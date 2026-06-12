Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 menyaksikan wasit asal Brasil, Wiltons Sampaio, mengeluarkan tiga kartu merah dan tiga kartu kuning, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 10 lawan 9, di tengah pertanyaan kontroversial apakah peristiwa ini menandai awal dari tren kekacauan baru di Piala Dunia, setelah harapan wasit agar penampilannya berlalu tanpa disadari pun sirna.
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Ketat atau kacau?.. Kriteria Piala Dunia membuat 182 pemain Liga Premier berada dalam dilema
Awal yang ramai
Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", para penggemar sepak bola baru mungkin bertanya-tanya apakah pendekatan tegas ini akan menjadi tren dalam beberapa minggu ke depan, mengingat wasit mengambil sikap tegas terhadap permainan kasar dan secara rutin mengusir pemain, terutama karena Piala Dunia 2026 kini hanya berjarak satu kartu merah lagi dari menyamai jumlah empat kartu yang dikeluarkan pada Piala Dunia 2018 dan 2022 secara keseluruhan, meskipun masih ada 102 pertandingan tersisa dalam kompetisi.
Surat kabar tersebut menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan tren ini, namun perlu dicatat bahwa pertandingan kedua di turnamen ini, yang mempertemukan Republik Ceko dan Korea Selatan, hanya menghasilkan satu kartu kuning, yang diberikan pada menit keenam waktu tambahan di akhir pertandingan.
Bagaimana wasit asal Brasil menangani peluang-peluang yang tercipta?
Dalam detail pertandingan yang digelar di Stadion Azteca, wasit Sampaio tidak ragu sedikit pun untuk mengusir pemain Sebhifelo Sethole, karena ia telah menggagalkan peluang emas untuk mencetak gol segera setelah babak kedua dimulai, setelah secara tidak sengaja menjatuhkan pemain Meksiko, Brian Gutierrez.
Analisis wasit menunjukkan bahwa ketidakdisengajaan tidak mengubah ketentuan peraturan, karena Setuli terlalu dekat dengan lawannya dan bertabrakan dengannya sehingga menjatuhkannya, yang menghalangi Meksiko dari peluang jelas untuk mencetak gol dan membuat situasi menjadi sangat jelas.
Keputusan kedua Sampaio untuk mengeluarkan kartu merah guna mencegah peluang mencetak gol yang pasti di menit-menit akhir kurang jelas, karena pelanggaran yang dilakukan Cesar Montes terhadap Juliso Mudao bersifat sengaja dan keras, hal yang tidak membuat perbedaan dalam aturan permainan, namun hal ini biasanya mengarahkan wasit ke hukuman yang lebih berat ketika keputusan masih ragu-ragu.
Dalam konteks ini, surat kabar tersebut berpendapat bahwa pemain yang melakukan pelanggaran sengaja seperti ini jelas meyakini bahwa lawan sedang dalam posisi mencetak gol, jika tidak, mereka akan membiarkannya lewat. Sebab, jika penyerang tersebut tidak mewakili ancaman nyata bagi gawang, mereka tidak akan menghalanginya dengan keras dan menjatuhkannya.
Keputusan Sambaio dalam kasus ini berfokus pada posisi para pemain, arah pergerakan mereka, dan apakah langkah selanjutnya dari Moudou akan memungkinkannya menendang bola tanpa gangguan saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper.
Pemain asal Afrika Selatan itu sedikit miring dari gawang dan tidak bergerak langsung ke arah gawang, faktor-faktor yang meringankan keputusan tersebut namun tidak menentukan. Pada akhirnya, tim wasit harus menentukan apakah dampak pelanggaran tersebut telah menghalangi terciptanya peluang yang pasti, bukan sekadar peluang yang mungkin, untuk mencetak gol.
Sambayou membutuhkan waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan asistennya sebelum mengeluarkan kartu merah kepada Montes. Meskipun keputusan tersebut tidak sepenuhnya benar dan kemungkinan besar akan didukung oleh wasit video asisten terlepas dari warna kartunya, pengusiran pemain tersebut merupakan keputusan terbaik dalam situasi tersebut.
