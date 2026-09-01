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Langsung: Hari terakhir bursa transfer, keputusan penting Barcelona dan bintang Arsenal menuju Al Hilal

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Ikuti berita terpenting hari terakhir bursa transfer musim panas di liga-liga besar Eropa

Pandangan para pencinta sepak bola di seluruh dunia tertuju pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, seiring mendekatnya batas waktu penyelesaian transaksi di sejumlah liga besar Eropa, di tengah persaingan sengit antarklub untuk merampungkan perekrutan terakhir mereka sebelum tirai bursa transfer resmi ditutup.

Dalam liputan langsung ini, kami menghadirkan untuk Anda selama 24 jam kabar dan pergerakan terbaru bursa transfer di Eropa serta sejumlah liga di seluruh dunia, termasuk transaksi resmi, negosiasi yang tengah berlangsung, transfer yang dinanti, dan perkembangan terpenting yang mungkin terjadi pada jam-jam terakhir sebelum pintu bursa transfer ditutup.

Bursa transfer musim panas di Italia, Prancis, dan Jerman berakhir pada pukul 21.00 malam ini, Selasa, waktu Mekkah Al-Mukarramah.

Adapun Liga Spanyol, jendela transfernya ditutup pada pukul 00.59 dini hari besok, Rabu, sementara batas waktu di Liga Inggris berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari pada hari yang sama.

Di luar liga-liga besar Eropa, jendela transfer kedua di liga Amerika Serikat berakhir besok, Rabu, sedangkan bursa transfer di Belanda ditutup pada hari yang sama.

Sementara itu, Turki membuka jendela transfernya hingga Jumat mendatang, sedangkan bursa transfer di Meksiko berakhir pada 11 September ini, dan Portugal pada 15 bulan yang sama, sementara batas waktu di Arab Saudi berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli di Riyadh

    Pemain sayap Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk bergabung dengan klub Al Hilal pada periode transfer musim panas saat ini.

    Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" merilis sebuah video yang memperlihatkan Martinelli setelah tiba di Riyadh, sebelum ia menaiki sebuah mobil pribadi dalam perjalanannya untuk merampungkan kontrak dengan "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

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  • Peminjaman bintang Newcastle ke Juventus

    Klub Newcastle United mengumumkan kepergian penyerang asal Jerman mereka, Nick Woltemade, yang berusia 24 tahun, ke klub Italia Juventus dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027.

    Woltemade sebelumnya bergabung dengan Newcastle pada bursa transfer musim panas lalu dalam transfer besar senilai 75 juta euro, namun ia menjalani musim perdana yang naik-turun bersama "The Magpies", setelah mencetak 11 gol dan menyumbang 6 assist dalam 53 pertandingan.

    Klub tersebut menegaskan dalam pernyataan resmi kepindahan penyerang Jerman itu ke Juventus, seraya menjelaskan: "Seorang pemain baru bergabung dengan skuad pelatih Luciano Spalletti musim ini, di mana Nick Woltemade meninggalkan Newcastle untuk bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027".

  • Barcelona: Tidak Ada Transfer Baru

    Klub Barcelona menutup pintu bagi kemungkinan merampungkan transfer baru pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, seraya menegaskan bahwa skuad tim tidak akan mengalami penambahan baru sebelum berakhirnya mercato.

    Deco, direktur olahraga klub Catalan tersebut, menegaskan dalam pernyataan kepada jaringan "Gigantes" bahwa tidak ada niat untuk mendatangkan pemain baru pada jam-jam terakhir, sehingga berakhirlah harapan Barcelona untuk merekrut seorang bek baru, kendati adanya berbagai laporan yang membicarakan kemungkinan pergerakan dari pihak klub di posisi tersebut.

    Gabriel Jesus akan menjadi transfer terakhir Barcelona selama periode transfer saat ini, setelah sebelumnya klub juga mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, dan Dominik Livakovic untuk tim utama.

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  • Harry Elliott pindah ke LaLiga

    Klub Valencia secara resmi mengumumkan kesepakatan mereka dengan pemain Inggris Harvey Elliott, yang datang dari Liverpool dengan status pinjaman, untuk memperkuat skuad tim pada musim depan.

    Elliott yang berusia 23 tahun diharapkan menambahkan kualitas yang dibutuhkan Valencia di lini tengah, setelah klub Spanyol itu merampungkan kesepakatannya dengan Liverpool dalam beberapa jam terakhir.

