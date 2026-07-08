Selain daya tarik para bintang secara individu, acara ini memiliki tujuan yang lebih besar melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Inisiatif ini bertujuan menggalang dana sebesar $100 juta untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Bieber mengungkapkan kebanggaannya dapat bergabung dalam gerakan ini, dengan menyatakan: “Piala Dunia FIFA menyatukan dunia dengan cara yang tak dapat ditandingi oleh hal lain. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari Pertunjukan Paruh Waktu ini, dan bahkan lebih bersyukur lagi mengetahui bahwa acara ini sudah membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia.”

Keragaman musik tidak hanya terbatas pada bintang utama. Pertunjukan ini juga akan menampilkan penampilan dari bintang Nigeria Burna Boy, Gustavo Dudamel, dan PS22 Chorus. Sebagai sentuhan unik, para penggemar juga dapat menantikan penampilan dari The Muppets, termasuk Kermit dan Miss Piggy, sehingga menjadikan acara ini sebagai perayaan budaya dan olahraga lintas generasi.