis sebagai persiapan bergabung ke skuad Juventus, menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad Umumkan Kepergian Diaby

    Klub Al Ittihad Arab Saudi mengumumkan kepergian bintang Prancisnya, Moussa Diaby, menuju skuad Bayer Leverkusen Jerman pada bursa transfer musim panas ini.

    Al Ittihad merilis sebuah video melalui akun resminya di situs "X", yang menampilkan momen-momen terbaik Diaby bersama tim, dengan judul "Meninggalkan warisan lalu pergi".

    Klub Arab Saudi itu mengumumkan persetujuannya untuk menjual sang winger Prancis ke Bayer Leverkusen, seraya menyampaikan terima kasih atas periode yang ia lalui bersama mereka.

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  • Akhirnya, Barcelona umumkan penyerang barunya

    Klub Barcelona mengumumkan penandatanganan penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Barca menyatakan dalam pernyataan resminya: "Arsenal dan Barcelona telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan Gabriel Jesus ke jajaran tim Katalan, di mana penyerang Brasil itu menandatangani kontrak dengan Barcelona untuk masa tiga musim."

    Pernyataan itu menambahkan: "Gabriel Jesus lahir di Sao Paulo, Brasil, pada 3 April 1997, dan memulai perjalanan sepak bolanya di kota kelahirannya bersama klub Anhanguera. Kemudian ia pindah ke sektor pemain muda Palmeiras Sao Paulo, salah satu klub terbesar di negara tersebut. Ia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim pada Maret 2015, dan meraih Piala Brasil bersama mereka pada 2015 serta gelar Liga pada 2016. Ia juga meraih penghargaan pemain terbaik Liga Brasil pada 2016."

  • Resmi: Pemain Arsenal Gabung Bundesliga

    Arsenal secara resmi mengumumkan kepindahan gelandang asal Portugal, Fabio Vieira, yang berusia 26 tahun, ke Hamburg.

    Vieira bergabung dengan Arsenal pada 2022 dan tampil dalam 49 pertandingan bersama Arsenal, sebelum kembali ke klub yang telah dibelanya dengan status pinjaman pada musim lalu, dalam sebuah transfer senilai sekitar 10 juta euro.

  • Bayern Munich mundur dari bursa transfer

    Kristoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, menegaskan bahwa klub tidak akan melakukan transfer baru selama sisa bursa transfer, meskipun ada kemungkinan sejumlah pemain hengkang pada periode mendatang.

    Freund mengatakan dalam pernyataannya kepada media Jerman: "Tidak akan ada hal lain terkait perekrutan pemain baru. Adapun soal pemain yang akan pergi, bursa transfer masih tetap terbuka setelah hari ini di beberapa negara, jadi bisa saja terjadi sesuatu."

    Ia juga menegaskan bahwa Sacha Boey berlatih secara terpisah sambil menanti kemungkinan kepergiannya dari tim, sementara pada akhirnya klub memutuskan untuk tetap mengandalkan Hiroki Ito dalam skuadnya.

  • Transfer pemain Italia untuk Chelsea

    Klub Chelsea mengumumkan kesepakatan untuk merekrut bek internasional Italia, Honest Ahanor, dari Atalanta, dengan sang pemain akan resmi bergabung ke skuad tim pada tahun 2027.

    Ahanor, yang berusia 18 tahun, tampil dalam 35 pertandingan bersama Atalanta selama musim lalu, pada musim pertamanya di kota Bergamo, setelah bergabung ke tim tersebut dari Genoa pada Juli 2025.

    Penampilan istimewa yang ditunjukkan Ahanor bersama klubnya turut berperan dalam kesempatannya untuk membela tim nasional utama Italia, di mana ia menjalani dua laga internasional pertamanya pada bulan Juni lalu.

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  • Pemain Senegal dari Paris ke Aston Villa

    Klub Aston Villa secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan penyerang muda asal Senegal, Ibrahim Mbaye, yang datang dari Paris Saint-Germain, dalam transfer bernilai 55 juta euro, sehingga pemain berusia 18 tahun itu memulai babak baru dalam kariernya di Liga Primer Inggris.

    Transfer ini telah memasuki tahap-tahap akhir dalam beberapa hari terakhir, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai kepindahan pemain tersebut, sebelum Mbaye terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan Aston Villa.

    Mbaye pindah ke Aston Villa setelah perjalanan singkat namun penuh warna bersama Paris Saint-Germain, klub yang ia masuki akademinya pada usia sepuluh tahun, sebelum naik ke tim utama dan menjalani laga profesional pertamanya pada Agustus 2024, ketika ia berusia 16 tahun 6 bulan 23 hari, sehingga menjadi pemain termuda yang memulai laga bersama tim asal Paris tersebut.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kesepakatan awal atas transfer yang dinanti

    Manchester City telah mencapai kesepakatan awal dengan Chelsea terkait perekrutan Enzo Fernandez, dalam sebuah transaksi yang mendekati penyelesaian pada jam-jam terakhir sebelum penutupan bursa transfer.

