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Diterjemahkan oleh

Kesalahan atau Kesengajaan? Blunder Wasit Fatal yang Mencoreng Wajah Premier League

FEATURES
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
B. Fernandes
M. Cunha
I. Toney
A. Gordon
Liverpool
Brentford
Everton
Arsenal
Inggris
Norwegia
Portugal
Brasil

Kesalahan-kesalahan aneh terus berlanjut

Gol Erling Haaland pada derbi Manchester terbaru kembali membawa isu kesalahan wasit di Liga Primer Inggris ke permukaan, setelah teknologi VAR mengesahkan gol penentu kemenangan bagi Manchester City, sebelum komite wasit Premier League mengakui adanya kesalahan dalam menilai dampak posisi Enzo Fernandez, pemain City yang berada dalam posisi offside.

Usai pertandingan, komite wasit mengakui bahwa asisten wasit video seharusnya menangani keberadaan Fernandez dengan cara berbeda, dan meminta wasit untuk meninjau tayangan tersebut di layar stadion, dalam pengakuan baru atas kesalahan wasit yang muncul setelah pertandingan berakhir dan hasilnya ditentukan.

Insiden ini kembali mengingatkan pada serangkaian kesalahan wasit yang terjadi di Liga Inggris selama beberapa tahun terakhir.

  • Haaland kembali membuka file lama

    Insiden dalam derby Manchester hadir untuk menambah babak baru pada rentetan kontroversi dan kesalahan wasit Inggris.

    Dalam pertandingan yang mempertemukan Manchester United dan Manchester City kemarin, Haaland mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-60, setelah gol tersebut awalnya dianulir karena offside.

    Peninjauan ulang menunjukkan bahwa Haaland sendiri berada dalam posisi yang sah, setelah Patrick Dorgu, pemain Manchester United, menjaga penyerang Norwegia itu tetap berada di belakang garis offside.

    Namun kontroversi tersebut tidak berkaitan dengan Haaland, melainkan dengan Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside dan mencoba menjangkau bola tanpa menyentuhnya.

    Wasit video asisten menilai bahwa Fernandez tidak melakukan pelanggaran offside karena ia tidak menyentuh bola, sehingga ia tidak ikut campur dalam permainan dengan cara yang mengharuskan gol itu dianulir.

    Namun badan yang bertanggung jawab atas para wasit kemudian mengakui bahwa penilaian atas pengaruh pemain dalam momen tersebut keliru, dan bahwa keputusan itu seharusnya diserahkan kepada wasit pertandingan untuk ditinjau sendiri olehnya.

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  • Insiden Rodri

    Sebelum teknologi asisten wasit video memasuki tahun-tahun paling kontroversialnya, ada satu insiden mencolok pada musim 2021-2022 dalam pertandingan antara Everton dan Manchester City.

    Wasit tidak memberikan penalti untuk Everton setelah Rodri menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti, dan asisten wasit video pun tidak turun tangan untuk mengoreksi keputusan tersebut.

    Usai pertandingan, Mike Riley, ketua komite wasit saat itu, meminta maaf kepada Everton, menegaskan bahwa keputusan itu keliru dan bahwa pemberian penalti tersebut akan memberi tim itu peluang untuk bangkit kembali dalam pertandingan.

    Insiden ini memperoleh arti yang lebih besar karena momennya, sebab Everton tengah berjuang untuk bertahan di liga, sementara Manchester City menjalani persaingan ketat dengan Liverpool memperebutkan gelar liga, yang akhirnya diamankan City dengan selisih satu poin. Ini berarti momen tersebut memperoleh dimensi lain dan berkontribusi secara langsung mengantarkan gelar ke tangan Citizens.

  • 2022-2023: Musim Kesalahan-Kesalahan Besar

    Musim 2022-2023 menyaksikan sejumlah besar keputusan kontroversial, dan yang paling menonjol terjadi dalam pertandingan Arsenal melawan Brentford.

    Ivan Toney mencetak gol penyeimbang untuk Brentford, meski Christian Norgaard berada dalam posisi offside saat serangan berlangsung. Wasit video asisten Lee Mason gagal menarik garis offside dan meninjau posisi pemain dengan benar.

    Komite wasit mengakui adanya kesalahan yang jelas, dan meminta maaf kepada Arsenal, yang saat itu bersaing ketat memperebutkan gelar liga.

