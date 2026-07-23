Sepakbola Arab memasuki Piala Dunia 2026 dengan mimpi-mimpi yang belum pernah ada sebelumnya, setelah mencatatkan rekor bersejarah dengan keikutsertaan 8 tim nasional untuk pertama kalinya, yakni dua kali lipat dari rekor sebelumnya yang tercapai pada edisi 2018 dan 2022 dengan hanya 4 tim nasional.

Namun apa yang tampak sebagai awal era baru Arab, berakhir dengan hasil yang jauh lebih rendah dari batas ekspektasi.

Memang benar bahwa 3 tim nasional mencapai babak gugur, tetapi Aljazair tersingkir dari babak 32 besar, dan Mesir tersingkir dari babak 16 besar, sementara perjalanan Maroko terhenti di babak perempat final, meskipun banyak pihak menjagokannya untuk mengulang pencapaian edisi Qatar atau bahkan melampauinya.

Sementara Tunisia, Qatar, Arab Saudi, Yordania, dan Irak hanya sebatas tersingkir dari babak grup setelah penampilan yang tidak setara dengan tingkat ambisi.

Namun hasil semata tidak menceritakan kisah secara utuh.

Sebab benang merah di antara sebagian besar tim nasional Arab bukan hanya perbedaan teknis, melainkan tampak seolah menjadi penghalang mental yang berulang setiap kali berhadapan dengan tim besar. Pada momen-momen yang menuntut keberanian dan keyakinan akan kemungkinan menciptakan kejutan, muncul keraguan, sehingga pertandingan secara bertahap berubah menjadi skenario yang lazim yang berakhir dengan kemenangan tim-tim besar.

Dan laga Mesir melawan Argentina menonjol sebagai contoh yang paling jelas. Tim nasional Mesir memaksakan karakternya pada pertandingan sepanjang 79 menit, dan menjadi pihak yang lebih baik di sebagian besar durasinya, sebelum kehilangan konsentrasinya di menit-menit terakhir, sehingga mimpi lolos bersejarah berubah menjadi tersingkir yang menyakitkan, terlepas dari kontroversi wasit yang mengiringi pertandingan tersebut.

Pemandangan yang sama terulang dengan tingkatan yang berbeda-beda pada tim nasional Arab lainnya. Aljazair dan Yordania berhadapan dengan Argentina, Irak tidak mampu bertahan menghadapi Prancis, Arab Saudi tumbang di hadapan Spanyol, sementara Tunisia berhadapan dengan kekuatan Swedia dan Belanda.

Bahkan Maroko, yang tampil dalam turnamen yang hebat dan berdiri sejajar melawan Brasil dan Belanda, tampak sangat berbeda melawan Prancis di babak perempat final, di mana ancaman ofensifnya menghilang sepanjang pertandingan, seolah kehilangan karakter yang menjadi ciri khasnya di babak-babak sebelumnya.

Meski demikian, tidak bisa diabaikan sinyal-sinyal positif yang dibawa oleh turnamen ini, terutama penampilan Mesir melawan Belgia, dan penampilan Maroko melawan tim-tim besar, yang merupakan indikator yang menegaskan bahwa jurang teknis tidak lagi sebesar sebelumnya, dan bahwa rintangan yang sebenarnya bisa jadi lebih bersifat mental ketimbang teknis sepakbola.