    Menurut surat kabar Inggris "The Sun", para petinggi Manchester City akhirnya telah membuka negosiasi langsung dengan klub rival mereka di Liga Primer Inggris terkait perekrutan gelandang berusia 25 tahun itu pada Senin kemarin.

    Fernandez bersiap untuk kembali bersatu dengan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola di kursi kepelatihan Manchester City di Stadion Etihad pada musim panas ini.

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  • Atletico Madrid Bergerak untuk Merekrut Tagliafico

    Atletico Madrid tengah berupaya mendatangkan bek kiri asal Argentina, Nicolas Tagliafico, pemain Olympique Lyon, untuk memperkuat skuadnya pada bursa transfer, menurut surat kabar Spanyol "AS".

    Sang pemain bahkan sudah memberikan lampu hijau untuk merampungkan kesepakatan tersebut, di saat klub ibu kota Spanyol itu menghadapi persaingan dari Juventus untuk mendapatkannya.

  • Kepindahan Richarlison ke Everton Gagal

    Menurut jaringan "Sky Sports", pemain Brasil Richarlison tidak akan kembali ke Everton setelah 4 tahun kepergiannya dari klub tersebut, karena penyerang asal Brasil yang namanya dikaitkan dengan kepergian itu diperkirakan akan tetap bertahan bersama Tottenham.

    Pukulan ini bukanlah satu-satunya yang diterima Everton, karena jaringan "Sky Jerman" melaporkan bahwa Jamie Leweling, gelandang serang internasional Inggris di Stuttgart, juga menolak tawaran dari klub yang berasal dari kota Liverpool tersebut, yang menawarkan 43 juta euro untuk mendatangkannya.

    Roma juga gagal mencapai kesepakatan mengenai pemain yang sama, sementara Everton bisa saja berhasil merampungkan transfer lain, di antaranya kemungkinan mendatangkan Folarin Balogun, penyerang Monaco.

  • Pemain Chelsea mendekati Tottenham

    Mykhailo Mudryk, bintang Chelsea, mendekati kepindahan resmi ke Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Mykhailo Mudryk akan pindah ke Tottenham. Semuanya telah disepakati, termasuk syarat-syarat pribadi dalam kontrak."

    Romano menambahkan: "Mudryk akan bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman disertai biaya, dan dipahami pula bahwa kesepakatan tersebut mencakup klausul yang memungkinkan pembelian pemain, namun tidak bersifat wajib."

  • PSG tutup pintu bursa transfer

    Klub asal Paris tersebut berusaha selama 24 jam terakhir untuk merekrut salah satu pemain menyerang, tetapi tidak berhasil.

    Menurut jaringan RMC, aktivitas Paris Saint-Germain di bursa transfer telah berakhir, setidaknya terkait dengan transfer baru. Adapun di sisi kepergian pemain, situasi pemain Portugal Renato Sanches masih layak untuk dipantau.

    Paris Saint-Germain mencatatkan bursa transfer yang bersejarah dari sisi pemain yang pergi, setelah nilai penjualannya mencapai sekitar 370 juta euro.

  • Arsenal dan Dortmund mencapai kesepakatan

    Borussia Dortmund merampungkan sebuah transfer ofensif istimewa dari Arsenal pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas ini.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Borussia Dortmund mencapai kesepakatan lisan untuk mendatangkan Ethan Nwaneri dari Arsenal.. Transfer ini rampung!".

    Romano menambahkan: "Telah disepakati peminjaman Nwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal, setelah sang pemain menyetujui langkah ini dalam beberapa jam terakhir".

  • Apakah Icardi Akan Kembali ke Italia?

    Klub Lazio tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan penyerang asal Argentina, Mauro Icardi, menurut surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

    Agen sang pemain, Litterio Pino, mengatakan: "Lazio? Ada pembicaraan soal itu."

    Penyerang Argentina tersebut berusia 33 tahun dan telah membela Galatasaray Turki sejak 2022, setelah sebelumnya sempat menjalani pengalaman bersama Paris Saint-Germain.

  • Pinjaman baru untuk Grealish

    Jack Grealish, bintang Manchester City, menyetujui kepindahan ke Everton dengan status pinjaman selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah sebelumnya sempat menjalani pengalaman di Aston Villa.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring sosial "X" miliknya: "Jack Grealish akan menjalani tes medis pada Selasa, sebagai persiapan bergabung dengan Everton. Kesepakatan telah tuntas."

    Romano menambahkan: "Telah dicapai kesepakatan dengan Manchester City terkait kepindahan Grealish dengan status pinjaman, setelah mendapatkan persetujuan sang pemain soal kepindahan ke Everton."