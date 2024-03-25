Joao Cancelo BarcelonaGetty
Muhammad Zaki dan Harry Sherlock

Tak Terima Difitnah, Joao Cancelo: Pep Guardiola PEMBOHONG, Man City Tak Tahu Terima Kasih!

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Bek Barcelona Joao Cancelo menuduh Pep Guardiola "bohong" dan melabeli Manchester City "tak tahu terima kasih".

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