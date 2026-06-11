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US-FBL-WC-2026-FEATUREAFP

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Langit menjadi musuh bebuyutan... Mimpi buruk menanti tim-tim Piala Dunia 2026

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Analysis
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
Meksiko
Afrika Selatan
AS
Kanada

Sebelum peluit pembuka Piala Dunia 2026 dibunyikan hari ini, Kamis, tampaknya ada pertarungan lain yang menanti para tim di luar lapangan hijau.

Turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan mencatat sejarah sebagai yang terbesar dalam hal jumlah tim dan kota tuan rumah, tetapi mungkin juga yang paling melelahkan secara fisik dan logistik bagi para pemain.

Sementara para penggemar fokus pada kekuatan grup dan peluang para bintang dalam perebutan gelar, peringatan semakin meningkat mengenai dampak jarak yang sangat jauh yang akan memisahkan stadion-stadion, yang mungkin membuat beberapa tim menempuh ribuan kilometer dalam beberapa hari.

Dalam edisi Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, perjalanan mungkin menjadi faktor penentu yang tak kalah pentingnya dari keterampilan dan strategi teknis, sehingga penerbangan menjadi lawan baru yang menemani tim-tim dalam perjalanan mereka menuju kejayaan dunia.

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  • FBL-WC-2026-FRA-ARRIVALAFP

    Piala Dunia lintas benua di dalam satu benua

    Piala Dunia 2026 dianggap sebagai yang terbesar secara geografis dalam sejarah Piala Dunia, setelah diputuskan bahwa pertandingan akan diselenggarakan di 16 kota berbeda yang membentang dari ujung utara Kanada hingga selatan Amerika Serikat, melewati Meksiko.

    Penyebaran yang luas ini menciptakan realitas baru yang belum pernah dialami tim-tim di edisi sebelumnya, di mana persiapan tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan fisik, tetapi juga mencakup manajemen perjalanan dan perpindahan antar kota.

    Dan di bawah sistem undian saat ini yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengelompokan geografis, beberapa tim mungkin harus menempuh jarak yang sangat jauh antara satu pertandingan dan lainnya, sehingga jarak total yang ditempuh oleh semua tim mencapai sekitar "satu triliun kilometer udara", yang mengubah babak penyisihan grup menjadi perlombaan logistik yang rumit sebelum menjadi kompetisi olahraga.


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  • Tagihan medis yang sangat mahal

    Perjalanan yang terus-menerus antar kota dan ketiga negara tersebut bukan hanya menjadi beban administratif, tetapi juga menimbulkan beban fisik yang besar bagi para pemain.

    Perjalanan berjam-jam dengan pesawat berdampak langsung pada proses pemulihan dan pemulihan otot, yang merupakan elemen penting dalam turnamen yang pertandingan-pertandingannya dimainkan dengan jeda waktu yang singkat.

    Perbedaan zona waktu juga memengaruhi kualitas tidur dan konsentrasi mental, yang mengakibatkan gangguan pada jam biologis para pemain.

    Dalam turnamen sebesar ini, detail kecil seperti jam tidur atau kecepatan pemulihan bisa menjadi faktor penentu antara lolos atau tersingkir lebih awal, yang memperparah kekhawatiran mengenai dampak nyata jarak tempuh terhadap performa di lapangan.

  • Jarak mengancam keadilan persaingan

    Konfigurasi geografis turnamen ini memunculkan pertanyaan yang semakin banyak mengenai sejauh mana keadilan tercapai di antara tim-tim yang berpartisipasi. Sementara beberapa tim mungkin diuntungkan karena dapat memainkan pertandingan mereka dalam wilayah geografis yang relatif terbatas, tim-tim lain mungkin terpaksa melakukan perjalanan yang jauh lebih jauh dalam periode yang sama. Ketidakseimbangan ini dapat memberikan keunggulan tidak langsung bagi beberapa tim dalam hal kesiapan, pemulihan, dan konsumsi energi.

