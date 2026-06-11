Sebelum peluit pembuka Piala Dunia 2026 dibunyikan hari ini, Kamis, tampaknya ada pertarungan lain yang menanti para tim di luar lapangan hijau.

Turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan mencatat sejarah sebagai yang terbesar dalam hal jumlah tim dan kota tuan rumah, tetapi mungkin juga yang paling melelahkan secara fisik dan logistik bagi para pemain.

Sementara para penggemar fokus pada kekuatan grup dan peluang para bintang dalam perebutan gelar, peringatan semakin meningkat mengenai dampak jarak yang sangat jauh yang akan memisahkan stadion-stadion, yang mungkin membuat beberapa tim menempuh ribuan kilometer dalam beberapa hari.

Dalam edisi Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, perjalanan mungkin menjadi faktor penentu yang tak kalah pentingnya dari keterampilan dan strategi teknis, sehingga penerbangan menjadi lawan baru yang menemani tim-tim dalam perjalanan mereka menuju kejayaan dunia.

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