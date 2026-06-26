Kekacauan yang terorganisir membuat Messi menjadi sorotan utama di Piala Dunia

Tim nasional Argentina, juara bertahan Piala Dunia, perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan momentum dan intensitas yang sama seperti saat mereka menutup turnamen Qatar 2022, di mana legenda Lionel Messi berhasil mencetak kelima gol timnya secara keseluruhan hanya dalam dua pertandingan pertama, sehingga menyamai dan kemudian memecahkan rekor baru dalam sejarah pencetak gol terbanyak Piala Dunia.

Menurut situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), John Dahl Tomasson, pakar studi teknis di FIFA, analisis mengenai cara kerja para pemain Argentina saat menguasai bola untuk membebaskan bintang dan kapten mereka, dengan menyoroti perputaran bola di lini tengah, peningkatan kepadatan pemain di sayap, serta perubahan arah permainan. Ia menjelaskan bahwa elemen-elemen ini sepenuhnya berasal dari kemampuan teknis para pemain dalam menggerakkan bola dan bergerak dengan kecepatan luar biasa.

Thomasson juga membahas bagaimana skema serangan Argentina dirancang untuk mengganggu lawan dan membebaskan Messi, baik untuk memungkinkannya menerima bola di area berbahaya lapangan maupun untuk membebaskan pemain lain ketika Leo menarik tekanan dari lebih dari satu pemain lawan.