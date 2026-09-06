Manchester United tampak sedang menuju kemenangan sebelum kolaps di akhir laga membuat Everton merebut hasil imbang 2-2. Setelah Bryan Mbeumo membuka skor pada awal babak kedua, Tyrique George mencetak gol pada menit ke-83 untuk menyamakan kedudukan bagi Everton. Pemain pengganti Benjamin Sesko sempat mengira telah mengamankan tiga poin untuk United pada menit ke-88, tetapi Maitland-Niles menggagalkan tim tamu lewat gol keras pada masa injury time dari luar kotak penalti.

Merefleksikan hasil tersebut, Carrick mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Ya, tentu saja, memang begitu [soal kebobolan di akhir]. Saya pikir ada banyak hal bagus dalam pertandingan itu untuk kami. Kami memainkan sepak bola yang bagus dan sesekali terlihat berbahaya. Untuk sebagian besar pertandingan, saya pikir kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim. Ada beberapa bola lagi yang masuk ke kotak penalti, membuatnya sedikit lebih sulit bagi kami ketika seharusnya kami bisa menuntaskan pertandingan. Kami kecewa karena tidak pulang dengan kemenangan."