Penurunan nilai pasar para pemain Liga Roshn Saudi kini tidak lagi sekadar angka yang muncul di situs-situs penilaian pemain, melainkan telah menjadi indikator yang layak untuk diperhatikan, terutama dengan adanya nama-nama besar yang telah dibayar mahal oleh klub-klub Saudi untuk merekrutnya selama beberapa tahun terakhir.

Seiring dimulainya musim baru, pembaruan terkini mengungkap kerugian finansial yang mencolok dalam nilai pasar sejumlah bintang liga tersebut, dipimpin oleh Darwin Nunez dan Youssef En-Nesyri, di samping nama-nama menonjol lainnya seperti Mateo Retegui dan Theo Hernandez.

Penurunan ini tidak serta-merta berarti bahwa para pemain tersebut menjadi kurang berkualitas, tetapi mencerminkan perubahan pandangan pasar terhadap usia, level, dan penampilan terakhir mereka, selain pengaruh bermain di Liga Roshn dibandingkan dengan liga-liga besar Eropa.

Dan ketika nilai sejumlah bintang menurun hingga jutaan euro, semakin banyak pertanyaan bermunculan mengenai sejauh mana keberhasilan klub-klub Saudi dalam meraih keuntungan olahraga dan investasi dari transfer-transfer besar yang mereka lakukan selama musim-musim yang lalu.