Setelah awalnya mengambil alih sebagai pelatih interim, catatan impresif Carrick dengan 12 kemenangan dari 17 pertandingan pertamanya membuatnya mendapatkan peran permanen di Old Trafford. Meski spekulasi dari luar sempat menyebut hierarki yang dipimpin INEOS mungkin akan melirik kandidat eksternal berprofil tinggi pada bursa musim panas, Carrick menegaskan fokusnya selalu tertuju pada arah jangka panjang klub.

Mantan gelandang United itu tetap teguh pada komitmennya terhadap proyek yang ia mulai pada Januari. "Saya rasa saya sudah mengatakannya cukup awal, saya selalu berencana untuk menjadi [manajer setelah musim panas]," akunya. "Semua keputusan yang kami buat adalah seolah-olah kami akan berada di sini untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak pernah tahu berapa lama itu akan berlangsung, sampai sekarang pun saya masih tidak tahu! Tetapi Anda selalu merencanakan masa depan, seperti apa yang kami inginkan dan arah yang ingin kami tuju, dan itu sudah begitu sejak hari pertama. Penampilan yang ditunjukkan para pemain luar biasa dengan semua itu, tetapi jelas selalu ada, sudah ada, dan akan selalu ada bagi saya, sejak awal, yaitu merencanakan untuk mencoba membawa klub ini ke tempat yang ingin kami capai dalam jangka panjang."