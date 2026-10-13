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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Jonathan Tah peringatkan Bayern Munich agar tidak lengah jelang laga Liga Champions melawan Viking

J. Tah
Bayern Munich
Viking vs Bayern Munich
Viking
Champions League
Bundesliga

Bek Bayern Munich Jonathan Tah meminta rekan-rekan setimnya menjaga fokus penuh menjelang laga tandang Liga Champions melawan Viking FK pada Selasa. Bek tengah asal Jerman itu menyoroti keberanian taktis dan ketajaman juara Norwegia tersebut dalam situasi bola mati. Ia menegaskan bahwa raksasa Bundesliga itu tidak boleh meremehkan lawannya di kompetisi Eropa.

  • Para raksasa benua menuntut komitmen penuh

    Tah menegaskan Bayern tidak boleh meremehkan lawan asal Skandinavia itu, meski telah membuka kiprahnya di kompetisi Eropa dengan kemenangan telak 5-0 atas sesama tim Norwegia, Bodo/Glimt. Lini depan Bayern terus menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 62 gol dalam 22 pertandingan terakhirnya di kompetisi Eropa, tanpa sekalipun gagal mencetak gol. Meski begitu, bek tengah yang tangguh itu meminta timnya berkonsentrasi penuh agar rekor tak terkalahkan mereka tetap terjaga saat menghadapi Viking.

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    Bek tangguh soroti ancaman bola mati

    Menyadari bahwa lawan mereka memuncaki liga domestik dan menunjukkan daya juang tinggi meski mengalami kekalahan 3-1 di kandang Stuttgart pada laga pertama, bek tengah itu menuntut komitmen penuh dari rekan-rekan setimnya.

    Menyoroti ancaman tersembunyi yang dimiliki tuan rumah, Tah memperingatkan: "Kami tahu mereka akan percaya diri. Mereka juara dan memuncaki klasemen. Mereka sangat bagus dalam situasi bola mati. Mereka tidak akan bermain pasif, sekalipun menghadapi Bayern. Kami juga melihat saat melawan Stuttgart bahwa mereka tidak hanya bertahan. Itu bukan gaya bermain mereka, dan kami pun tidak memperkirakan mereka akan melakukannya.

    "Penting bagi kami untuk tidak pernah meremehkan lawan. Selalu ada banyak pembicaraan soal tim favorit, tetapi kami tidak berbicara seperti itu. Kami fokus pada potensi dan permainan kami sendiri. Kami selalu ingin melakukannya. Tidak peduli siapa lawannya, kami selalu ingin memberikan 100%."

  • Juru taktik asal Belgia menuntut pendekatan tanpa ampun

    Nada hati-hati itu juga disampaikan pelatih kepala Vincent Kompany, yang menepis anggapan bahwa lawatan ke Stavanger akan menjadi tugas mudah bagi para pemainnya. Sambil menekankan pentingnya menjaga mentalitas kelas atas di Liga Champions, mantan bek Manchester City itu menegaskan: "Ini Liga Champions. Setiap pertandingan adalah tantangan. Jika kami datang ke sini dan mengatakan bahwa kami ingin menjadi Bayern, itu soal mentalitas. Ini pertandingan istimewa bagi Viking, tetapi saya tidak ingin siapa pun merasa bahwa pertandingan ini tidak penting bagi kami. Apa pun yang terjadi dalam pertandingan nanti, kami akan menjalaninya dengan pemikiran bahwa segala sesuatu bisa terjadi."

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    Ujian Norwegia menjelang jadwal berat

    Lawatan ke Lyse Arena menjadi ujian penting bagi raksasa Bavaria itu dalam upaya memperkuat posisinya di fase liga sebelum jadwal semakin padat. Kompany bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merotasi sejumlah pemain kunci, mengingat padatnya jadwal kompetisi domestik dan Eropa mulai menguras tenaga skuad. Kemenangan meyakinkan di Norwegia akan menjadi landasan ideal bagi Bayern untuk menjaga momentum di semua kompetisi.

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