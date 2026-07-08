Getty Images Sport
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Justin Bieber akan tampil dalam pertunjukan jeda babak pertama final Piala Dunia bersama Shakira, Madonna, dan BTS
Deretan artis musik bersejarah untuk New York
FIFA dan Global Citizen telah mengonfirmasi bahwa Bieber adalah bintang ternama terbaru yang akan tampil dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia perdana pada 19 Juli di New York New Jersey Stadium.
Bieber bergabung dengan kelompok elit bintang utama yang mencakup ikon musik pop Madonna dan Shakira, serta sensasi global BTS. Acara ini dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, yang terus menjalankan perannya sebagai kurator internasional Festival Global Citizen. Kehadiran Bieber memastikan bahwa pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah ini akan menjadi salah satu siaran yang paling banyak ditonton sepanjang masa.
- AFP
Kekuatan selebriti dan dampak sosial
Selain daya tarik para bintang secara individu, acara ini memiliki tujuan yang lebih besar melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Inisiatif ini bertujuan menggalang dana sebesar $100 juta untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Bieber mengungkapkan kebanggaannya dapat bergabung dalam gerakan ini, dengan menyatakan: “Piala Dunia FIFA menyatukan dunia dengan cara yang tak dapat ditandingi oleh hal lain. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari Pertunjukan Paruh Waktu ini, dan bahkan lebih bersyukur lagi mengetahui bahwa acara ini sudah membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia.”
Keragaman musik tidak hanya terbatas pada bintang utama. Pertunjukan ini juga akan menampilkan penampilan dari bintang Nigeria Burna Boy, Gustavo Dudamel, dan PS22 Chorus. Sebagai sentuhan unik, para penggemar juga dapat menantikan penampilan dari The Muppets, termasuk Kermit dan Miss Piggy, sehingga menjadikan acara ini sebagai perayaan budaya dan olahraga lintas generasi.
Mewakili dunia olahraga
Burna Boy, yang mewakili benua Afrika di panggung megah ini, menekankan betapa pentingnya momen tersebut. “Piala Dunia FIFA adalah salah satu dari sedikit momen yang benar-benar menyatukan seluruh dunia,” kata sang artis. “Mewakili Afrika dalam Pertunjukan Paruh Waktu Final Piala Dunia FIFA yang pertama kali diselenggarakan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab yang tidak saya anggap enteng. Saya merasa terhormat menjadi bagian dari pertunjukan yang tidak hanya merayakan sepak bola dan budaya, tetapi juga membantu menciptakan peluang yang lebih besar bagi anak-anak melalui pendidikan di seluruh dunia.”
Presiden FIFA Gianni Infantino sependapat dengan hal ini, sambil menekankan pentingnya proyek tersebut. “Jika berbicara tentang apa yang dibutuhkan dunia, tidak ada yang lebih penting daripada pendidikan,” kata Infantino. “Kami bangga Justin Bieber bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai bintang utama bersama dalam Pertunjukan Paruh Waktu Final Piala Dunia FIFA 2026 untuk mendukung Dana Pendidikan Warga Dunia FIFA dan misi kami dalam memperluas akses ke pendidikan berkualitas serta peluang sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.”
- Getty Images Sport
Tolok ukur baru untuk Piala Dunia
Pihak penyelenggara membandingkan skala produksi ini dengan konser amal legendaris di masa lalu. Hugh Evans, salah satu pendiri dan CEO Global Citizen, menyoroti jangkauan yang sangat luas dari acara yang akan datang ini. “Ini adalah pertemuan terbesar para seniman yang bersatu demi sebuah tujuan sejak Live Aid, dan ini bisa jadi 11 menit pertunjukan musik siaran yang paling banyak ditonton dalam sejarah,” kata Evans.
Evans juga menyerukan agar para tokoh politik internasional mengikuti teladan para seniman ini. “Para seniman luar biasa ini, yang mewakili setiap penjuru dunia, bersatu untuk membantu menciptakan peluang bagi anak-anak di mana pun melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Bersama-sama, kami menyerukan kepada para pemimpin dunia, khususnya Presiden Macron dan Perdana Menteri Sánchez, untuk memanfaatkan momen persatuan global ini dengan berkontribusi pada Dana Pendidikan tersebut dan memastikan Piala Dunia ini menetapkan tolok ukur baru untuk dampak yang berkelanjutan,” tambahnya.
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