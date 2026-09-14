Mungkin inilah masalah terbesar dari keseluruhan persoalan ini, karena ketika komite wasit mengakui bahwa Arsenal kehilangan dua poin melawan Brentford, kedua poin itu tidak kembali.

Dan ketika mereka mengakui bahwa Everton berhak mendapatkan penalti melawan Manchester City, pertandingan itu tidak diulang.

Dan ketika mereka mengakui bahwa gol Diaz itu sah, Liverpool tidak mendapatkan tiga poin.

Dan ketika mereka mengatakan bahwa kartu untuk Bruno melawan Tottenham itu keliru, menit-menit yang dijalani United dengan sepuluh pemain tidak kembali.

Dan ketika mereka mengakui bahwa gol Cunha melawan Forest seharusnya dianulir, klasemen tidak berubah.

Pertanyaan sebenarnya di sini adalah: berapa banyak kesalahan yang bisa ditolerir oleh sebuah liga yang menyebut dirinya terkuat di dunia, terutama ketika kesalahan-kesalahan itu terjadi di era teknologi yang pada dasarnya dirancang untuk mencegahnya?

Mungkin tidak ada konspirasi, dan mungkin tidak ada yang ingin menciptakan kontroversi, tetapi berulangnya kesalahan, lalu mengakui sebagian dan membela sebagian lainnya, membuat pertanyaan ini menjadi wajar: apakah masalahnya ada pada aturan permainan, atau pada cara menafsirkannya, atau apakah level sebagian wasit dan teknologi video sekadar tidak mengimbangi level yang telah dicapai Premier League?