Tidak semua laga akbar sekadar perebutan tiga poin, karena sebagian duel justru mengungkap jati diri tim serta menempatkan para pelatih dan bintang di hadapan ujian berat. Inilah yang menanti Al Hilal dalam klasiko melawan Al Ittihad, di mana peluang tampak terbuka bagi pasukan Jens Vesing untuk membongkar titik-titik lemah Al Zaeem, yang hingga kini belum menampilkan performa meyakinkan seperti yang diharapkan di bawah kepemimpinan pelatih Italia, Simone Inzaghi.

Al Ittihad menyuguhkan sepak bola kolektif yang istimewa, berkat kemampuan Vesing mengubah gaya permainan antara 4-4-2, 4-2-3-1, dan 4-2-2-2, tanpa membuat tim kehilangan keseimbangannya.

Al Ittihad bertahan sebagai satu kesatuan dan menyerang dengan intensitas tinggi, dengan variasi yang jelas antara transisi cepat, pemanfaatan ruang, dan serangan melalui sisi sayap, yang membuatnya menjadi lawan yang sulit bagi tim mana pun.

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