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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kesalahan mengejutkan... Teknologi video berubah menjadi "lotere" di Piala Dunia

FEATURES
World Cup
England vs Ghana
England
Ghana
Ecuador vs Germany
Ecuador
Germany
Scotland vs Brazil
Scotland
Brazil

Hanya beberapa hari yang lalu, semua orang bertanya-tanya apakah sistem Video Assistant Referee (VAR) digunakan dengan cara yang berbeda di Piala Dunia.

Namun kini, setelah seminggu yang diwarnai serangkaian keputusan aneh, para penonton pun menjadi bingung mengenai situasi-situasi di mana wasit video benar-benar turun tangan.

BBC Sport dalam laporannya menyoroti kontroversi seputar penggunaan teknologi video dalam kompetisi Piala Dunia yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mulai dari tuntutan Ghana atas tendangan penalti saat melawan Inggris, pembatalan gol Brasil saat melawan Skotlandia, hingga gol pertama Jerman ke gawang Ekuador, kini semakin sulit untuk memprediksi keputusan apa yang akan diambil oleh wasit video.

Hingga saat ini, angka intervensi teknologi video di Piala Dunia 2026 menunjukkan angka yang sangat mirip dengan Liga Primer Inggris.

Pada musim lalu di Liga Inggris, rata-rata intervensi VAR mencapai 0,29 kali per pertandingan, sedangkan rata-rata di Piala Dunia adalah 0,28 kali.

Sedangkan untuk intervensi diskresioner, yang mengharuskan wasit memeriksa tayangan ulang di layar, rata-rata di Liga Inggris mencapai 0,15 kali per pertandingan, dibandingkan dengan 0,17 kali di Piala Dunia.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Kesulitan dalam mempertahankan standar yang konsisten dalam intervensi melalui teknologi video

    Semakin jauh turnamen ini berlangsung, semakin jelas betapa sulitnya mempertahankan standar yang konsisten dan tinggi dalam penggunaan teknologi video untuk intervensi.

    Perluigi Collina, Ketua Komite Wasit FIFA, berpendapat bahwa sepak bola adalah olahraga yang bergantung pada kontak fisik, dan tidak semua kontak dianggap sebagai pelanggaran; ia juga ingin melihat pertandingan yang lebih lancar dan dinamis selama turnamen ini.

    Namun, ketika semakin banyak kontak fisik yang keras di lapangan diizinkan, wasit video harus menyesuaikan diri dengan tren ini, yang membuat penentuan apakah pelanggaran tersebut “jelas dan nyata” menjadi lebih sulit.

    Ini adalah masalah yang sama yang dialami oleh Liga Premier Inggris.

    Di turnamen lain, kriteria intervensi VAR lebih longgar, sehingga wasit video lebih sering melakukan intervensi.

    Hal ini memberikan kesan adanya konsistensi yang lebih besar, karena semua orang mengharapkan intervensi tersebut, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa teknologi tersebut digunakan sesuai tujuan awalnya, yaitu hanya untuk memperbaiki kesalahan yang sangat serius.

    Ambil contoh Liga Champions Eropa; di sana, rata-rata intervensi VAR mencapai 0,47 kali per pertandingan, sementara rata-rata peninjauan layar mencapai 0,36 kali per pertandingan, yang berarti wasit video lebih sering melakukan intervensi.

    Sentuhan tangan merupakan contoh paling menonjol dalam hal ini, karena UEFA menerapkan interpretasi yang ketat terhadap situasi tersebut, dengan ruang lingkup penilaian subjektif yang lebih sempit. Akibatnya, alasan yang mendorong wasit video untuk menahan diri dari intervensi menjadi lebih sedikit; jika bola mengenai lengan pemain bertahan, ia sering kali akan berada dalam posisi yang sulit.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tendangan penalti Ghana... dan gol Brasil dianulir

    Pelatih Ghana, Carlos Queiroz, mengatakan bahwa "wasit video pergi minum kopi" setelah timnya tidak diberi tendangan penalti saat melawan Inggris, menyusul pelanggaran yang dilakukan Ezri Konsa terhadap Prince Kwabena Ado.

    Tekel tersebut tergolong ceroboh, sehingga sangat aneh bahwa wasit video tidak mengambil tindakan, dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol.