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemain itu akan bergabung dengan Valencia dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027, tanpa adanya klausul untuk membelinya secara permanen dalam kontrak.

  • Mostafa Mohamed kembali ke Turki

    Klub Turki Konyaspor mengumumkan pada hari Selasa ini kesepakatan mereka dengan penyerang Mesir Mostafa Mohamed melalui kontrak berdurasi 3 tahun, setelah didatangkan dari Nantes menyusul krisis besar dengan klub Prancis tersebut.

    Akun Konyaspor di platform X memposting video sambutan untuk Mostafa Mohamed, yang memperlihatkan bintang Mesir itu melakukan selebrasi memanah yang terkenal, yang menjadi simbol klub lamanya, Zamalek.

    Mostafa Mohamed bukanlah sosok asing di Liga Turki, karena ia pernah mengenakan seragam Galatasaray pada 2021.

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  • Transfer bersejarah di Liga Primer

    Manchester City menuntaskan kesepakatan untuk merekrut gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, dalam salah satu transfer terbesar di bursa musim panas, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai kepindahan sang pemain ke Stadion Etihad.

    Fabrizio Romano, jurnalis yang mengkhususkan diri dalam berita transfer, mengumumkan bahwa kesepakatan itu telah rampung, dengan menegaskan bahwa nilainya melampaui 125 juta pound sterling, setelah negosiasi panjang antara kedua klub, sementara sang pemain bersiap menjalani tes medis sebagai langkah untuk merampungkan kepindahannya.

    Dengan nilai tersebut, Enzo Fernandez menjadi transfer termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama pemain asal Swedia, Alexander Isak, yang pindah dari Newcastle United ke Liverpool dengan harga 125 juta pound sterling.

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  • Juventus mendatangkan pemain asal Senegal

    Juventus mengumumkan kesepakatan dengan pemain asal Senegal, Pape Matar Sarr, gelandang Tottenham, dengan status pinjaman selama satu musim.

    Kesepakatan tersebut mencakup klausul yang mewajibkan klub Italia itu untuk membeli sang pemain dengan mahar 25,6 juta poundsterling, apabila sejumlah syarat yang terkait dengan penampilan pemain selama masa peminjaman terpenuhi.

  • البليهي ke Al Shabab

    Klub Al-Shabab mengumumkan kesepakatan dengan bek internasional Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi, dengan cara yang menarik, yang dianggap sebagian pihak sebagai bentuk provokasi terhadap tetangga sekaligus rival, klub Al-Hilal.

    Al-Shabab, melalui akun resminya di platform "X", merilis pernyataan yang mengumumkan kesepakatan dengan Ali Al-Bulaihi untuk durasi satu musim.

    Namun, hal yang menarik dalam pengumuman itu bukanlah pernyataan itu sendiri, melainkan apa yang ditulis Al-Shabab melalui akunnya, ketika mengomentari pernyataan tersebut dengan berkata: "Ali Al-Bulaihi di raksasa ibu kota", yang merupakan julukan yang dilontarkan para pendukung Al-Hilal untuk tim mereka.

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  • Volltemade tiba di Turin

    Juventus bersiap menyambut penyerang Jerman Nick Woltemade di kota Turin, setelah pilihan jatuh kepadanya untuk memperkuat lini serang tim dengan status pinjaman selama musim ini, berkat kekuatan fisik dan kepribadian yang dimilikinya di dalam lapangan.

    Penyerang Jerman itu memang sudah tiba di kota Turin, di mana ia dijadwalkan menjalani tes medis sebagai persiapan untuk bergabung ke skuad Juventus, menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ittihad mengumumkan kepergian Diaby

    Klub Al-Ittihad Saudi mengumumkan kepergian bintang asal Prancis mereka, Moussa Diaby, ke skuad Bayer Leverkusen Jerman pada bursa transfer musim panas ini.

    Al-Ittihad merilis sebuah video melalui akun resmi mereka di situs "X", yang menampilkan momen-momen terbaik Diaby bersama tim, dengan judul "Ia meninggalkan warisan lalu pergi".

    Klub Saudi itu mengumumkan persetujuan mereka atas penjualan winger Prancis tersebut ke Bayer Leverkusen, seraya menyampaikan terima kasih atas masa yang dilaluinya bersama mereka.

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  • Akhirnya, Barcelona umumkan penyerang barunya

    Klub Barcelona mengumumkan penandatanganan penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

    Barca menyatakan, dalam pernyataan resmi: "Arsenal dan Barcelona telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan Gabriel Jesus ke skuad tim Catalan tersebut, di mana penyerang Brasil itu menandatangani kontrak dengan Barcelona untuk durasi tiga musim."

