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Kebohongan si Kulit Bundar yang Indah dan Teka-teki yang Membunuh Mimpi Arab.. 10 Pelajaran yang Dipetik dari Piala Dunia 2026

FEATURES
Opinion
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Argentina vs Egypt
Egypt
France vs Morocco
France
Morocco
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
Spain vs Saudi Arabia
Saudi Arabia
Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
L. Messi
C. Ronaldo
K. Mbappe
Real Madrid
L. de la Fuente
Spanyol
Argentina
AS
Mesir
Prancis
Maroko
Swiss
Aljazair
Kanada
Arab Saudi
Belgia
Senegal
Portugal

Piala Dunia yang Mengungkap Fakta.. Turnamen yang Mengubah Aturan Main

Piala Dunia 2026 telah menutup tirai atas salah satu edisi Piala Dunia yang paling kaya akan peristiwa dan kisah, setelah turnamen pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional ini menyaksikan berbagai perubahan mencolok yang menggambar ulang sebagian wajah sepak bola dunia, sekaligus mengungkap sejumlah fakta yang senantiasa hadir di balik hasil dan angka.

Mulai dari perjuangan tim-tim nasional Arab dan Afrika menghadapi momen-momen penentuan, dominasi realisme taktis dengan mengorbankan atraksi permainan, kemampuan para bintang besar menantang faktor usia, hingga kontroversi wasit dan tantangan penyelenggaraan; turnamen ini membawa banyak pesan yang melampaui sekadar persaingan memperebutkan gelar.

Di antara kisah keberhasilan dan kegagalan, rekor-rekor serta paradoks sejarah, Piala Dunia 2026 menyuguhkan gambaran luas tentang realita permainan dan berbagai perubahannya, menegaskan bahwa detail-detail kecil, karakter mental, dan kemampuan mengelola tekanan telah menjadi faktor penentu dalam menciptakan perbedaan di ajang sepak bola terbesar.

Dalam laporan ini, Kooora menyajikan pembacaan analitis atas 10 pelajaran terpenting yang dipetik dari Piala Dunia 2026, melalui berbagai fenomena paling menonjol yang membentuk wajah turnamen dan meninggalkan pengaruhnya terhadap masa depan permainan ini.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rasa Gentar Menghadapi Tim Besar.. Kutukan yang Masih Menghantui Tim-Tim Arab

    Sepakbola Arab memasuki Piala Dunia 2026 dengan mimpi-mimpi yang belum pernah ada sebelumnya, setelah mencatatkan rekor bersejarah dengan keikutsertaan 8 tim nasional untuk pertama kalinya, yakni dua kali lipat dari rekor sebelumnya yang tercapai pada edisi 2018 dan 2022 dengan hanya 4 tim nasional.

    Namun apa yang tampak sebagai awal era baru Arab, berakhir dengan hasil yang jauh lebih rendah dari batas ekspektasi.

    Memang benar bahwa 3 tim nasional mencapai babak gugur, tetapi Aljazair tersingkir dari babak 32 besar, dan Mesir tersingkir dari babak 16 besar, sementara perjalanan Maroko terhenti di babak perempat final, meskipun banyak pihak menjagokannya untuk mengulang pencapaian edisi Qatar atau bahkan melampauinya.

    Sementara Tunisia, Qatar, Arab Saudi, Yordania, dan Irak hanya sebatas tersingkir dari babak grup setelah penampilan yang tidak setara dengan tingkat ambisi.

    Namun hasil semata tidak menceritakan kisah secara utuh.

    Sebab benang merah di antara sebagian besar tim nasional Arab bukan hanya perbedaan teknis, melainkan tampak seolah menjadi penghalang mental yang berulang setiap kali berhadapan dengan tim besar. Pada momen-momen yang menuntut keberanian dan keyakinan akan kemungkinan menciptakan kejutan, muncul keraguan, sehingga pertandingan secara bertahap berubah menjadi skenario yang lazim yang berakhir dengan kemenangan tim-tim besar.

