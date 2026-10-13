Menyadari bahwa lawan mereka memuncaki liga domestik dan menunjukkan daya juang tinggi meski mengalami kekalahan 3-1 di kandang Stuttgart pada laga pertama, bek tengah itu menuntut komitmen penuh dari rekan-rekan setimnya.

Menyoroti ancaman tersembunyi yang dimiliki tuan rumah, Tah memperingatkan: "Kami tahu mereka akan percaya diri. Mereka juara dan memuncaki klasemen. Mereka sangat bagus dalam situasi bola mati. Mereka tidak akan bermain pasif, sekalipun menghadapi Bayern. Kami juga melihat saat melawan Stuttgart bahwa mereka tidak hanya bertahan. Itu bukan gaya bermain mereka, dan kami pun tidak memperkirakan mereka akan melakukannya.

"Penting bagi kami untuk tidak pernah meremehkan lawan. Selalu ada banyak pembicaraan soal tim favorit, tetapi kami tidak berbicara seperti itu. Kami fokus pada potensi dan permainan kami sendiri. Kami selalu ingin melakukannya. Tidak peduli siapa lawannya, kami selalu ingin memberikan 100%."