- AFP
Perbedaan keputusan wasit antara Inggris dan Piala Dunia
Pertandingan antara kedua tim ini menyaksikan kartu merah ketiga yang lebih kontroversial, dan hukuman yang dijatuhkan hampir pasti tidak akan sama jika insiden tersebut terjadi di kompetisi Liga Primer Inggris.
Detail dari momen tersebut menunjukkan bahwa Thimba Zwane mengoper bola dan mencoba melakukan serangan ke dalam kotak penalti, namun kehadiran Roberto Alvarado menghalangi jalannya, sehingga Zwane mendorong lawannya ke samping, namun dalam prosesnya ia memukulnya dengan telapak tangan terbuka di sisi wajahnya.
Sebagian penonton berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dimengerti dan kontak fisiknya relatif ringan serta tidak terlalu keras, dan Alvarado tetap tergeletak di tanah untuk sementara waktu, mungkin untuk memicu tinjauan tayangan ulang video, namun ia segera pulih setelah itu.
Sebaliknya, ada pula yang melihat, saat menonton tayangan ulang dalam gerakan lambat, sebuah insiden yang lebih serius, yaitu seorang pemain memukul pemain lain dengan tamparan yang tidak beralasan di wajah, yang dalam peraturan sepak bola dapat ditafsirkan sebagai perilaku kekerasan.
Insiden ini diklasifikasikan di Liga Premier Inggris sebagai tendangan bebas atau kartu kuning, namun di sebagian besar kompetisi lain, termasuk Piala Dunia saat ini, sangat mungkin wasit video akan campur tangan sehingga kartu merah menjadi tak terhindarkan.
Dilema Para Bintang Liga Premier
Sebanyak 182 pemain dari Liga Primer Inggris ikut serta dalam turnamen yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat ini. Mereka semua sudah terbiasa dengan sifat kompetitif yang sangat ketat dari liga tersebut, di mana wasit secara aktif didorong untuk membiarkan gaya permainan yang lebih mengandalkan kekuatan fisik.
Wasit di Inggris lebih sering membiarkan benturan keras dan kontak di bagian atas tubuh dibandingkan di tempat lain di dunia, yang merupakan bagian besar dari kesuksesan liga dan popularitas globalnya yang luar biasa.
Para pemain ini harus cepat beradaptasi dengan cara wasit memimpin pertandingan selama sebulan ke depan, di mana kontak fisik yang keras sering kali akan berujung pada tendangan bebas meskipun bola berhasil direbut, dan standar pemberian kartu kuning juga akan lebih rendah.
Berdasarkan apa yang terjadi di Mexico City, para pemain yang terlibat dalam pertarungan keras dengan lawan harus menghindari penggunaan tangan, sementara pemain yang melakukan intervensi dengan kekuatan dan kecepatan penuh akan mengambil risiko besar jika terjadi kontak keras dengan apa pun selain bola.
- AFP
Kesulitan Berbicara di Depan Umum
Laporan wasit menegaskan kebutuhan mendesak agar komunikasi antar wasit menjadi lebih ringkas dan jelas.
Para wasit berharap dapat menyimpan kartu mereka di saku, terutama karena setiap kasus pengusiran yang terjadi setelah tinjauan video teknis mengharuskan mereka berbicara kepada penonton di stadion dan melalui layar televisi global untuk menjelaskan keputusan akhir mereka.
Wasit Sambaio, yang bahasa Inggris bukan bahasa pertamanya, tampak tersendat dan ragu-ragu saat mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan cuplikan yang baru saja ia tonton, sehingga membuat adegan tersebut menyakitkan untuk disaksikan dan justru menimbulkan lebih banyak kebingungan daripada menjelaskan situasi.
Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa ketika ide pengumuman wasit ini pertama kali diusulkan, diminta agar wasit mengikuti model yang diterapkan di Liga Sepak Bola Amerika, di mana pengumuman harus singkat dan langsung, seperti misalnya: "Pemain Afrika Selatan nomor 11, perilaku kasar, kartu merah, tendangan bebas untuk Meksiko," dan meskipun gaya ini mungkin kurang detail, semua orang akan memahami hal-hal mendasar dan pertandingan dapat berlanjut.
Saat ini, wasit diwajibkan memberikan penjelasan yang lebih rinci, hal yang tampaknya sulit bagi Sampaio dalam bahasa Portugisnya, dan terbukti hampir mustahil dalam bahasa Inggris.
Standar "Kejelasan di Permukaan Bulan"
Saat ini, muncul pertanyaan di kalangan olahraga mengenai seberapa besar kebutuhan untuk merevisi peraturan yang melarang peluang mencetak gol yang sudah pasti.
Terkait aturan peluang mencetak gol yang terhalang, surat kabar tersebut mempertanyakan keefektifan pengusiran pemain karena pelanggaran ini, dan menyatakan preferensinya agar wasit memberikan tendangan penalti terlepas dari lokasi pelanggaran, karena hal itu akan mengembalikan peluang yang hilang bagi tim lawan.
"The Athletic" menambahkan bahwa langkah ini mungkin mencegah pemain seperti Montes melakukan kesalahan fatal semacam itu sejak awal, dan mendorong mereka untuk lebih percaya pada kiper mereka yang memiliki peluang lebih besar untuk menahan bola dalam situasi satu lawan satu dibandingkan dengan tendangan penalti.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa standar pengusiran pemain di Liga Premier Inggris lebih tinggi daripada di tempat lain di dunia, sama seperti jenis kartu merah lainnya, di mana pada suatu masa pedoman menyatakan bahwa wasit video hanya boleh campur tangan jika pelanggaran tersebut jelas hingga dapat dilihat dari permukaan bulan.
- AFP
Kasus serupa dari Liga Premier
Liga Primer Inggris musim lalu mencatat dua insiden di mana peluang emas untuk mencetak gol digagalkan di area lapangan yang serupa dengan yang terjadi pada pertandingan pembuka Piala Dunia.
Kasus pertama terjadi di Stadion Selhurst Park pada bulan Mei lalu, ketika pemain Bournemouth, Marcus Sinisi, menghalangi pemain Crystal Palace, Ismaila Sarr. Wasit Gard Gillett memberikan tendangan bebas dan kartu kuning, sementara asisten wasit video (VAR) Alex Chilovitch merekomendasikan kartu merah, namun Gillett menolak saran tersebut dan tetap pada keputusannya semula.
Komite Kasus Wasit Utama, yang mengevaluasi kinerja wasit, memutuskan dengan suara 3 banding 2 bahwa wasit salah karena tidak mengusir Sinisi, dan dengan perbandingan yang sama, komite tersebut menilai bahwa wasit video asisten benar dalam merekomendasikan kartu merah.
Kasus kedua terjadi pada Hari Tahun Baru, ketika bek Tottenham Hotspur, Cristian Romero, menjatuhkan pemain Brentford, Igor Thiago.
Tim wasit saat itu secara keliru menganggap intervensi tersebut sah dan memerintahkan permainan dilanjutkan, dan Chelovitch kembali bertindak sebagai wasit video asisten dalam insiden ini, namun ia memutuskan untuk tidak campur tangan.
Komite Kasus Wasit Utama kembali berkumpul dan memutuskan dengan suara 3 banding 2 bahwa keputusan yang diambil di lapangan salah dan Romero seharusnya diusir, serta memberitahu Čelović bahwa ia seharusnya campur tangan karena adanya kesalahan yang jelas dan nyata.
Perbedaan suara yang tipis ini menunjukkan bahwa keputusan wasit seringkali tidak sepenuhnya benar atau salah, melainkan berada di zona abu-abu yang rumit yang harus ditangani wasit dengan hati-hati.