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'Kecewa' - Carrick bereaksi atas hasil imbang telat Everton saat Rashford mengalami pukulan cedera
Kekecewaan telat untuk pasukan Carrick
Manchester United tampak sedang menuju kemenangan sebelum kolaps di akhir laga membuat Everton merebut hasil imbang 2-2. Setelah Bryan Mbeumo membuka skor pada awal babak kedua, Tyrique George mencetak gol pada menit ke-83 untuk menyamakan kedudukan bagi Everton. Pemain pengganti Benjamin Sesko sempat mengira telah mengamankan tiga poin untuk United pada menit ke-88, tetapi Maitland-Niles menggagalkan tim tamu lewat gol keras pada masa injury time dari luar kotak penalti.
Merefleksikan hasil tersebut, Carrick mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Ya, tentu saja, memang begitu [soal kebobolan di akhir]. Saya pikir ada banyak hal bagus dalam pertandingan itu untuk kami. Kami memainkan sepak bola yang bagus dan sesekali terlihat berbahaya. Untuk sebagian besar pertandingan, saya pikir kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim. Ada beberapa bola lagi yang masuk ke kotak penalti, membuatnya sedikit lebih sulit bagi kami ketika seharusnya kami bisa menuntaskan pertandingan. Kami kecewa karena tidak pulang dengan kemenangan."
- Getty Images Sport
Kelengahan di lini belakang terbukti mahal
Hasil imbang itu berarti Manchester United masih memburu clean sheet pertama mereka pada kampanye baru ini, setelah kebobolan enam gol dalam tiga laga pembuka. Menariknya, ini baru kali kedua dalam 50 tahun terakhir, bersama musim 2020-21, ketika United kebobolan dua gol atau lebih dalam masing-masing dari tiga pertandingan liga pertama mereka. Carrick mengakui bahwa meski timnya terlihat solid untuk sebagian besar laga, mereka gagal mengelola pertandingan secara efektif pada saat yang paling menentukan.
"Itu adalah dua tendangan yang hebat, sejujurnya," aku Carrick saat membahas gol yang mereka kebobolan dari George dan Maitland-Niles. "Kami tidak memberi mereka peluang yang benar-benar jelas. Saya pikir kami bertahan dengan sangat baik; ada beberapa bola liar di sekitar tepi kotak penalti, beberapa tembakan yang bisa kami blok. Kami melindungi kotak penalti dengan baik untuk sebagian besar pertandingan. Tentu saja, kami tidak ingin kebobolan gol. Hari ini berbeda dari yang lain; ini lebih tentang menuntaskan pertandingan daripada hal lain karena kami berada dalam posisi yang sangat bagus."
Hal positif dalam transisi menyerang
Kesulitan Manchester United saat bermain tandang terus berlanjut pada awal musim ini. Hasil imbang di markas Everton menyusul kekalahan mengecewakan 2-0 di kandang tim promosi Hull City pada pekan pembuka, membuat United masih memburu kemenangan tandang pertama mereka musim ini.
"Saya pikir kami memainkan sepakbola yang sangat bagus pada momen-momen tertentu. Pada awal pertandingan dan menjelang akhir tidak terlalu demikian, tetapi kami melakukan banyak hal bagus dan terlihat berbahaya," jelas Carrick. "Kami menyulitkan mereka pada waktu-waktu tertentu. Keduanya adalah gol yang sangat bagus dengan alasan berbeda, dan gol kedua seharusnya menjadi gol kemenangan bagi kami." Hasil ini menyusul kemenangan telak 5-2 atas Ipswich Town, yang menunjukkan ancaman United yang kian besar di depan gawang.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran cedera Rashford
Satu kerugian besar bagi United adalah ditariknya Marcus Rashford. Penyerang internasional Inggris itu terus menjadi ancaman di sisi kiri, menghidupkan kembali kemitraan lamanya dengan Luke Shaw, tetapi penampilannya pada laga itu terhenti lebih cepat karena keluhan fisik. Carrick mengonfirmasi setelah pertandingan bahwa pergantian itu merupakan langkah pencegahan, meski masih harus dilihat apakah sang penyerang akan menepi untuk beberapa waktu.
Berbicara kepada Sky Sports mengenai keputusan untuk mengganti Rashford, Carrick berkata: "Dia merasakan sedikit sesuatu, jadi kami harus menggantinya. Kami memiliki koneksi yang bagus hampir di seluruh lapangan pada momen-momen berbeda dalam pertandingan, dan Marcus serta Luke Shaw sudah bermain bersama untuk waktu yang lama dan memiliki pemahaman yang baik. Dan Anda bisa melihat itu, mereka terlihat sangat berbahaya di sisi itu, dan jelas masih ada lagi yang akan datang."
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