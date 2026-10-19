Berbicara di Sky Sports, Carragher menyoroti bagaimana kekuatan finansial United menutupi persoalan struktural yang lebih dalam. Ia menunjukkan bahwa sementara klub-klub rival mengeluarkan banyak uang untuk mempertahankan dominasi, United justru membayar mahal hanya untuk meraih hasil di bawah harapan.

“Menurut saya, ketika Anda berada di klub yang mengeluarkan banyak uang dan para pemain itu terus gagal, Anda juga tidak lolos ke Liga Champions, sementara pengeluaran gaji Anda termasuk yang terbesar; pada akhirnya, Anda bisa menjadi klub dengan belanja terbesar pada musim itu, tetapi Anda tidak meraih kesuksesan,” kata Carragher.

“Liverpool dan Manchester City adalah dua dari sedikit klub yang secara konsisten meraih trofi, lalu melakukan belanja besar-besaran. Uang akan selalu tersedia karena United adalah salah satu klub sepakbola terbesar di dunia, tetapi alirannya tidak bisa dibiarkan terus mengalir tanpa henti. Itu tidak bisa.”



