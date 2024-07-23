Kevin De Bruyne Manchester City 2024Getty
Muhammad Zaki dan Soham Mukherjee

Kevin De Bruyne Ke Arab Saudi Tinggalkan Manchester City?! Begini Klarifikasi Pep Guardiola

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Pep Guardiola mengomentari rumor Kevin De Bruyne ke Arab Saudi dan "95 persen" yakin skuad Manchester City tak berubah.

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  • De Bruyne dirumorkan ke Arab Saudi
  • Kontraknya di Manchester City tinggal satu tahun
  • Guardiola beri klarifikasi
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