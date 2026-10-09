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FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
GOAL
Diterjemahkan oleh

Klasiko penentuan: Al Ittihad dalam misi membongkar topeng Al Hilal!

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Persaingan sengit

Tidak semua laga akbar sekadar perebutan tiga poin, karena sebagian duel justru mengungkap jati diri tim serta menempatkan para pelatih dan bintang di hadapan ujian berat. Inilah yang menanti Al Hilal dalam klasiko melawan Al Ittihad, di mana peluang tampak terbuka bagi pasukan Jens Vesing untuk membongkar titik-titik lemah Al Zaeem, yang hingga kini belum menampilkan performa meyakinkan seperti yang diharapkan di bawah kepemimpinan pelatih Italia, Simone Inzaghi.

Al Ittihad menyuguhkan sepak bola kolektif yang istimewa, berkat kemampuan Vesing mengubah gaya permainan antara 4-4-2, 4-2-3-1, dan 4-2-2-2, tanpa membuat tim kehilangan keseimbangannya.

Al Ittihad bertahan sebagai satu kesatuan dan menyerang dengan intensitas tinggi, dengan variasi yang jelas antara transisi cepat, pemanfaatan ruang, dan serangan melalui sisi sayap, yang membuatnya menjadi lawan yang sulit bagi tim mana pun.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vicenzo memiliki apa yang tidak dimiliki Inzaghi?

    Sebaliknya, ide-ide Inzaghi tampak terbatas ketika menghadapi lawan yang pandai dalam penempatan posisi bertahan dan menutup ruang, sebab pelatih Italia itu sangat mengandalkan transisi menyerang, tetapi ketika Al Hilal tidak menemukan ruang yang dibutuhkan, muncul kesulitannya dalam menciptakan peluang dan memaksakan gayanya, bahkan dengan kepemilikan sejumlah bintang paling menonjol di liga.

    Tanda tanya tidak berhenti pada sisi serangan, tetapi meluas hingga beberapa pilihan individu, dan yang terdepan di antaranya adalah Kalidou Koulibaly, yang level permainan bertahannya memicu kritik dalam periode terakhir.

    Terus mengandalkan pemain yang tidak memberikan hasil yang diharapkan bisa membuat Al Hilal membayar mahal menghadapi lawan yang pandai memanfaatkan kesalahan, terutama jika Inzaghi tidak berhasil mengatasi kelemahan bertahan sebelum El Clasico.

  • Al-Ittihad mampu membongkar yang tersembunyi

    Yang membuat laga ini semakin berbahaya bagi Al Hilal adalah bahwa Al Ittihad tidak perlu menguasai bola sepanjang pertandingan untuk membuat perbedaan; sebab mereka mampu menjaga kekompakan, lalu menyerang lawan saat kehilangan bola atau ketika lini-lini pemain lawan maju ke depan.

    Selain itu, beragamnya pilihan yang dimiliki Vicente akan menempatkan Inzaghi pada ujian sesungguhnya dalam menghadapi perubahan jalannya pertandingan, alih-alih mengandalkan satu skenario menyerang saja.

    Di sisi lain, Inzaghi perlu membuktikan bahwa Al Hilal memiliki identitas kolektif yang jelas, dan bukan sekadar kumpulan bintang yang menunggu kilau individu untuk menentukan hasil pertandingan. Kemenangan mungkin memberinya kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri, tetapi penampilan tetap menjadi tolok ukur terpenting untuk menilai perkembangan tim dan kemampuannya bersaing.

    Karena itu, el clasico melawan Al Ittihad bisa menjadi laga yang membongkar proyek Inzaghi. Jika Al Hilal berhasil mengurai kekompakan Al Ittihad dan mengatasi kesalahan-kesalahannya, maka ia akan memberikan jawaban penting atas kritik yang terus mengejarnya.

    Namun, jika kembali tak berdaya menghadapi sistem Vicente yang terorganisasi, pertandingan ini bisa berubah menjadi bukti baru bahwa nama-nama besar Al Hilal saja tidak cukup untuk menutupi kelemahan teknisnya. Dalam el clasico kebenaran, sistemlah yang akan menjadi penentu, bukan nama besar maupun sejarah.

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