"Kalau begitu, kredibilitasku bisa dilupakan!" Julian Nagelsmann bersikap tegas dalam diskusi mengenai Deniz Undav

"Deniz sering melakukan aksi-aksi bagus, terutama saat lawan sudah kelelahan. Kemampuannya agak berkurang jika dia harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Jika kita lihat apa yang telah kita lakukan dalam 60 hingga 70 menit pertama saat melawan Swiss untuk memenangkan pertandingan, hal itu juga akan terjadi di Piala Dunia. Itulah salah satu alasannya," jelas Nagelsmann di ARD.

Sebagai alasan kedua, ia menyebutkan, "bahwa kami telah mendefinisikan peran. Dan kemudian saya juga harus mematuhinya dalam dua pertandingan berikutnya, karena jika tidak, saya bisa melupakan kredibilitas saya. Jika saya kemudian melakukan semuanya secara berbeda, saya tidak perlu melakukan pembicaraan tentang peran itu sama sekali".

Bahkan menjelang Kejuaraan Eropa 2024, Nagelsmann telah menganggap hal ini sebagai faktor penentu dalam keputusannya, yaitu pemain mana yang paling cocok untuk peran apa dalam skuad, dan dengan demikian ia membenarkan, misalnya, tidak dimainkannya Leon Goretzka - yang kini, bagaimanapun, kembali menjadi bagian tetap dari tim nasional. Keputusan untuk tidak memanggil Angelo Stiller menjelang pertandingan internasional melawan Swiss dan Ghana awalnya juga dibenarkan Nagelsmann dengan peran pemain tersebut, namun ia kemudian memanggilnya kembali setelah cedera Aleksandar Pavlovic dan menempatkannya dalam starting eleven di kedua pertandingan tersebut.

Alasan Nagelsmann dapat dibuktikan secara statistik bahwa Undav memang lebih efektif di fase akhir pertandingan. Dari 23 golnya musim ini untuk VfB Stuttgart, ia mencetak tujuh gol di babak pertama dan 16 gol di babak kedua - meskipun ia biasanya menjadi starter.