    Dan laga Mesir melawan Argentina menonjol sebagai contoh yang paling jelas. Tim nasional Mesir memaksakan karakternya pada pertandingan sepanjang 79 menit, dan menjadi pihak yang lebih baik di sebagian besar durasinya, sebelum kehilangan konsentrasinya di menit-menit terakhir, sehingga mimpi lolos bersejarah berubah menjadi tersingkir yang menyakitkan, terlepas dari kontroversi wasit yang mengiringi pertandingan tersebut.

    Pemandangan yang sama terulang dengan tingkatan yang berbeda-beda pada tim nasional Arab lainnya. Aljazair dan Yordania berhadapan dengan Argentina, Irak tidak mampu bertahan menghadapi Prancis, Arab Saudi tumbang di hadapan Spanyol, sementara Tunisia berhadapan dengan kekuatan Swedia dan Belanda.

    Bahkan Maroko, yang tampil dalam turnamen yang hebat dan berdiri sejajar melawan Brasil dan Belanda, tampak sangat berbeda melawan Prancis di babak perempat final, di mana ancaman ofensifnya menghilang sepanjang pertandingan, seolah kehilangan karakter yang menjadi ciri khasnya di babak-babak sebelumnya.

    Meski demikian, tidak bisa diabaikan sinyal-sinyal positif yang dibawa oleh turnamen ini, terutama penampilan Mesir melawan Belgia, dan penampilan Maroko melawan tim-tim besar, yang merupakan indikator yang menegaskan bahwa jurang teknis tidak lagi sebesar sebelumnya, dan bahwa rintangan yang sebenarnya bisa jadi lebih bersifat mental ketimbang teknis sepakbola.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Afrika... Awal yang Menjanjikan dan Akhir yang Membongkar Masalah

    Jika tim-tim nasional Arab membentur penghalang psikologis, maka tim-tim nasional Afrika menjalani skenario serupa dengan cara yang lebih menyakitkan.

    Benua Hitam hadir dengan perwakilan terbesar sepanjang sejarahnya, setelah berpartisipasi dengan 10 tim nasional, dan memulai turnamen dengan gambaran ideal, setelah 9 tim nasional berhasil mencapai babak gugur, sebagai jawaban nyata atas suara-suara yang meragukan hak Afrika untuk mendapatkan jumlah kursi sebanyak ini, di antaranya pelatih asal Italia Gennaro Gattuso.

    Namun gambaran itu berubah dengan cepat. Di babak gugur, tampak bahwa sebagian besar tim nasional Afrika terjebak dalam perangkap yang sama; performa bagus, lalu keruntuhan di saat-saat akhir.

    Afrika Selatan kalah dari Kanada di detik-detik terakhir, Pantai Gading tumbang dengan cara yang sama dari Norwegia, Senegal tersingkir dari Belgia, Kongo DR dari Inggris, Tanjung Verde dari Argentina, kemudian Mesir datang untuk mengulang pemandangan tersebut di babak 16 besar.

    Yang mencolok adalah 3 tim nasional Afrika, yaitu Pantai Gading, Kongo DR, dan Senegal, kebobolan gol-gol yang menentukan pada menit ke-86, dalam sebuah fenomena yang tampak seperti kutukan bersama alih-alih sekadar kebetulan.

    Skenario ini mendorong Rudi Garcia, pelatih Belgia, untuk berbicara tentang menurunnya kebugaran fisik tim-tim nasional Afrika di waktu-waktu yang menentukan, sebelum kemudian ia menjelaskan bahwa pernyataannya tidak bermaksud merendahkan tim-tim nasional benua tersebut.

    Namun terlepas dari kontroversi itu, turnamen ini mengungkap sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban di dalam federasi-federasi Afrika: apakah krisisnya memang bersifat fisik? Ataukah faktor psikologis yang menyebabkan hilangnya konsentrasi menjelang peluit akhir?

    Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi menentukan masa depan sepak bola Afrika di turnamen-turnamen mendatang.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    Menentang Hukum Alam.. Usia Hanyalah Angka dalam Kamus Para Legenda

    Salah satu pesan paling jelas di Piala Dunia 2026 adalah bahwa usia tidak lagi menjadi tolok ukur untuk menilai kemampuan seorang pemain dalam berkompetisi.

    Lionel Messi menjadi perwujudan paling menonjol dari kenyataan ini. Di usianya yang menginjak 39 tahun, kapten Argentina itu menampilkan versi individu terbaiknya di Piala Dunia, meski banyak pihak meyakini bahwa gelar juaranya di Qatar 2022 akan menjadi babak terakhir dalam perjalanan Piala Dunianya.

    Messi mendominasi sejumlah besar statistik individu, dan bersaing untuk sebagian besar penghargaan, sebelum akhirnya kehilangan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang direbut oleh Kylian Mbappe, tetapi ia membuktikan bahwa pengalaman dan kecerdasan mampu mengompensasi banyak dari pengaruh faktor usia.

    Dan Messi bukanlah satu-satunya pengecualian. Kiper Tanjung Verde, Vozinha, yang berusia 40 tahun, berubah menjadi salah satu kisah paling menginspirasi di turnamen ini.

    Ia memasuki turnamen sebagai pemain yang tak dikenal yang bermain di Liga Portugal, dan keluar darinya sebagai salah satu bintang paling menonjol, setelah menepis serangan-serangan tim-tim besar. Ia menjadi satu-satunya kiper yang menjaga gawangnya tetap perawan menghadapi Spanyol pada pertandingan pembuka, dan juga menampilkan level istimewa menghadapi Argentina meski negaranya harus tersingkir.

    Maka tidaklah aneh setelah itu jika para penggemar memberinya penghargaan dengan memilihnya masuk dalam skuad terbaik turnamen, mengungguli nama-nama besar, di antaranya Unai Simon, yang meraih penghargaan kiper terbaik dari Federasi Sepak Bola Internasional.

    Piala Dunia 2026 menegaskan bahwa sepak bola modern tidak lagi diukur dari jumlah tahun, melainkan dari kemampuan menjaga level, kesiapan mental, dan profesionalisme yang memungkinkan seorang pemain bersaing dengan generasi yang lebih muda darinya.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Realisme Mematahkan Ketajaman Hiburan.. Taktik Bertahan Mencetak Para Juara

    Turnamen-turnamen besar selalu dikaitkan dengan gagasan bahwa tim yang paling kreatif adalah yang paling layak mengangkat trofi, namun Piala Dunia 2026 kembali menegaskan sebuah kenyataan yang dipahami betul oleh para pelatih; sepak bola tidak memberikan gelar kepada yang paling menghibur, melainkan kepada yang paling mampu untuk menang.

    Timnas Spanyol menjadi contoh paling jelas untuk hal itu. Meski meraih gelar Piala Dunia untuk kali kedua dalam sejarahnya, La Roja bukanlah tim yang paling atraktif dari sisi ofensif, melainkan mengandalkan sistem kolektif yang kokoh, disiplin taktik yang tinggi, dan soliditas pertahanan yang luar biasa, yang menjadikannya juara pertama yang berhasil dinobatkan setelah hanya kebobolan satu gol, meski menjalani 8 pertandingan pada edisi pertama yang menampung 48 tim nasional.

    Kesuksesan Spanyol tidak dibangun di atas satu bintang yang menciptakan perbedaan seorang diri, melainkan di atas keterpaduan peran di dalam lapangan. Bahkan Lamine Yamal, yang memasuki turnamen di tengah ekspektasi yang sangat besar, tidak menampilkan level terbaiknya, sementara penghargaan pemain terbaik turnamen jatuh kepada Rodri, pemain yang arti pentingnya terletak pada peran-peran taktisnya lebih daripada aksi-aksi individunya.