    Kemudian pada hari Rabu, sebuah gol Brasil dibatalkan dalam kemenangan 3-0 mereka atas Skotlandia karena pelanggaran yang diberikan kepada Vinícius Júnior terhadap Jack Hendry.

    Dalam kasus ini, tampaknya standar intervensi yang tinggi telah diturunkan, karena sepertinya Hendry-lah yang menendang pemain Brasil tersebut, bukan sebaliknya, dan tidak ada pelanggaran yang jelas.

    Mantan asisten wasit Piala Dunia, Darren Kane, mengatakan dalam program Match of the Day: “Saya rasa Skotlandia sedikit beruntung, sejujurnya. Ada sedikit kontak sebelum bola dimainkan, tapi saya tidak merasa itu sampai pada tingkat pelanggaran.”

    Kemudian ada pertandingan Jerman melawan Ekuador, Kamis kemarin, yang berakhir dengan kemenangan Ekuador 2-1.

    Gol awal Leroy Sané tetap disahkan, meskipun Aleksandar Pavlović mengangkat kakinya dengan berbahaya dan jelas mengenai kepala Pedro Vitti. Adegan tersebut tampak seolah-olah memerlukan intervensi yang jelas dari VAR, namun keputusan wasit lapangan, Tori Benso, tetap tidak diubah.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesalahan-kesalahan yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Al-Far dalam pertandingan antara Jerman dan Ekuador

    Joe Hart mengatakan dalam acara Match of the Day, “Setiap pemain yang menonton Piala Dunia saat ini pasti akan melihat adegan ini dan langsung menyimpulkan bahwa itu membahayakan lawan, bahwa itu adalah tendangan kaki tinggi dan pelanggaran yang jelas. Saya rasa keputusan itu salah.”

    Beberapa menit setelah babak kedua dimulai, wasit Benso memberikan tendangan penalti untuk Jerman, setelah Kai Havertz terjatuh akibat tekel dari Joel Ordóñez.

    Namun kali ini, wasit video, Joe Decker, turun tangan dan memberi tahu wasit lapangan untuk membatalkan tendangan penalti tersebut karena pelanggaran yang dilakukan Leroy Sané terhadap Pedro Viti di garis tengah lapangan sebelum serangan itu dibangun.

    Jika situasi ini dilihat secara terpisah, intervensi tersebut mungkin tampak tepat, meskipun Viti tampak terjatuh dalam dua tahap.

    Namun, jika dibandingkan dengan insiden sebelumnya terkait kaki terangkat Pavlović, standar intervensi tersebut tidak konsisten.

    Mungkin wasit video merasa sedang memperbaiki kesalahan sebelumnya, tetapi tampak tidak masuk akal untuk memberikan pelanggaran pada situasi kedua, sementara mengabaikan yang pertama.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Intervensi tikus seminimal mungkin untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya

    Selama turnamen, tim-tim besar secara umum diuntungkan oleh tinjauan video.

    Gol Brasil yang dianulir dan tendangan penalti Jerman yang dibatalkan merupakan dua-satunya kasus diskresi di mana keputusan VAR merugikan tim-tim unggulan.

    Sebaliknya, Prancis tidak mendapatkan tendangan penalti saat melawan Senegal setelah Sadio Mané melakukan pelanggaran terhadap Kylian Mbappé; meskipun wasit video merekomendasikan agar penalti diberikan, wasit lapangan menolak keputusan tersebut.

    Seolah-olah hal itu kembali menegaskan kesan yang meluas mengenai ketidakkonsistenan, karena banyak pihak terkejut dengan tidak diberikannya tendangan penalti untuk Mbappé.

    Perluigi Collina, Ketua Komite Wasit FIFA, masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama timnya yang terdiri dari 30 wasit video, yang beroperasi dari pusat mereka di kota Dallas.

    Slogan utama saat teknologi video diperkenalkan adalah “intervensi seminimal mungkin untuk mencapai manfaat maksimal,” namun penerapan prinsip ini tetap sangat sulit.

    Seluruh konsep ini bergantung pada kualitas keputusan yang diambil wasit di lapangan.

    BBC Sport menutup laporannya dengan pernyataan, “Prinsip intervensi minimal hanya akan berhasil jika keputusan wasit pada dasarnya sudah benar, namun hal ini tampaknya belum terjadi saat ini.”