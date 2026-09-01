Pandangan para pencinta sepak bola di seluruh dunia tertuju pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, seiring mendekatnya batas waktu penyelesaian transaksi di sejumlah liga besar Eropa, di tengah persaingan sengit antarklub untuk merampungkan perekrutan terakhir mereka sebelum tirai bursa transfer resmi ditutup.

Dalam liputan langsung ini, kami menghadirkan untuk Anda selama 24 jam kabar dan pergerakan terbaru bursa transfer di Eropa serta sejumlah liga di seluruh dunia, termasuk transaksi resmi, negosiasi yang tengah berlangsung, transfer yang dinanti, dan perkembangan terpenting yang mungkin terjadi pada jam-jam terakhir sebelum pintu bursa transfer ditutup.

Bursa transfer musim panas di Italia, Prancis, dan Jerman berakhir pada pukul 21.00 malam ini, Selasa, waktu Mekkah Al-Mukarramah.

Adapun Liga Spanyol, jendela transfernya ditutup pada pukul 00.59 dini hari besok, Rabu, sementara batas waktu di Liga Inggris berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada hari yang sama.

Di luar liga-liga besar Eropa, jendela transfer kedua di liga Amerika Serikat berakhir besok, Rabu, sedangkan bursa transfer di Belanda ditutup pada hari yang sama.

Sementara itu, Turki membuka jendela transfernya hingga Jumat mendatang, sedangkan bursa transfer di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 bulan yang sama, sementara batas waktu di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

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