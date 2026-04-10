Kini ia hampir menyerah pada impian besarnya! Bintang DFB "jauh dari" nominasi Piala Dunia

Proses pemulihannya berjalan "baik", kata ter Stegen kepada stasiun televisi Swiss TV3, dan ia menambahkan: "Saya menjalani kehidupan normal, merasa baik-baik saja, dan bisa bergerak dengan lebih leluasa." Namun, pemain berusia 33 tahun ini tidak terlalu berharap bisa tampil di Piala Dunia. "Saat ini saya masih jauh dari itu. Saya merasa cukup baik dan kita harus berupaya semaksimal mungkin agar saya tetap sehat."

Namun, ter Stegen tidak ingin "memaksakan diri, karena kesehatan adalah yang terpenting. Tapi keinginan untuk ikut serta dalam Piala Dunia dan merasakan pengalaman itu sungguh unik". Namun, terpenuhinya keinginan ini sangat tidak mungkin, seperti yang ia katakan sendiri: "Di akhir musim kita akan lihat apakah saya bisa melakukannya, tapi ini sulit. Biasanya, dengan cedera seperti ini, seseorang masih harus absen untuk sementara waktu."