    Seiring dengan perluasan turnamen dan meningkatnya jumlah pertandingan, banyak pakar khawatir bahwa faktor perjalanan dan kelelahan akan menjadi elemen yang memengaruhi hasil akhir, sehingga jarak menjadi pesaing tersembunyi yang mungkin menentukan nasib tim-tim sebelum pertandingan di lapangan hijau.

    Di saat Piala Dunia 2026 diharapkan menghadirkan edisi yang luar biasa dalam hal organisasi, kehadiran penonton, dan jangkauan global, tantangan terbesar tetap terkait dengan kemampuan tim-tim untuk beradaptasi dengan realitas baru yang ditentukan oleh geografi sebelum sepak bola.

    Di antara bandara, hotel, dan stadion yang berjauhan, kebugaran dan kemampuan menahan perjalanan mungkin menjadi bagian penting dari rumus kesuksesan. Dalam turnamen yang digelar di wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan tim tidak hanya diukur dari jumlah gol dan kemenangan, tetapi juga dari jumlah kilometer yang berhasil mereka tempuh untuk mencapai podium juara.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Tantangan iklim

    Perjalanan jauh bukanlah satu-satunya sumber kesulitan, karena tim-tim akan menghadapi kondisi cuaca yang sangat bervariasi dari satu kota ke kota lainnya.

    Sebuah tim mungkin akan bertanding dalam cuaca yang lembap dan panas di salah satu kota di Amerika, sebelum berpindah beberapa hari kemudian ke cuaca yang lebih dingin di Kanada. Perbedaan ini menimbulkan tantangan besar bagi staf teknis dan medis yang perlu menyiapkan program khusus untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan ketinggian yang berbeda-beda.

    Selain itu, adaptasi iklim telah menjadi faktor yang tak kalah pentingnya dari kesiapan taktis, terutama dengan meningkatnya beban fisik akibat tekanan pertandingan dan perjalanan yang terus-menerus.

  • Hantu Badai

    Tantangan yang dihadapi Piala Dunia 2026 tidak hanya terbatas pada jarak tempuh yang jauh dan kelelahan fisik, tetapi juga mencakup risiko iklim yang dapat berdampak langsung pada jalannya kompetisi.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah mengalami berulang kali kejadian cuaca ekstrem, mulai dari badai petir dan hujan lebat hingga peringatan petir dan angin kencang, yang merupakan faktor-faktor yang mengharuskan penerapan protokol ketat yang dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan pertandingan demi keselamatan para pemain dan penonton.

    Situasi ini terlihat jelas selama turnamen Piala Dunia Klub yang diselenggarakan di Amerika Serikat, di mana beberapa pertandingan terpaksa dihentikan atau ditunda akibat fluktuasi cuaca dan peringatan iklim.

    Dengan meluasnya cakupan geografis Piala Dunia 2026 dan penyelenggaraan pertandingan di berbagai kota dengan kondisi iklim yang berbeda, kekhawatiran akan terulangnya skenario ini selama turnamen dunia pun semakin meningkat.

    Prakiraan cuaca dan para ahli meteorologi menunjukkan bahwa musim panas di Amerika Utara biasanya disertai aktivitas badai petir yang signifikan di sejumlah negara bagian, yang menempatkan panitia penyelenggara di hadapan ujian berat untuk menjaga kelancaran jadwal pertandingan, Selain itu, penundaan mendadak dapat memengaruhi konsentrasi para pemain dan ritme pertandingan, serta mengacaukan strategi teknis tim-tim nasional.

    Jika penundaan atau penghentian pertandingan terus berulang, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek organisasi, tetapi juga akan merembet ke kualitas kompetisi itu sendiri. Pertandingan yang mengalami jeda panjang sering kali kehilangan sebagian ritme teknisnya dan antusiasme penonton, serta memengaruhi pengalaman penonton baik di dalam stadion maupun di depan layar.

    Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa cuaca dapat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi turnamen ini, sehingga menambah tantangan baru ke dalam daftar tantangan yang mengancam akan melemahkan keseruan sepak bola di edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

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