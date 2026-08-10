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Kucuran Miliaran di Roshn: El Nesyri dan Nunez Puncaki Daftar Pemain Paling Merugi

FEATURES
Al Hilal
Al Ittihad
D. Nunez
Y. En-Nesyri
Saudi Pro League
Arab Saudi
Uruguay
Maroko

Kejutan besar

Penurunan nilai pasar para pemain Liga Roshn Saudi kini tidak lagi sekadar angka yang muncul di situs-situs penilaian pemain, melainkan telah menjadi indikator yang layak untuk diperhatikan, terutama dengan adanya nama-nama besar yang telah dibayar mahal oleh klub-klub Saudi untuk merekrutnya selama beberapa tahun terakhir.

Seiring dimulainya musim baru, pembaruan terkini mengungkap kerugian finansial yang mencolok dalam nilai pasar sejumlah bintang liga tersebut, dipimpin oleh Darwin Nunez dan Youssef En-Nesyri, di samping nama-nama menonjol lainnya seperti Mateo Retegui dan Theo Hernandez.

Penurunan ini tidak serta-merta berarti bahwa para pemain tersebut menjadi kurang berkualitas, tetapi mencerminkan perubahan pandangan pasar terhadap usia, level, dan penampilan terakhir mereka, selain pengaruh bermain di Liga Roshn dibandingkan dengan liga-liga besar Eropa.

Dan ketika nilai sejumlah bintang menurun hingga jutaan euro, semakin banyak pertanyaan bermunculan mengenai sejauh mana keberhasilan klub-klub Saudi dalam meraih keuntungan olahraga dan investasi dari transfer-transfer besar yang mereka lakukan selama musim-musim yang lalu.

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    Nunez di Puncak: Kerugian 15 Juta Euro

    Darwin Nunez, penyerang Al Hilal, memuncaki daftar pemain dengan penurunan nilai pasar terbesar, setelah kehilangan 15 juta euro dari nilainya, sehingga nilainya saat ini hanya mencapai 20 juta euro.

    Penurunan ini menempatkan penyerang asal Uruguay tersebut dalam sorotan, terlebih transfernya ke Al Hilal merupakan salah satu kesepakatan paling menonjol yang dilakukan klub pada periode lalu, di tengah harapan besar akan kemampuannya membuat perbedaan dan memimpin lini serang.

    Hal ini tidak terbatas pada Nunez saja, karena Mateo Retegui, penyerang Al Qadsiah, berada di posisi kedua setelah nilai pasarnya turun 10 juta euro menjadi 30 juta, sementara Theo Hernandez, pemain Al Hilal, kehilangan 8 juta euro sehingga nilainya menjadi 20 juta euro.

    Dengan demikian, ketiga pemain ini sendiri telah kehilangan 33 juta euro dari nilai pasar mereka, sebuah angka yang mencerminkan besarnya penurunan yang menimpa sejumlah nama besar di liga ini.

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    Al-Nassiri dan Diaby: Kerugian Baru bagi Al-Ittihad

    Youssef En-Nesyri, penyerang Al-Ittihad, muncul dalam daftar pihak yang paling merugi, setelah nilai pasarnya turun 5 juta euro, sehingga menjadi 17 juta euro.

    Penurunan nilai En-Nesyri terjadi di tengah musim di mana ia tidak menampilkan level yang diharapkan darinya, terlebih penyerang asal Maroko itu datang ke Al-Ittihad di tengah harapan besar untuk menggantikan kepergian Karim Benzema, namun ia menghadapi kritik karena penampilan dan pengaruhnya yang terbatas dalam sejumlah laga penting.

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    Moussa Diaby, pemain Al-Ittihad, juga mengalami penurunan sebesar 3 juta euro, sehingga nilainya saat ini menjadi 25 juta euro, sementara Enzo Millot, pemain Al-Ahli, kehilangan 3 juta juga, dan nilainya menjadi 25 juta euro.

    Daftar tersebut juga mencakup Sergej Milinkovic-Savic, pemain Al-Hilal, yang nilainya turun menjadi 12 juta euro setelah kehilangan 3 juta, di samping Cameron Puertas, pemain Al-Qadsiah, yang nilainya turun dengan besaran yang sama sehingga menjadi 7 juta euro.

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    Kerugian tidak berhenti pada nama-nama pemain menyerang atau para pemain klub besar, karena daftar tersebut juga mencakup Marcin Bulka, kiper Neom, yang nilai pasarnya turun 5 juta euro hingga mencapai 12 juta.

    Selain itu, Kingsley Coman, sayap Al Nassr, kehilangan 2 juta euro dari nilai pasarnya, hingga tersisa 20 juta euro, yang menambahkan satu nama baru dari kalangan bintang dengan pengalaman besar di Eropa ke dalam daftar pemain yang mengalami penurunan.

    Sebaliknya, membaca angka-angka ini membutuhkan sedikit kehati-hatian, karena nilai pasar bukanlah tolok ukur langsung terhadap performa di dalam lapangan, dan ia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, durasi kontrak, level persaingan, cedera, dan konsistensi.



    Namun yang menarik adalah adanya sejumlah besar pemain dengan nama besar dalam daftar pemain yang mengalami penurunan, yang membuka diskusi lebih luas mengenai sifat bursa transfer Saudi. Apakah klub-klub kini menjadi lebih berhati-hati dalam menilai transfer dan nilai sebenarnya, atau justru sebagian bintang tidak mampu mempertahankan nilai yang telah mereka capai sebelum pindah ke Liga Roshn?

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