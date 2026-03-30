Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, memberikan komentar mengenai peran Deniz Undav sebagai pemain pengganti menjelang pertandingan internasional timnas Jerman melawan Ghana, serta membela Nick Woltemade dari kritik.
"Kalau begitu, kredibilitasku bisa dilupakan!" Julian Nagelsmann bersikap tegas dalam diskusi mengenai Deniz Undav
"Deniz sering melakukan aksi-aksi bagus, terutama saat lawan sudah kelelahan. Kemampuannya agak berkurang jika dia harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Jika kita lihat apa yang telah kita lakukan dalam 60 hingga 70 menit pertama saat melawan Swiss untuk memenangkan pertandingan, hal itu juga akan terjadi di Piala Dunia. Itulah salah satu alasannya," jelas Nagelsmann di ARD.
Sebagai alasan kedua, ia menyebutkan, "bahwa kami telah mendefinisikan peran. Dan kemudian saya juga harus mematuhinya dalam dua pertandingan berikutnya, karena jika tidak, saya bisa melupakan kredibilitas saya. Jika saya kemudian melakukan semuanya secara berbeda, saya tidak perlu melakukan pembicaraan tentang peran itu sama sekali".
Bahkan menjelang Kejuaraan Eropa 2024, Nagelsmann telah menganggap hal ini sebagai faktor penentu dalam keputusannya, yaitu pemain mana yang paling cocok untuk peran apa dalam skuad, dan dengan demikian ia membenarkan, misalnya, tidak dimainkannya Leon Goretzka - yang kini, bagaimanapun, kembali menjadi bagian tetap dari tim nasional. Keputusan untuk tidak memanggil Angelo Stiller menjelang pertandingan internasional melawan Swiss dan Ghana awalnya juga dibenarkan Nagelsmann dengan peran pemain tersebut, namun ia kemudian memanggilnya kembali setelah cedera Aleksandar Pavlovic dan menempatkannya dalam starting eleven di kedua pertandingan tersebut.
Alasan Nagelsmann dapat dibuktikan secara statistik bahwa Undav memang lebih efektif di fase akhir pertandingan. Dari 23 golnya musim ini untuk VfB Stuttgart, ia mencetak tujuh gol di babak pertama dan 16 gol di babak kedua - meskipun ia biasanya menjadi starter.
Nagelsmann tentang Woltemade: "Ini tidak ada hubungannya dengannya"
Sejak awal, pelatih tim nasional Jerman mempercayakan posisi starter melawan Ghana kepada Nick Woltemade, yang sudah berminggu-minggu jarang diturunkan di Newcastle United dan menjadi simbol krisis tim tersebut. Nagelsmann juga melihat keterpurukan ini pada pelatih klub mantan pemain Stuttgart tersebut. Ia menjelaskan: "Saya mencoba menenangkannya. Ini bukan salahnya. Jika kamu melihat ke Newcastle, situasinya sama di semua lini. Bahkan dalam dua pertandingan penting Liga Champions, Gordon duduk di bangku cadangan meskipun dia adalah pencetak gol terbanyak. Saya rasa itu adalah filosofi Eddie Howe, bahwa dia sering melakukan pergantian pemain."
Dia mengisyaratkan bahwa Woltemade akan bertindak sebagai cadangan untuk Kai Havertz di Piala Dunia. "Dia adalah pemain yang sangat bagus, yang juga bisa meringankan beban Kai, jika kami membutuhkan tipe pemain yang serupa."
Sedangkan Undav adalah tipe pemain yang berbeda, "lebih sebagai penuntas peluang". Secara keseluruhan, pelatih timnas Jerman itu melihat "potensi yang cukup" di lini serang.
Undav disambut dengan sorak-sorai di Stuttgart
Setelah kemenangan 4-3 atas Swiss, Nagelsmann telah dengan tegas membela keputusannya untuk memasukkan Woltemade, bukan Undav. Ia menjelaskan bahwa dalam "pertandingan yang sangat intens" tersebut, Undav belum tentu bisa menunjukkan "banyak sekali kelebihannya, terutama saat ia sendiri sering menguasai bola". Selain itu, menurutnya, tugas pelatih tim nasional adalah memberikan kepercayaan diri kepada Woltemade mengingat situasinya yang sulit di klub, sementara Undav yang sedang dalam performa terbaiknya tidak membutuhkannya.
Penyerang VfB Stuttgart berusia 29 tahun itu juga sempat menimbulkan kegemparan menjelang pemanggilan tim nasional, karena ia mengaku tidak lagi berhubungan dengan Nagelsmann sejak jeda musim dingin - hal yang kemudian dijelaskan kembali oleh Nagelsmann secara terbuka.
Dalam pertandingan internasional di Stuttgart, ia kembali menjadi sorotan sejak awal meskipun duduk di bangku cadangan: Penonton menyambutnya dengan nyanyian tiga kali dalam babak pertama. Undav menanggapinya dengan senyuman dan melambaikan tangan kepada penonton dengan wajah yang tampak gembira.
Deniz Undav dan Nick Woltemade: Statistik pada Musim 2025/26
Deniz Undav
Nick Woltemade
Pertandingan
38
48
Gol
23
11
Assist
13
5