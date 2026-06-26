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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kekacauan yang terorganisir membuat Messi menjadi sorotan utama di Piala Dunia

FEATURES
Analysis
L. Messi
L. Martinez
Argentina
Austria
World Cup
Argentina
Austria

Keajaiban Murni

Tim nasional Argentina, juara bertahan Piala Dunia, perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan momentum dan intensitas yang sama seperti saat mereka menutup turnamen Qatar 2022, di mana legenda Lionel Messi berhasil mencetak kelima gol timnya secara keseluruhan hanya dalam dua pertandingan pertama, sehingga menyamai dan kemudian memecahkan rekor baru dalam sejarah pencetak gol terbanyak Piala Dunia.

Menurut situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), John Dahl Tomasson, pakar studi teknis di FIFA, analisis mengenai cara kerja para pemain Argentina saat menguasai bola untuk membebaskan bintang dan kapten mereka, dengan menyoroti perputaran bola di lini tengah, peningkatan kepadatan pemain di sayap, serta perubahan arah permainan. Ia menjelaskan bahwa elemen-elemen ini sepenuhnya berasal dari kemampuan teknis para pemain dalam menggerakkan bola dan bergerak dengan kecepatan luar biasa.

Thomasson juga membahas bagaimana skema serangan Argentina dirancang untuk mengganggu lawan dan membebaskan Messi, baik untuk memungkinkannya menerima bola di area berbahaya lapangan maupun untuk membebaskan pemain lain ketika Leo menarik tekanan dari lebih dari satu pemain lawan.

  • Gerakan melingkar

    Para gelandang Argentina berupaya mengacaukan formasi tim lawan dan memaksa mereka keluar dari struktur pertahanan dengan mengandalkan perputaran bola dan pergerakan melingkar. Mereka melakukan hal ini untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di area yang tak terduga serta menarik lawan dalam jumlah besar ke area tertentu di lapangan, sambil memanfaatkan kemampuan teknis mereka yang tinggi untuk lepas dari tekanan dan mengubah arah permainan, dan begitu mereka mencapai ruang tersebut, mereka melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa dan sentuhan bola seminimal mungkin sambil melakukan lari bertahap menuju kotak penalti.

    Gerakan-gerakan yang terencana dari para gelandang Argentina di area-area yang tidak terduga menjadi faktor utama dalam mengacaukan struktur pertahanan lawan, seperti yang ditegaskan oleh Thomason.

    Tommason mengatakan: “Mereka menampilkan gaya permainan yang rapi dengan satu atau dua sentuhan, lalu tiba-tiba mempercepat tempo pertandingan dengan bermain ke depan, namun hal itu bermula dari pergerakan para gelandang. Mereka terkadang mundur ke belakang atau bergerak ke sayap untuk menarik pemain lawan menjauh dari area tengah, dan ketika salah satu gelandang bergerak, hal itu menciptakan pergerakan berlawanan yang menimbulkan keraguan pada lawan mengenai posisi yang tepat mereka di lapangan.”

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Peningkatan jumlah anggota tubuh

    Strategi Argentina terlihat jelas dalam cara yang terencana di mana para pemain bergerak ke area-area luas sementara pemain lain menarik tekanan lawan, menurut penjelasan Thomason.

    Thomason menambahkan: “Ketika para gelandang berada di sayap, gelandang lawan harus mengambil keputusan sulit; apakah tetap di lini belakang untuk melindungi ruang, atau mengejar pemain tersebut? Hal ini menjadi sangat rumit ketika mereka menyadari bahwa Messi bisa saja masuk ke ruang tersebut jika dibiarkan kosong, yang menyebabkan kekacauan—namun dari sudut pandang Argentina, itu adalah kekacauan yang terorganisir.”

    Tommason memutar sebuah video yang memperlihatkan bagaimana Argentina berhasil memancing tim nasional Austria ke ruang tengah yang sempit dan padat, sekaligus menciptakan peluang untuk keunggulan jumlah pemain 3 lawan 1 di sayap begitu bola keluar dari zona tekanan.

  • Perubahan arah permainan

    Pemain yang menguasai bola segera menyadari, begitu Argentina menarik sejumlah pemain lawan ke area yang sempit, bahwa rekan-rekannya sedang aktif berusaha membuka jalur umpan untuk mengarahkan bola ke ruang kosong.

    Thomason menjelaskan, “Messi adalah jantung tim Argentina ini, tetapi tim ini memiliki identitas dan dominasi yang jelas dalam fase pembangunan serangan. Mereka menggerakkan bola dengan sangat baik dan aman hanya dengan satu atau dua sentuhan, lalu tiba-tiba mempercepat ritme permainan. Mereka bermain secara vertikal dan saling bertukar bola di lini belakang, serta sering mengubah titik serangan dan arah permainan, untuk mengoper bola kepada rekan-rekan mereka di ruang kosong dan menempatkan pemain lawan dalam situasi sulit.”

    Video ketiga memperlihatkan bagaimana Messi menarik tekanan dari beberapa pemain Austria; namun, rekan-rekannya tetap bergerak untuk memberikan opsi umpan di luar area tekanan, karena mereka menyadari kemampuan teknis Messi dalam bermain di ruang sempit di bawah tekanan. Mereka mengubah arah permainan dan mendukungnya dengan gerakan tanpa bola, sebelum umpan terobosan memungkinkan Lautaro Martínez menyentuh bola pertama di belakang garis pertahanan, sehingga berhasil memancing pelanggaran dan mendapatkan tendangan penalti.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gerakan cepat ke depan

    Serangan yang sangat agresif langsung meluncur ke depan begitu bola dari pihak Argentina sampai ke pemain yang berada di ruang kosong; di mana banyak pemain berlari cepat untuk memberikan berbagai opsi kepada pemain yang menguasai bola, dengan kemungkinan menerima umpan di kaki mereka atau di ruang kosong dengan sudut-sudut yang berbeda.

    Tommason menyoroti bahwa mereka bermain dengan kecepatan tinggi saat ingin menyerang.

    Tommason melanjutkan: “Mereka saling bertukar bola dengan cepat melalui satu atau dua sentuhan, dan menggunakan sentuhan-sentuhan ini sebagai sarana komunikasi non-verbal, yaitu cara untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa kata-kata. Ini sangat menarik untuk disaksikan dan sangat sulit untuk dihadapi oleh pertahanan lawan.”

    Thomason menyebutkan bahwa semua detail ini terjadi secara harmonis dan terhubung dalam klip video keempat, di mana Argentina menguasai bola di sayap yang dipenuhi gelandang, lalu Messi masuk ke ruang kosong sambil menarik tekanan dari beberapa pemain, sebelum mengubah arah permainan untuk mengoper bola kepada Thiago Almada.

    Perubahan arah permainan tersebut memicu lari cepat ke depan dan lari bertahap menuju kotak penalti, sehingga mereka menemukan Messi di ruang kosong, dan ia mencetak gol yang memecahkan rekor historis pencetak gol terbanyak Piala Dunia yang sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose.

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