    Pada musim yang sama, kesalahan lain terjadi dalam pertandingan Brighton melawan Crystal Palace, setelah gol Pervis Estupinan dianulir dengan alasan offside.

    Peninjauan menunjukkan bahwa garis offside ditarik pada pemain yang salah, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak tepat untuk menganulir gol tersebut.

    Insiden Bruno Fernandes dalam pertandingan Manchester United melawan Manchester City juga memicu kontroversi luas, setelah gol United disahkan meski Marcus Rashford berada dalam posisi offside, sebelum wasit video asisten menganggap bahwa penyerang itu tidak terlibat dalam permainan dengan cara yang mengharuskan gol dianulir, dalam sebuah keputusan yang tampak aneh dan menuai banyak perdebatan mengingat Rashford berlari langsung ke arah bola.

    Menurut peninjauan yang dilakukan pada akhir musim, kompetisi menyaksikan 38 kesalahan yang terkait dengan teknologi wasit video asisten, sebuah angka yang menjadikan musim tersebut sebagai salah satu musim paling kontroversial sejak teknologi ini diterapkan.

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  • Gol Diaz dan blunder-blunder fatal

    Musim 2023-2024 menjadi saksi atas salah satu kesalahan teknologi VAR paling terkenal dalam sejarah Premier League.

    Dalam pertandingan Liverpool melawan Tottenham, Luis Diaz mencetak gol yang dianulir wasit karena dianggap offside, tetapi tayangan ulang menunjukkan bahwa pemain tersebut berada dalam posisi yang sah.

    Masalahnya bukan hanya pada keputusan wasit di dalam lapangan, melainkan juga pada komunikasi di dalam ruang VAR, setelah para petugas yang menangani peninjauan mengira bahwa gol tersebut disahkan, sehingga mereka tidak turun tangan untuk mengoreksi keputusan itu.

    Komite Wasit mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada Liverpool, sehingga insiden itu berubah menjadi contoh nyata bahwa keberadaan teknologi video tidak serta-merta berarti hilangnya kesalahan, terutama ketika terjadi gangguan dalam komunikasi atau dalam penafsiran keputusan.


    Musim yang sama juga menyaksikan kontroversi lain dalam pertandingan Liverpool melawan Arsenal, setelah tidak diberikannya penalti untuk Liverpool akibat handball dari Martin Odegaard di dalam kotak penalti. 

    Setelah meninjau kasus itu di kemudian hari, Howard Webb, ketua Komite Wasit, mengatakan bahwa Liverpool layak mendapatkan penalti.

    Adapun jumlah kesalahan yang terpantau pada musim ini mencapai 31 kesalahan menurut peninjauan yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja teknologi video.

  • Kartu merah Bruno

    Musim 2024-2025 menyaksikan insiden lain di mana intervensi teknologi asisten wasit video menjadi sasaran kritik yang jelas.

    Dalam pertandingan Manchester United melawan Tottenham, Bruno Fernandes menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran terhadap James Maddison, tetapi Asosiasi Sepakbola Inggris kemudian membatalkan kartu tersebut setelah banding.

    Howard Webb mengakui bahwa asisten wasit video seharusnya meminta wasit untuk meninjau tayangan di layar lapangan, yang menegaskan bahwa keputusan pengusiran tersebut tidak layak untuk dipertahankan.

    Musim yang sama juga menyaksikan sejumlah kasus lain yang menuai kontroversi, di antaranya pelanggaran James Tarkowski terhadap Alexis Mac Allister dalam derби Merseyside, sementara beberapa keputusan lainnya tetap menjadi bahan perdebatan tanpa secara resmi diklasifikasikan sebagai kesalahan komite wasit.

    Meskipun demikian, musim ini menyaksikan penurunan yang mencolok dalam jumlah kesalahan yang terkait dengan teknologi video, setelah angkanya mencapai 18 kasus menurut penilaian yang diakui.

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  • 2025-2026: Kesalahan Kembali Meningkat

    Musim 2025-2026 menyaksikan kembali meningkatnya angka tersebut, setelah komite insiden berpengaruh mencatat 25 kesalahan VAR, dibandingkan dengan 18 pada musim sebelumnya, 31 pada 2023-2024, dan 38 pada 2022-2023.

    Salah satu insiden paling terkenal yang mendapat pengakuan resmi adalah pertandingan Manchester United melawan Nottingham Forest pada Mei 2026.