    Di sisi lain, timnas Argentina mencapai partai final dengan gaya yang sama sekali berbeda, yang bercirikan realistis dan sering kali keras. Mereka menempati posisi teratas dalam daftar tim nasional yang paling banyak mendapat kartu berwarna, serta mengandalkan soliditas pertahanan dan duel-duel keras, sementara sentuhan-sentuhan teknis kerap terbatas pada aksi Lionel Messi, yang tidak melepaskan satu pun tendangan ke arah gawang sepanjang waktu normal final.

    Sebaliknya, Prancis menampilkan salah satu edisi yang paling menghibur di sisi ofensif, berkat kegemilangan Kylian Mbappe, top skor turnamen, dan Michael Olise, kreator serangan terbaik di ajang tersebut, di samping berlimpahnya peluang dan gol, namun hal itu tidak cukup untuk meraih gelar.

    Hal yang sama juga berlaku pada timnas Inggris, yang memiliki salah satu lini depan paling variatif dan kreatif, serta menyuguhkan penampilan-penampilan ofensif yang istimewa, khususnya dalam laga perebutan tempat ketiga, tetapi hal itu tidak cukup untuk mengantarkannya ke final.

    Kesimpulan yang muncul dari turnamen ini pun jelas: dalam turnamen yang berlangsung sepanjang delapan pertandingan, organisasi, disiplin, dan kemampuan mengelola detail-detail kecil bisa jadi lebih bernilai daripada sepak bola indah.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gen keterikatan yang unggul.. Pelatih lokal, fondasi yang menolak untuk runtuh

    Meski sepak bola telah mengalami perkembangan pesat dan keterbukaan luas terhadap berbagai aliran kepelatihan, Piala Dunia tetap mempertahankan salah satu fenomena paling unik dalam sejarahnya.

    Gelar juara masih tersenyum untuk pelatih lokal. Piala Dunia 2026 menegaskan kelanjutan aturan tak tertulis ini, setelah Luis de la Fuente membawa negaranya Spanyol ke podium juara, sementara Lionel Scaloni mencapai final bersama Argentina, sehingga partai final mempertemukan dua pelatih yang merupakan putra dari kedua negara tersebut, dan absennya pelatih asing dari podium juara pun berlanjut.

    Ironisnya, hasil ini muncul pada edisi yang mencatat kehadiran pelatih asing tertinggi dalam sejarah turnamen.

    Sebanyak 26 pelatih menangani tim nasional yang bukan berasal dari negara mereka, atau lebih dari separuh tim yang berpartisipasi, dibandingkan hanya 9 pelatih di Piala Dunia Qatar 2022.

    Namun, meski penyebaran ini luas, trofi tetap setia pada sejarahnya.

    Banyak analis menjelaskan fenomena ini dengan alasan bahwa pelatih lokal memiliki ikatan emosional yang lebih besar dengan tim nasional negaranya, serta menghayati tekanan dan ambisi publik secara berbeda, dan hal itu memberinya dorongan tambahan pada momen-momen besar.

    Sebaliknya, hal ini tidak berarti meremehkan kompetensi pelatih asing, tetapi sejarah terus mengirimkan pesan yang sama: keberhasilan di Piala Dunia tidak hanya bergantung pada pemikiran teknis, melainkan juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang identitas sepak bola, budaya lokal, dan dimensi psikologis para pemain.

    Karena itulah, aturan ini tetap kokoh, meski segala upaya untuk mematahkannya telah dilakukan.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo... Akhir yang Tak Sepadan dengan Sang Legenda

    Jika Piala Dunia 2026 menyaksikan lahirnya kisah-kisah sukses baru, di sisi lain turnamen ini justru menuliskan akhir yang menyedihkan bagi salah satu perjalanan terbesar dalam sejarah sepak bola.

    Cristiano Ronaldo tampil di turnamen ini untuk keenam kalinya sepanjang sejarahnya, menyamai rekor jumlah partisipasi terbanyak, dan ia berharap dapat mempersempit jarak dengan rival abadinya, Lionel Messi, yang menjuarai Piala Dunia 2022 sebelum kembali tampil gemilang secara luar biasa pada edisi 2026.

