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'Ketakutan besar!' - Gary Neville memperingatkan Michael Carrick agar tidak mengulangi kesalahan terbesar Man Utd setelah kolaps melawan Everton
Neville kecam kelengahan di lini belakang
Neville berbicara terus terang dalam penilaiannya terhadap kemunduran terbaru Manchester United, dengan memperingatkan Carrick bahwa ia berisiko mengulangi kesalahan yang sama yang membuat Erik ten Hag dan Ruben Amorim kehilangan pekerjaan mereka.
United tampak melaju nyaman menuju tiga poin di Hill Dickinson Stadium sebelum kebangkitan Everton pada akhir laga menghasilkan gol penyeimbang pada menit ke-96 dari Ainsley Maitland-Niles. Hasil itu membuat United baru mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan pembuka Premier League, memicu kekhawatiran dini soal kemampuan tim untuk mempertahankan keunggulan saat berada di bawah tekanan.
Berbicara di Gary Neville Podcast, mantan kapten klub itu menyoroti kurangnya ketajaman sebagai kekhawatiran utama. "Tim-tim merasa mereka punya peluang melawan mereka," jelas Neville. "Saya pikir mereka sedikit lengah dan saya sudah mengatakannya setelah gol pertama, mereka kurang punya naluri pembunuh sebelum periode ketika Everton menyamakan kedudukan dan kemudian mereka bereaksi lagi.
- Getty Images Sport
Perubahan taktik di bawah tekanan
Salah satu aspek yang paling kontroversial pada sore itu adalah keputusan Carrick untuk mengutak-atik lini belakangnya pada fase akhir pertandingan. Neville secara khusus kebingungan dengan ditariknya para bek kunci, sebuah langkah yang menurutnya justru mengundang tekanan yang tidak perlu kepada tim yang sudah kesulitan menemukan stabilitas.
Neville menyuarakan kekhawatirannya terkait pergantian Luke Shaw dan Diogo Dalot, seraya membandingkan keputusan itu dengan bongkar-pasang pertahanan yang kerap terlihat di bawah rezim sebelumnya. "Saya rasa ini tidak akan hilang, dan itulah ketakutan terbesar saya," tambah Neville.
"Saya pikir kebobolan akan terus menghantui mereka dan mengejar mereka ke depannya, dan saya tidak tahu bagaimana Michael mengatasinya karena dia sudah menurunkan empat bek terbaiknya di lapangan. Saya tidak tahu mengapa Shaw keluar saat laga tinggal lima menit lagi, semoga dia tidak cedera."
Carrick menanggapi masalah di lini pertahanan
Carrick tetap tenang dalam analisisnya seusai pertandingan, tetapi tidak menutupi masalah yang jelas di lini belakang. Meski ia memuji kualitas gol-gol Everton, ia mengakui timnya harus meningkatkan manajemen permainan mereka.
Saat merefleksikan performa lini pertahanan, Carrick mengakui: "Jelas, kami tidak bisa mengabaikannya. Kami harus kebobolan lebih sedikit gol agar punya peluang lebih baik untuk memenangkan pertandingan. Kami tentu akan melihat itu dan terus berkembang. Jelas ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan sebagai sebuah tim."
Ia menambahkan: "Ada dua tembakan dari jarak jauh, dua tembakan yang sangat bagus dari sudut pandang mereka. Terkadang bola masuk ke pojok atas gawang dan lebih sering daripada tidak, mungkin tidak. Ya, tentu saja, itu benar [tentang kebobolan di akhir laga]."
- Getty Images Sport
Cedera Rashford menambah pusing Manchester United
Di luar kekhawatiran taktis yang disorot Neville, United juga tengah mencemaskan kondisi kebugaran Marcus Rashford. Penyerang itu ditarik keluar pada babak kedua, langkah yang kemudian dikonfirmasi Carrick disebabkan oleh masalah fisik. Rashford terlihat tajam di sayap kiri, membangun kerja sama secara efektif dengan Shaw sebelum harus mengakhiri laga lebih cepat.
Memberikan kabar terbaru tentang kondisi sang penyerang, Carrick mengatakan: "Dia merasakan sedikit sesuatu, jadi kami harus menggantinya. Kami punya koneksi yang bagus hampir di seluruh area lapangan pada momen-momen berbeda dalam pertandingan, dan Marcus serta Shaw sudah bermain bersama dalam waktu yang lama dan punya pemahaman yang bagus. Dan Anda bisa melihat itu, mereka terlihat sangat berbahaya di sisi itu, dan jelas masih ada lagi yang akan datang."
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