    Matheus Cunha mencetak gol setelah serangan yang bermula dari sentuhan tangan Bryan Mbeumo.

    VAR meminta wasit Michael Salisbury untuk meninjau momen tersebut, tetapi ia pergi ke layar lalu memutuskan untuk mempertahankan keputusannya dan mengesahkan gol itu.

    Belakangan, komite wasit mengakui bahwa gol tersebut seharusnya dibatalkan, dan menghubungi Nottingham Forest untuk meminta maaf.

  • Apakah ini kesalahan manusia, atau minim kompetensi?

    Di sinilah muncul pertanyaan tersulit, sebab tidak ada satu pun bukti terpercaya yang memungkinkan untuk mengatakan bahwa para wasit sengaja melakukan kesalahan demi memicu kontroversi. Karena itu, sangatlah tidak profesional bila mengubah persoalan ini menjadi teori konspirasi.

    Namun sebaliknya, sulit untuk mengabaikan pertanyaan lain yang lebih masuk akal: bagaimana kesalahan semacam ini terus berlanjut di sebuah liga yang memiliki semua sumber daya seperti ini?

    Sebab gagasan VAR pada dasarnya bertumpu pada upaya mengurangi kesalahan manusia, karena ketika wasit gagal melihat suatu kejadian, ada layar; ketika wasit video tidak melihat kejadian itu, ada berbagai sudut pandang dan tayangan ulang; ketika keputusan berkaitan dengan offside, ada teknologi untuk menarik garis; dan ketika ada kartu merah, wasit bisa meninjau ulang tayangannya.

    Meski begitu, kita menyaksikan sebuah gol sah seperti gol Diaz dianulir karena kesalahan komunikasi, sebuah gol seperti gol Toney tetap disahkan karena garis offside tidak ditarik, sebuah penalti seperti kejadian Rodri tidak diberikan, sebuah kartu merah seperti kartu Bruno dikukuhkan lalu kemudian dibatalkan, dan sebuah gol seperti gol Cunha disahkan meskipun VAR sendiri mendorong wasit untuk meninjaunya kembali.

    Angka-angka mengatakan bahwa situasinya membaik dibandingkan pada masa-masa awal; kesalahan VAR menurun dari 38 pada 2022-2023 menjadi 31, lalu 18 pada 2024-2025, sebelum kembali naik menjadi 25 pada 2025-2026.

    Namun angka tidak menceritakan keseluruhan kisah, karena satu kesalahan bisa jadi lebih penting daripada sepuluh kesalahan yang bersifat sepele, apabila kesalahan itu terjadi dalam pertandingan penentu gelar, degradasi, atau lolos ke kompetisi Eropa.

  • Permintaan maaf tidak mengembalikan poin

    Mungkin inilah masalah terbesar dari keseluruhan persoalan ini, karena ketika komite wasit mengakui bahwa Arsenal kehilangan dua poin melawan Brentford, kedua poin itu tidak kembali.

    Dan ketika mereka mengakui bahwa Everton berhak mendapatkan penalti melawan Manchester City, pertandingan itu tidak diulang.

    Dan ketika mereka mengakui bahwa gol Diaz itu sah, Liverpool tidak mendapatkan tiga poin.

    Dan ketika mereka mengatakan bahwa kartu untuk Bruno melawan Tottenham itu keliru, menit-menit yang dijalani United dengan sepuluh pemain tidak kembali.

    Dan ketika mereka mengakui bahwa gol Cunha melawan Forest seharusnya dianulir, klasemen tidak berubah.

    Pertanyaan sebenarnya di sini adalah: berapa banyak kesalahan yang bisa ditolerir oleh sebuah liga yang menyebut dirinya terkuat di dunia, terutama ketika kesalahan-kesalahan itu terjadi di era teknologi yang pada dasarnya dirancang untuk mencegahnya?

    Mungkin tidak ada konspirasi, dan mungkin tidak ada yang ingin menciptakan kontroversi, tetapi berulangnya kesalahan, lalu mengakui sebagian dan membela sebagian lainnya, membuat pertanyaan ini menjadi wajar: apakah masalahnya ada pada aturan permainan, atau pada cara menafsirkannya, atau apakah level sebagian wasit dan teknologi video sekadar tidak mengimbangi level yang telah dicapai Premier League?