    Namun kenyataan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Timnas Portugal terlihat jauh dari persaingan memperebutkan gelar dan hanya mampu mencapai babak 16 besar, sementara Ronaldo tidak mampu meninggalkan jejak yang sepadan dengan status historisnya. Hal ini memunculkan suara-suara yang menuntut pengurangan perannya dalam susunan pemain inti, dengan anggapan bahwa keberadaannya sepanjang pertandingan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan teknis semata.

    Ini terjadi di saat Messi tengah menampilkan salah satu turnamen individu terbaiknya, sehingga semakin memperlebar jarak dalam perbandingan yang mengiringi kedua bintang tersebut sepanjang dua dekade terakhir.

    Meski demikian, perjalanan Ronaldo di Piala Dunia tetap luar biasa dari segala ukuran.

    Ia adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi berbeda Piala Dunia, sebuah angka yang terlihat sulit dicapai dalam waktu dekat, dan menegaskan bahwa kekecewaan pada edisi 2026 tidak akan mampu menghapus warisan yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Mbappe... Anak Emas Piala Dunia

    Berbeda total dengan Ronaldo, Piala Dunia selalu tampak memuja Kylian Mbappe. Bintang Prancis berusia 27 tahun ini menjadi pemain pertama dalam sejarah yang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dalam dua edisi beruntun, dan kini ia juga menyandang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, tanpa ada satu pun pemain aktif yang mendekatinya. Hal ini memberinya peluang besar untuk memperkokoh keunggulan tersebut dalam dua edisi mendatang.

    Mbappe meraih gelar pencetak gol terbanyak sejak keikutsertaan pertamanya pada 2018 meski ia bukan yang paling banyak mencetak gol saat itu, kemudian mengulang pencapaian individu tersebut pada 2022 dan 2026 tanpa mampu menyentuh medali emas di salah satunya.

    Pemain Prancis ini juga memecahkan rekor konsistensi, karena ia tidak absen dalam satu pun laga yang dijalani timnas negaranya dalam tiga edisi terakhir -22 pertandingan beruntun- dan ia satu-satunya pemain Prancis yang mencapai hal itu, sekaligus mencetak 22 gol, dengan rata-rata satu gol di setiap pertandingan.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid... Ironi Musim Tanpa Gelar

    Salah satu ironi terbesar dari edisi ini adalah bahwa Real Madrid menjadi klub yang para pemainnya mencetak jumlah gol terbanyak di turnamen, mengungguli seluruh klub lain, meskipun tim Los Blancos mengakhiri musim 2025-2026 tanpa satu pun gelar.

    Para pemain Real Madrid secara kolektif mencetak 22 gol, lebih banyak dari tim mana pun, berkat gemilangnya Mbappe yang mencetak 10 gol seorang diri, di samping Jude Bellingham yang menambahkan 7 gol meski menjalani musim yang naik-turun bersama klub Los Blancos.

    Statistik ini menempatkan manajemen Real Madrid di hadapan sebuah pertanyaan langsung, sebab kini Jose Mourinho, sang pelatih yang kembali untuk periode keduanya, harus menganalisis penyebab yang membuat level ini tak muncul saat mengenakan jersey tim yang sama, padahal para bintang tersebut memiliki kualitas yang cukup untuk bersinar di turnamen sebesar ini.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Peluit di kursi terdakwa.. Wasit memicu badai

    Wasit tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial sejak peluit pertama hingga yang terakhir. Laga pembuka menyaksikan 3 kartu merah dalam sebuah rekor bersejarah, sementara final diwarnai pembatalan gol Spanyol yang kontroversial.

    Meski Piala Dunia menghimpun para wasit terbaik dunia, sejumlah dari mereka justru menuai kontroversi lewat keputusan dan sikap yang mencolok, bahkan sampai pada tuduhan bahwa sebagian dari mereka memihak tim-tim tertentu, terutama Argentina.

