Ketat atau kacau?.. Kriteria Piala Dunia membuat 182 pemain Liga Premier berada dalam dilema

Dalam detail pertandingan yang digelar di Stadion Azteca, wasit Sampaio tidak ragu sedikit pun untuk mengusir pemain Sebhifelo Sethole, karena ia telah menggagalkan peluang emas untuk mencetak gol segera setelah babak kedua dimulai, setelah secara tidak sengaja menjatuhkan pemain Meksiko, Brian Gutierrez.

Analisis wasit menunjukkan bahwa ketidakdisengajaan tidak mengubah ketentuan peraturan, karena Setuli terlalu dekat dengan lawannya dan bertabrakan dengannya sehingga menjatuhkannya, yang menghalangi Meksiko dari peluang jelas untuk mencetak gol dan membuat situasi menjadi sangat jelas.

Keputusan kedua Sampaio untuk mengeluarkan kartu merah guna mencegah peluang mencetak gol yang pasti di menit-menit akhir kurang jelas, karena pelanggaran yang dilakukan Cesar Montes terhadap Juliso Mudao bersifat sengaja dan keras, hal yang tidak membuat perbedaan dalam aturan permainan, namun hal ini biasanya mengarahkan wasit ke hukuman yang lebih berat ketika keputusan masih ragu-ragu.

Dalam konteks ini, surat kabar tersebut berpendapat bahwa pemain yang melakukan pelanggaran sengaja seperti ini jelas meyakini bahwa lawan sedang dalam posisi mencetak gol, jika tidak, mereka akan membiarkannya lewat. Sebab, jika penyerang tersebut tidak mewakili ancaman nyata bagi gawang, mereka tidak akan menghalanginya dengan keras dan menjatuhkannya.

Keputusan Sambaio dalam kasus ini berfokus pada posisi para pemain, arah pergerakan mereka, dan apakah langkah selanjutnya dari Moudou akan memungkinkannya menendang bola tanpa gangguan saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Pemain asal Afrika Selatan itu sedikit miring dari gawang dan tidak bergerak langsung ke arah gawang, faktor-faktor yang meringankan keputusan tersebut namun tidak menentukan. Pada akhirnya, tim wasit harus menentukan apakah dampak pelanggaran tersebut telah menghalangi terciptanya peluang yang pasti, bukan sekadar peluang yang mungkin, untuk mencetak gol.

Sambayou membutuhkan waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan asistennya sebelum mengeluarkan kartu merah kepada Montes. Meskipun keputusan tersebut tidak sepenuhnya benar dan kemungkinan besar akan didukung oleh wasit video asisten terlepas dari warna kartunya, pengusiran pemain tersebut merupakan keputusan terbaik dalam situasi tersebut.