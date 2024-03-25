Tak Terima Difitnah, Joao Cancelo: Pep Guardiola PEMBOHONG, Man City Tak Tahu Terima Kasih!

Getty Muhammad Zaki dan Harry SherlockTak Terima Difitnah, Joao Cancelo: Pep Guardiola PEMBOHONG, Man City Tak Tahu Terima Kasih!Manchester CityJoao CanceloPep GuardiolaTransfersBarcelonaBayern MunichLaLigaBek Barcelona Joao Cancelo menuduh Pep Guardiola "bohong" dan melabeli Manchester City "tak tahu terima kasih". Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniCancelo dipinjamkan ke BarcelonaIngin bertahan di CatalunyaTerang-terangan kecam Guardiola dan Man City