    Di antara kasus paling kontroversial: tidak diusirnya Messi setelah melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Aljazair Aïssa Mandi, pembatalan gol Zizo pemain Mesir dengan alasan pelanggaran terhadap Marwan Attia, serta pembatalan gol Kroasia di menit-menit akhir melawan Portugal. Keputusan-keputusan ini mendorong sejumlah pelatih dan pejabat melontarkan kritik pedas, terutama Hossam Hassan, Thomas Tuchel, Didier Deschamps, dan Carlos Queiroz.

    Kontroversi tidak hanya terbatas pada keputusan individual, tetapi meluas ke cara penerapan aturan-aturan baru, khususnya kewenangan wasit teknologi video untuk melakukan intervensi guna menentukan identitas pemain yang melanggar. Intervensi ini dipandang para pakar perwasitan telah melampaui teks aturan, sebagaimana terjadi dalam laga Argentina melawan Swiss ketika wasit video secara faktual melakukan intervensi dalam mengubah keputusan, sehingga berujung pada pengusiran Breel Embolo, pemain timnas Eropa tersebut.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kilau Palsu dan Krisis Organisasi.. Amerika Serikat Gagal dalam Ujian Tuan Rumah

    Di luar lapangan hijau, Piala Dunia 2026 memunculkan tantangan penyelenggaraan yang luar biasa, setelah untuk pertama kalinya digelar di tiga negara dan mencakup wilayah geografis yang sangat luas.

    Turnamen ini memperlihatkan besarnya kesulitan yang berkaitan dengan perpindahan antarkota, perbedaan kondisi cuaca, serta jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh tim-tim nasional dan para suporter, yang berimbas pada aspek logistik, pemulihan, bahkan persiapan menghadapi pertandingan.

    Pelajaran paling mencolok pada edisi ini adalah bahwa Amerika Serikat - karena merupakan negara dengan porsi pertandingan terbesar - bukanlah lingkungan yang ideal untuk menjadi tuan rumah ajang sebesar Piala Dunia. Meski meraih kesuksesan besar dari sisi jumlah penonton pada penjualan tiket, sebagian besar penonton berasal dari kewarganegaraan lain yang datang untuk mendukung tim nasional negaranya, di saat warga Amerika masih lebih loyal terhadap olahraga seperti bola basket dan football Amerika.

    Turnamen ini menyaksikan beragam krisis yang belum pernah terjadi sepanjang sejarahnya, yang pertama adalah krisis visa masuk yang memicu perdebatan luas, dan wasit asal Somalia Omar Artan menjadi salah satu pihak yang paling terdampak olehnya.

    Cuaca juga menjadi ancaman yang terus-menerus sepanjang turnamen, hingga pertandingan Prancis melawan Irak dihentikan setelah babak pertama berakhir karena hal itu, sementara kickoff pertandingan Inggris melawan Meksiko yang digelar di tanah Meksiko sempat ditunda.

    Perbedaan waktu antara Amerika Serikat di satu sisi, dengan Timur Tengah dan Eropa di sisi lain, turut memengaruhi cara banyak orang menyaksikan pertandingan, hingga para suporter terpaksa mengubah jadwal tidur mereka demi menonton tim nasional negaranya.

    Terkait jadwal pula, sejumlah waktu pertandingan menimbulkan kekecewaan yang luas, dan yang paling vokal mengkritik adalah Hossam Hassan, pelatih Mesir, yang melontarkan kritik pedas kepada panitia penyelenggara, menganggap mereka "tidak memahami sepak bola" setelah menetapkan jadwal pertandingan Mesir melawan Argentina pada pukul dua belas siang, padahal hanya ada satu pertandingan lain saja pada hari yang sama.

    Semua ini ditambah dengan krisis lain seperti melonjaknya harga tiket pertandingan secara belum pernah terjadi sebelumnya, campur tangan politik dalam keputusan-keputusan olahraga, dan lainnya.