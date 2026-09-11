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'Kami tidak mengambil risiko dengan dirinya!' - Michael Carrick memberikan kabar terbaru soal kebugaran Luke Shaw jelang derby Manchester
Shaw berpacu dengan waktu
Carrick mengungkapkan bahwa Shaw akan menjalani pemeriksaan pada menit-menit akhir untuk menentukan ketersediaannya jelang laga melawan Manchester City. Bek kiri berusia 31 tahun itu tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk kemenangan dominan 4-0 pada Kamis atas Sabah FK di Liga Champions, setelah sebelumnya ditarik keluar saat bermain imbang 2-2 dengan Everton.
Menjelaskan keputusan untuk mencoret Shaw dari pertandingan antarklub Eropa pada pertengahan pekan, Carrick menekankan pendekatan hati-hati dalam proses pemulihan sang bek. "Kita lihat saja nanti," kata Carrick kepada wartawan ketika ditanya soal status sang pemain untuk hari Minggu. "Kami hanya sedikit menjaganya. Dia belum benar-benar siap untuk [Sabah] 100 persen, jadi kami tidak mengambil risiko. Kita akan lihat bagaimana kondisinya dalam beberapa hari ke depan."
- Getty Images Sport
Melanjutkan kesuksesan derby sebelumnya
Laga yang akan datang memiliki arti personal yang besar bagi Carrick, karena menjadi ulangan pertandingan pertamanya di kursi pelatih setelah menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih interim pada Januari. Pada kesempatan itu, Manchester United memutus rangkaian empat laga tanpa kemenangan dengan penampilan klinis untuk menaklukkan tim asuhan Pep Guardiola, berkat gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu.
Carrick cepat menepis anggapan bahwa hasil sebelumnya akan menentukan jalannya pertemuan pada Minggu. "Pasti akan berbeda, karena tidak ada pertandingan yang pernah sama," jelasnya. "Saya rasa tidak mungkin kami berasumsi karena kami menang tahun lalu, kami akan melakukan hal yang sama dan semuanya akan sama. Saya pikir kepercayaan diri yang kami bangun dalam kurun waktu tertentu dan perasaan bahwa kami terus menjadi lebih baik, saya rasa itu membantu kami. Kami tahu ini pertandingan besar, kami tahu ini pertandingan penting. Banyak yang dipertaruhkan, itu cukup jelas untuk dikatakan, tetapi kami menantikannya. Kami punya waktu yang singkat untuk pulih dan mempersiapkannya, tetapi kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin."
Visi jangka panjang Carrick
Setelah awalnya mengambil alih sebagai pelatih interim, catatan impresif Carrick dengan 12 kemenangan dari 17 pertandingan pertamanya membuatnya mendapatkan peran permanen di Old Trafford. Meski spekulasi dari luar sempat menyebut hierarki yang dipimpin INEOS mungkin akan melirik kandidat eksternal berprofil tinggi pada bursa musim panas, Carrick menegaskan fokusnya selalu tertuju pada arah jangka panjang klub.
Mantan gelandang United itu tetap teguh pada komitmennya terhadap proyek yang ia mulai pada Januari. "Saya rasa saya sudah mengatakannya cukup awal, saya selalu berencana untuk menjadi [manajer setelah musim panas]," akunya. "Semua keputusan yang kami buat adalah seolah-olah kami akan berada di sini untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak pernah tahu berapa lama itu akan berlangsung, sampai sekarang pun saya masih tidak tahu! Tetapi Anda selalu merencanakan masa depan, seperti apa yang kami inginkan dan arah yang ingin kami tuju, dan itu sudah begitu sejak hari pertama. Penampilan yang ditunjukkan para pemain luar biasa dengan semua itu, tetapi jelas selalu ada, sudah ada, dan akan selalu ada bagi saya, sejak awal, yaitu merencanakan untuk mencoba membawa klub ini ke tempat yang ingin kami capai dalam jangka panjang."
- Getty Images Sport
Kontras nasib dalam derby
Manchester United menjalani awal yang tersendat di kampanye Premier League musim baru, saat ini berada di posisi ke-11 klasemen dengan hanya empat poin setelah kalah dari Hull City, menang atas Ipswich Town, dan bermain imbang dengan Everton. Berbanding terbalik, rival sekota Manchester City menikmati awal musim yang sempurna, mempertahankan rekor tanpa cela untuk berbagi posisi puncak dengan juara bertahan Arsenal.
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