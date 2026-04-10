Kini ia hampir menyerah pada impian besarnya! Bintang DFB "jauh dari" nominasi Piala Dunia

Setelah kiper tersebut mengalami cedera otot di paha kiri akibat kepindahannya dari FC Barcelona ke Girona pada musim dingin lalu dan bahkan harus menjalani operasi, kini ia membagikan cerita tentang proses pemulihannya.
Proses pemulihannya berjalan "baik", kata ter Stegen kepada stasiun televisi Swiss TV3, dan ia menambahkan: "Saya menjalani kehidupan normal, merasa baik-baik saja, dan bisa bergerak dengan lebih leluasa." Namun, pemain berusia 33 tahun ini tidak terlalu berharap bisa tampil di Piala Dunia. "Saat ini saya masih jauh dari itu. Saya merasa cukup baik dan kita harus berupaya semaksimal mungkin agar saya tetap sehat."
Namun, ter Stegen tidak ingin "memaksakan diri, karena kesehatan adalah yang terpenting. Tapi keinginan untuk ikut serta dalam Piala Dunia dan merasakan pengalaman itu sungguh unik". Namun, terpenuhinya keinginan ini sangat tidak mungkin, seperti yang ia katakan sendiri: "Di akhir musim kita akan lihat apakah saya bisa melakukannya, tapi ini sulit. Biasanya, dengan cedera seperti ini, seseorang masih harus absen untuk sementara waktu."
Sudah bertahun-tahun Ter Stegen dianggap sebagai penerus yang logis bagi Manuel Neuer untuk posisi kiper utama timnas Jerman. Pelatih timnas Julian Nagelsmann pun telah secara resmi menunjuknya untuk posisi tersebut, sebelum berbagai masalah kesehatan—termasuk operasi punggung—berulang kali menghambatnya, dan ia pun kehilangan posisinya sebagai kiper utama di Barca pada musim panas lalu. Sebaliknya, pemain baru Joan Garcia yang mendapatkan posisi tersebut, yang kemudian memicu drama panjang mengenai kepergian ter Stegen. Sementara itu, ia bahkan kehilangan jabatan kapten karena awalnya tidak menandatangani surat persetujuan yang dibutuhkan klub Catalan tersebut untuk meneruskan laporan cederanya ke Komisi Medis Liga Spanyol. Dengan tanda tangan tersebut, Barca diizinkan menggunakan 80 persen gajinya untuk mendaftarkan pemain baru.
Untuk mendapatkan pengalaman bermain, ia akhirnya bergabung dengan klub lain setelah paruh pertama musim dan pindah ke Girona. Di sana, ter Stegen bahkan tampil meyakinkan hingga ia kembali mengalami cedera. Pada akhir Maret, Nagelsmann telah menyatakan bahwa peluangnya untuk masuk skuad "sangat, sangat kecil". Gawang Jerman kemungkinan besar akan dijaga oleh Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim. Sebagai kiper cadangan, Alexander Nübel dari VfB Stuttgart tampaknya akan ikut serta dalam turnamen tersebut.
Nagelsmann dihadapkan pada dilema dalam memilih penjaga gawang: Baumann dan Nübel dipastikan turun
Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan mengisi posisi kiper ketiga dan terakhir dalam skuad Nagelsmann. Untuk pemusatan latihan bulan Maret, awalnya Jonas Urbig dari FC Bayern München dinominasikan, namun ia harus mundur karena cedera. Penggantinya adalah Finn Dahmen dari FC Augsburg.
Sementara itu, masih ada seruan agar Manuel Neuer kembali, yang baru-baru ini kembali tampil gemilang untuk juara bertahan Jerman itu pada leg pertama perempat final melawan Real Madrid. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, pemain berpengalaman itu enggan "membuka topik tersebut". Pemain berusia 40 tahun itu kembali menegaskan penolakannya terhadap spekulasi kembalinya ke tim nasional: "Saya sudah menyampaikan pendapat saya dan kini fokus pada FC Bayern."