Kevin De Bruyne Ke Arab Saudi Tinggalkan Manchester City?! Begini Klarifikasi Pep Guardiola

GettyMuhammad Zaki dan Soham MukherjeeKevin De Bruyne Ke Arab Saudi Tinggalkan Manchester City?! Begini Klarifikasi Pep GuardiolaManchester CityKevin De BruynePep GuardiolaTransfersPremier LeagueSaudi Pro LeaguePep Guardiola mengomentari rumor Kevin De Bruyne ke Arab Saudi dan "95 persen" yakin skuad Manchester City tak berubah.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowDe Bruyne dirumorkan ke Arab SaudiKontraknya di Manchester City tinggal satu tahunGuardiola beri klarifikasiArtikel dilanjutkan di bawah ini