Muhammad Zaki

Jadwal, Klasemen & Hasil Timnas Indonesia Di Piala Dunia U-17 2025

Timnas Indonesia akan bertarung melawan Zambia, Brasil, serta Honduras di fase grup Piala Dunia U-17 2025.

Piala Dunia U-17 2025 yang telah dinanti-nantikan akhirnya mulai juga. Kompetisi kelompok umur global ini bergulir dari tanggal 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Dihelat di Qatar, fase gugur dimulai dari babak 32 besar pada 14–15 November, dengan partai final dilaksanakan pada 27 November waktu setempat.

Seolah menjadi 'pemanasan' bagi format baru versi senior, Piala Dunia U-17 edisi 2025 diikuti oleh 48 tim yang terbagi ke dalam 12 grup. Juara serta runner-up grup akan lolos ke fase gugur, disusul delapan tim peringkat tiga terbaik.

Setelah menjadi tuan rumah bagi edisi 2023, Timnas Indonesia lolos secara kompetitif untuk pertama kalinya ke Piala Dunia U-17 karena menjadi juara grup di Piala Asia U-17 2025 yang dihelat di Arab Saudi pada April lalu. Skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto tergabung di Grup H bersama Zambia, Brasil, serta Honduras, dengan seluruh pertandingan kompetisi ini dihelat di kota Ar-Rayyan, tepatnya di kompleks olahraga Aspire Zone.

GOAL merangkum jadwal dan hasil pertandingan, serta klasemen grup Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025.

  • Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025

    TanggalKick-off (WIB)PertandinganStadion
    Selasa, 4 November 202522:45Timnas Indonesia U-17 1-3 Zambia U-17Aspire Zone - Pitch 7
    Jumat, 7 November 202522:45Brasil U-17 4-0 Timnas Indonesia U-17Aspire Zone - Pitch 7
    Senin, 10 November 202521:45Honduras U-17 vs Timnas Indonesia U-17Aspire Zone - Pitch 2
  • Timnas Indonesia U-17Timnas Indonesia

    Klasemen Grup H Piala Dunia U-17 2025

    NoTimMaMeSKSGP
    1Brasil U-172200(11-0)6
    2Zambia U-172200(8-3)6
    3Timnas Indonesia U-172002(1-7)0
    4Honduras U-172002(2-12)0

  • Cara Menonton Timnas Indonesia Di Piala Dunia U-17 2025

    Stasiun TV-
    Live StreamingFIFA+

    Seluruh laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025 dapat Anda saksikan lewat layanan live streaming FIFA+secara gratis.