    Barca menambahkan: "Gabriel Jesus lahir di Sao Paulo, Brasil, pada 3 April 1997, dan memulai perjalanan sepak bolanya di kota kelahirannya bersama klub Anhanguera. Kemudian ia pindah ke sektor pemain muda Palmeiras Sao Paulo, salah satu klub terbesar di negara itu. Ia menjalani laga pertamanya bersama tim tersebut pada Maret 2015, meraih Piala Brasil pada 2015 dan gelar liga pada 2016, serta memperoleh penghargaan pemain terbaik di Liga Brasil pada 2016."

  • Resmi: Pemain Arsenal Hijrah ke Bundesliga

    Arsenal secara resmi mengumumkan kepindahan gelandangnya asal Portugal, Fabio Vieira, yang berusia 26 tahun, ke Hamburg.

    Vieira bergabung dengan Arsenal pada 2022, dan tampil dalam 49 pertandingan dengan seragam Arsenal, sebelum kembali ke klub yang dibelanya dengan status pinjaman pada musim lalu, dalam kesepakatan senilai sekitar 10 juta euro.

  • Bayern Munich Mundur dari Bursa Transfer

    Direktur olahraga Bayern Munich, Christoph Freund, menegaskan bahwa klub tidak akan melakukan transfer baru apa pun selama sisa bursa transfer, meski beberapa pemain berpeluang hengkang dalam waktu dekat.

    Freund berkata dalam pernyataannya kepada media Jerman: "Tidak akan ada hal lain yang terjadi terkait perekrutan baru. Adapun soal para pemain yang pergi, bursa transfer masih akan tetap terbuka setelah hari ini di beberapa negara, jadi mungkin saja ada sesuatu yang terjadi."

    Ia juga menegaskan bahwa Sacha Boey berlatih secara terpisah sambil menunggu kemungkinan kepergiannya dari tim, sementara klub pada akhirnya memutuskan untuk tetap mengandalkan Hiroki Ito dalam skuad mereka.

  • Kesepakatan Italia untuk Chelsea

    Klub Chelsea mengumumkan kesepakatan untuk merekrut bek internasional Italia, Honest Ahanor, dari Atalanta, dengan pemain tersebut akan resmi bergabung ke skuad tim pada tahun 2027.

    Ahanor, yang berusia 18 tahun, menjalani 35 pertandingan bersama Atalanta pada musim lalu, dalam musim pertamanya di Kota Bergamo, setelah bergabung ke tim dari Genoa pada Juli 2025.

    Penampilan istimewa yang ditunjukkan Ahanor bersama klubnya turut berkontribusi terhadap peluangnya untuk membela tim nasional Italia senior, di mana ia menjalani dua pertandingan pertamanya di level internasional pada bulan Juni lalu.

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  • Pemain Senegal dari Paris ke Aston Villa

    Klub Aston Villa secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan penyerang muda asal Senegal, Ibrahim Mbaye, yang datang dari Paris Saint-Germain dalam sebuah transfer senilai 55 juta euro, sehingga pemain berusia 18 tahun itu memulai babak baru dalam kariernya di Liga Primer Inggris.

    Transfer ini telah memasuki tahap akhir dalam beberapa hari terakhir, setelah kedua klub mencapai kesepakatan terkait kepindahan sang pemain, sebelum akhirnya Mbaye terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan Aston Villa.

    Mbaye pindah ke Aston Villa setelah menjalani perjalanan yang singkat namun penuh warna bersama Paris Saint-Germain, yang ia masuki akademinya pada usia sepuluh tahun, sebelum promosi ke tim utama dan menjalani laga profesional pertamanya pada Agustus 2024, saat ia berusia 16 tahun 6 bulan dan 23 hari, sehingga menjadikannya pemain termuda yang memulai sebuah pertandingan bersama klub asal Paris tersebut.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kesepakatan awal atas transfer yang dinanti

    Manchester City telah mencapai kesepakatan awal dengan Chelsea terkait perekrutan Enzo Fernandez, dalam sebuah transfer yang mendekati penyelesaian pada jam-jam terakhir sebelum penutupan bursa transfer.

    Menurut surat kabar Inggris "The Sun", para pejabat Manchester City akhirnya membuka negosiasi langsung dengan klub rival mereka di Liga Primer Inggris terkait perekrutan gelandang berusia 25 tahun tersebut, kemarin Senin.

