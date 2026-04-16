Juventus merancang rencana transfer ambisius untuk mendatangkan Alisson, Bernardo Silva, dan bintang Marseille
Strategi ambisius diumumkan
Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Juventus kini beralih ke strategi perekrutan yang lebih mengutamakan pemain berpengalaman daripada mengambil risiko dengan pemain muda yang masih dalam tahap pengembangan. Setelah perpanjangan kontrak mereka baru-baru ini, Comolli dan Spalletti telah menyepakati visi untuk mendatangkan tiga atau empat pemain berkualitas tinggi yang dapat langsung meningkatkan standar teknis tim.
Mengidentifikasi target elit
Bianconeri mengincar Pierre-Emile Hojbjerg dari Marseille sebagai gelandang jangkar, menghargai kepemimpinannya, dan harus bersiap menghadapi harga transfer yang diperkirakan mencapai €15 juta, sementara Alisson dari Liverpool dan Silva dari City tetap menjadi target ambisius. Silva sangat menarik, karena ia akan menjadi pemain bebas transfer yang sangat diminati saat kontraknya berakhir pada bulan Juni. Di lini depan, strategi bergantung pada perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic serta masa depan Lois Openda dan Jonathan David, dengan klub juga siap menghidupkan kembali minat mereka pada Randal Kolo Muani begitu masa pinjamannya di Tottenham berakhir pada Juli ini.
Kepemimpinan sangatlah penting
Comolli telah secara terbuka menyatakan bahwa fondasi kesuksesan sudah terbentuk, namun fase berikutnya membutuhkan pemain dengan profil tertentu untuk menghadapi tekanan di Turin. CEO tersebut menekankan bahwa upaya perekrutan akan difokuskan pada individu yang memiliki ketangguhan mental yang tepat untuk memimpin di lapangan.
Menjelaskan pola pikir klub menjelang bursa transfer musim panas, Comolli menjelaskan: "Pasar yang ambisius. Fondasinya sudah ada, jika tidak, Spalletti tidak akan membawa kami kembali ke persaingan Liga Champions. Banyak pemain tertarik pada Juve dan akan bergabung bahkan tanpa mengetahui kompetisi Eropa mana yang akan kami ikuti tahun depan. Kami membutuhkan kepribadian dan karakter - tidak harus pemain yang telah memenangkan segalanya."
Beralih ke level elit
Juventus harus menjaga keseimbangan keuangan yang rapuh sambil bersaing dengan klub-klub seperti Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Silva pada musim panas ini. Performa tim saat ini di Serie A akan menentukan daya tawar mereka, seiring upaya mereka untuk memastikan kembalinya ke Liga Champions guna membiayai transfer-transfer dengan gaji tinggi ini. Di masa mendatang, pembicaraan kontrak dengan Manuel Locatelli dan Vlahovic akan menjadi kunci dalam menentukan seberapa besar anggaran yang dapat dialokasikan untuk merekrut para pemain impian yang ambisius ini.