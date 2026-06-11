Skotlandia mendapat pukulan telak menjelang Piala Dunia ketika gelandang andalan mereka, Billy Gilmour, mengalami cedera lutut dalam laga persahabatan prakompetisi yang dimenangkan atas Haiti, sehingga ia harus absen dari turnamen tersebut. Namun, kesedihan seorang pemain bisa menjadi kebahagiaan bagi yang lain, dan Tyler Fletcher pasti akan berupaya memaksimalkan kesempatan tak terduga ini.
Putra dari mantan gelandang Skotlandia dan Manchester United, Darren, Fletcher Jr melakukan debutnya untuk Setan Merah pada musim lalu setelah sebelumnya menghabiskan waktu di akademi Manchester City, dan dinobatkan sebagai pemain cadangan terbaik United bulan lalu.
Sebagai gelandang yang agresif dan pandai mengolah bola, pemain berusia 19 tahun ini sempat mewakili Inggris di level junior bersama saudara kembarnya, Jack. Namun, sementara Jack masih dalam perjalanan untuk suatu hari nanti bermain bagi The Three Lions, Tyler telah berkomitmen untuk Skotlandia pada 2024 dan kini dianugerahi tempat di Piala Dunia.