Di sinilah muncul pertanyaan tersulit, sebab tidak ada satu pun bukti terpercaya yang memungkinkan untuk mengatakan bahwa para wasit sengaja melakukan kesalahan demi memicu kontroversi. Karena itu, sangatlah tidak profesional bila mengubah persoalan ini menjadi teori konspirasi.
Namun sebaliknya, sulit untuk mengabaikan pertanyaan lain yang lebih masuk akal: bagaimana kesalahan semacam ini terus berlanjut di sebuah liga yang memiliki semua sumber daya seperti ini?
Sebab gagasan VAR pada dasarnya bertumpu pada upaya mengurangi kesalahan manusia, karena ketika wasit gagal melihat suatu kejadian, ada layar; ketika wasit video tidak melihat kejadian itu, ada berbagai sudut pandang dan tayangan ulang; ketika keputusan berkaitan dengan offside, ada teknologi untuk menarik garis; dan ketika ada kartu merah, wasit bisa meninjau ulang tayangannya.
Meski begitu, kita menyaksikan sebuah gol sah seperti gol Diaz dianulir karena kesalahan komunikasi, sebuah gol seperti gol Toney tetap disahkan karena garis offside tidak ditarik, sebuah penalti seperti kejadian Rodri tidak diberikan, sebuah kartu merah seperti kartu Bruno dikukuhkan lalu kemudian dibatalkan, dan sebuah gol seperti gol Cunha disahkan meskipun VAR sendiri mendorong wasit untuk meninjaunya kembali.
Angka-angka mengatakan bahwa situasinya membaik dibandingkan pada masa-masa awal; kesalahan VAR menurun dari 38 pada 2022-2023 menjadi 31, lalu 18 pada 2024-2025, sebelum kembali naik menjadi 25 pada 2025-2026.
Namun angka tidak menceritakan keseluruhan kisah, karena satu kesalahan bisa jadi lebih penting daripada sepuluh kesalahan yang bersifat sepele, apabila kesalahan itu terjadi dalam pertandingan penentu gelar, degradasi, atau lolos ke kompetisi Eropa.