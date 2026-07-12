Kemenangan yang kontroversial dan malu bagi Tuchel... Kekacauan dan ketegangan di dalam markas Tiga Singa

Bukan Harry Kane, bukan Marcus Rashford, dan bukan Anthony Gordon. Setelah Inggris lolos ke semifinal Piala Dunia, sorotan sepenuhnya tertuju pada Jude Bellingham.

Bintang Real Madrid ini kembali menunjukkan performa terbaiknya di turnamen ini, menambah koleksi golnya menjadi 6, setelah mencetak dua gol ke gawang Norwegia, yang membawa tim “Tiga Singa” membalikkan ketertinggalan dan lolos ke babak empat besar.

Bellingham mencetak gol penyama kedudukan setelah menerima umpan dari Gordon, lalu menerobos ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan datar ke gawang. Ia kemudian mencetak gol penentu kemenangan dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Orian Niland.

"Surat Kabar Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa penampilan Bellingham sangat menonjol, hingga ia tidak ragu untuk melontarkan kritik langsung kepada pelatihnya, Thomas Tuchel, menentang pernyataan Tuchel mengenai performa timnas Inggris, serta mendesaknya untuk turut menciptakan suasana positif di dalam tim.