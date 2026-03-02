Goal.com
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal TV USWNT 2026: Pertandingan, hasil, siaran langsung, dan cara menonton tim wanita AS

Panduan lengkap tentang tahun ini di Amerika Serikat, termasuk jadwal pertandingan kualifikasi untuk Piala Dunia Wanita 2027.

Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada tahun 2024, dengan Emma Hayes memberikan dampak langsung pada tim yang sangat membutuhkannya. Dalam hitungan minggu setelah memulai pekerjaannya, mantan manajer Chelsea ini membawa Amerika Serikat meraih medali emas Olimpiade, mengirimkan pesan kepada dunia sepak bola wanita saat siklus Piala Dunia baru dimulai.

Juara dunia empat kali itu mengalami kekalahan tercepatnya di Piala Dunia Wanita di Australia pada 2023, dan Vlatko Andonovski mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala sebagai akibatnya. Sangat menggembirakan bagi negara ini melihat tim kembali ke level juara begitu cepat. Kini, dengan waktu yang cukup hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat fokus pada pengembangan generasi muda pemain yang menjanjikan ini, memastikan mereka siap untuk bersaing di Piala Dunia.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang jadwal USWNT, pertandingan, hasil, dan cara menonton tim ini pada 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Pertandingan apa saja yang telah dimainkan oleh Tim Nasional Wanita AS (USWNT) pada tahun 2026?

    Tim Nasional Wanita AS (USWNT) memulai tahun 2026 dengan dua pertandingan persahabatan pada bulan Januari, menjamu Paraguay dan Chile, dan menampilkan performa dominan dalam dua pertandingan tersebut, memulai tahun 2026 dengan cara yang sangat positif. Kemenangan atas Chile khususnya menarik perhatian, karena diraih oleh susunan pemain paling kurang berpengalaman dalam lebih dari 20 tahun.

  • Apa yang ada dalam jadwal USWNT pada tahun 2026?

    Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer) memiliki tiga pertandingan resmi tambahan dalam jadwal Tim Nasional Wanita AS (USWNT) untuk tahun 2026, yang merupakan bagian dari SheBelieves Cup. Turnamen ini akan kembali digelar pada bulan Maret dan akan mempertemukan juara Olimpiade saat ini dengan Argentina, Kanada, dan Kolombia. Empat jeda internasional resmi akan mengikuti itu, termasuk jendela November di mana AS akan berpartisipasi dalam Kejuaraan W CONCACAF. Empat tim teratas dalam turnamen tersebut akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, dengan dua slot tambahan di turnamen play-off antarbenua juga diperebutkan.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cara menonton tim sepak bola wanita Amerika Serikat (USWNT) pada tahun 2026

    Hak siar tim nasional sepak bola wanita AS (USWNT) sama dengan tim pria dan dibagi di beberapa jaringan. Bagi penonton berbahasa Inggris, hak siar dipegang oleh Warner Bros dan Discovery Sports, dengan setiap pertandingan disiarkan secara langsung di Peacock dan Max (sebelumnya HBO Max). Sekitar 50 persen pertandingan juga disiarkan secara langsung di saluran TNT Sports.

    Saluran Turner dapat diakses melalui layanan streaming seperti Sling TV dan DirecTV Stream.

    Bagi penonton berbahasa Spanyol, hak siar saat ini dipegang oleh Telemundo Deportes, yang menyiarkan pertandingan di Peacock, Telemundo, dan Universo.

    Temukan informasi lebih lanjut tentang paket terbaik untuk menonton USWNT di sini.

  • Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Wanita AS pada tahun 2026

    TanggalWaktuPertandinganKompetisiTempat
    24 Januari14.30 WIB / 17.30 WIBUSWNT 6-0 ParaguayPertandingan PersahabatanDignity Health Sports Park, Carson
    27 Januari19.00 WIB / 22.00 WIBUSWNT 5-0 ChilePertandingan PersahabatanHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Maret14.00 WIB / 17.00 WIBUSWNT 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Mar15.45 WIB / 18.45 WIBUSWNT vs KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mar12:30 siang PT / 3:30 sore ETUSWNT vs KolombiaSheBelieves CupStadion Sports Illustrated, Harrison

    Pertandingan selanjutnya untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya.

