Neville berbicara terus terang dalam penilaiannya terhadap kemunduran terbaru Manchester United, dengan memperingatkan Carrick bahwa ia berisiko mengulangi kesalahan yang sama yang membuat Erik ten Hag dan Ruben Amorim kehilangan pekerjaan mereka.

United tampak melaju nyaman menuju tiga poin di Hill Dickinson Stadium sebelum kebangkitan Everton pada akhir laga menghasilkan gol penyeimbang pada menit ke-96 dari Ainsley Maitland-Niles. Hasil itu membuat United baru mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan pembuka Premier League, memicu kekhawatiran dini soal kemampuan tim untuk mempertahankan keunggulan saat berada di bawah tekanan.

Berbicara di Gary Neville Podcast, mantan kapten klub itu menyoroti kurangnya ketajaman sebagai kekhawatiran utama. "Tim-tim merasa mereka punya peluang melawan mereka," jelas Neville. "Saya pikir mereka sedikit lengah dan saya sudah mengatakannya setelah gol pertama, mereka kurang punya naluri pembunuh sebelum periode ketika Everton menyamakan kedudukan dan kemudian mereka bereaksi lagi.