    Fernandez bersiap untuk kembali bersatu dengan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola dalam menukangi Manchester City dari kursi manajer di Stadion Etihad pada musim panas ini.

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  • Atletico Madrid bergerak untuk merekrut Tagliafico

    Atletico Madrid tengah berupaya mendatangkan bek kiri asal Argentina, Nicolas Tagliafico, pemain Olympique Lyon, untuk memperkuat skuadnya selama periode transfer, menurut surat kabar Spanyol "AS".

    Sang pemain sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk merampungkan kesepakatan tersebut, di saat klub ibu kota Spanyol itu menghadapi persaingan dari Juventus dalam perburuan tanda tangannya.

  • Kegagalan transfer Richarlison ke Everton

    Menurut jaringan "Sky Sports", pemain Brasil Richarlison tidak akan kembali ke Everton setelah 4 tahun kepergiannya dari klub, karena penyerang Brasil yang namanya dikaitkan dengan kepindahan itu diperkirakan akan bertahan di skuad Tottenham.

    Ini bukan satu-satunya pukulan yang diterima "The Toffees", karena jaringan "Sky Jerman" melaporkan bahwa Jamie Leweling, gelandang serang internasional Inggris di Stuttgart, juga menolak tawaran dari klub yang berasal dari kota Liverpool tersebut, yang mengajukan 43 juta euro untuk merekrutnya.

    Roma juga gagal mencapai kesepakatan terkait pemain yang sama, sementara Everton mungkin berhasil merampungkan transfer lainnya, di antaranya kemungkinan mengontrak Folarin Balogun, penyerang Monaco.

  • Pemain Chelsea mendekati Tottenham

    Mykhailo Mudryk, bintang Chelsea, mendekati kepindahan resmi ke Tottenham Hotspur selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Mykhailo Mudryk akan pindah ke Tottenham. Semuanya telah disepakati, termasuk syarat-syarat pribadi dalam kontrak."

    Romano menambahkan: "Mudryk akan bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman disertai biaya, dan dipahami pula bahwa kesepakatan tersebut memuat klausul yang memungkinkan pembelian pemain, namun tidak bersifat wajib."

  • PSG tutup pintu bursa transfer

    Klub asal Paris tersebut berusaha mendatangkan salah satu pemain menyerang dalam 24 jam terakhir, tetapi tidak berhasil.

    Menurut jaringan RMC, pergerakan Paris Saint-Germain di bursa transfer telah berakhir, setidaknya terkait dengan transaksi baru. Adapun di sisi kepergian, situasi pemain asal Portugal, Renato Sanches, tetap layak untuk dipantau.

    Paris Saint-Germain mencatatkan bursa transfer bersejarah dari sisi pemain yang pergi, setelah nilai penjualannya mencapai sekitar 370 juta euro.

  • Arsenal dan Dortmund mencapai kesepakatan

    Borussia Dortmund merampungkan sebuah transfer ofensif istimewa dari Arsenal pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

    Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akun jaringan "X" miliknya: "Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Ethan Nwaneri dari Arsenal. Transfer ini rampung!".

    Romano menambahkan: "Telah disepakati peminjaman Nwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal, setelah sang pemain menyetujui langkah ini dalam beberapa jam terakhir".

  • Apakah Icardi akan kembali ke Italia?

    Klub Lazio tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut penyerang asal Argentina, Mauro Icardi, menurut surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

    Agen sang pemain, Litterio Pino, mengatakan: "Lazio? Ada pembicaraan mengenai hal itu."

    Penyerang asal Argentina tersebut berusia 33 tahun dan bermain untuk klub Turki, Galatasaray, sejak tahun 2022, setelah sebelumnya menjalani pengalaman bersama Paris Saint-Germain.

  • Pinjaman baru untuk Grealish

    Jack Grealish, bintang Manchester City, menyetujui kepindahan ke Everton dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah sebelumnya sempat menjalani pengalaman di Aston Villa.

    Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akunnya di jejaring "X": "Jack Grealish akan menjalani tes medis pada Selasa, sebagai persiapan bergabung dengan Everton. Kesepakatan telah rampung."

    Romano menambahkan: "Telah tercapai kesepakatan dengan Manchester City terkait kepindahan Grealish dengan status pinjaman, setelah mendapatkan persetujuan pemain soal kepindahan ke Everton."