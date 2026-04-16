Juventus merancang rencana transfer ambisius untuk mendatangkan Alisson, Bernardo Silva, dan bintang Marseille

Comolli telah secara terbuka menyatakan bahwa fondasi kesuksesan sudah terbentuk, namun fase berikutnya membutuhkan pemain dengan profil tertentu untuk menghadapi tekanan di Turin. CEO tersebut menekankan bahwa upaya perekrutan akan difokuskan pada individu yang memiliki ketangguhan mental yang tepat untuk memimpin di lapangan.

Menjelaskan pola pikir klub menjelang bursa transfer musim panas, Comolli menjelaskan: "Pasar yang ambisius. Fondasinya sudah ada, jika tidak, Spalletti tidak akan membawa kami kembali ke persaingan Liga Champions. Banyak pemain tertarik pada Juve dan akan bergabung bahkan tanpa mengetahui kompetisi Eropa mana yang akan kami ikuti tahun depan. Kami membutuhkan kepribadian dan karakter - tidak harus pemain yang telah memenangkan segalanya."