Jadwal TV USWNT 2026: Pertandingan, hasil, siaran langsung, dan cara menonton tim wanita AS

Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada tahun 2024, dengan Emma Hayes memberikan dampak langsung pada tim yang sangat membutuhkannya. Dalam hitungan minggu setelah memulai pekerjaannya, mantan manajer Chelsea ini membawa Amerika Serikat meraih medali emas Olimpiade, mengirimkan pesan kepada dunia sepak bola wanita saat siklus Piala Dunia baru dimulai.

Juara dunia empat kali itu mengalami kekalahan tercepatnya di Piala Dunia Wanita di Australia pada 2023, dan Vlatko Andonovski mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala sebagai akibatnya. Sangat menggembirakan bagi negara ini melihat tim kembali ke level juara begitu cepat. Kini, dengan waktu yang cukup hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat fokus pada pengembangan generasi muda pemain yang menjanjikan ini, memastikan mereka siap untuk bersaing di Piala Dunia.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang jadwal USWNT, pertandingan, hasil, dan cara menonton tim ini pada 2026...