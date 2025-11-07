Jadwal, Klasemen & Hasil Timnas Indonesia Di Piala Dunia U-17 2025

Piala Dunia U-17 2025 yang telah dinanti-nantikan akhirnya mulai juga. Kompetisi kelompok umur global ini bergulir dari tanggal 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Dihelat di Qatar, fase gugur dimulai dari babak 32 besar pada 14–15 November, dengan partai final dilaksanakan pada 27 November waktu setempat.

Seolah menjadi 'pemanasan' bagi format baru versi senior, Piala Dunia U-17 edisi 2025 diikuti oleh 48 tim yang terbagi ke dalam 12 grup. Juara serta runner-up grup akan lolos ke fase gugur, disusul delapan tim peringkat tiga terbaik.

Setelah menjadi tuan rumah bagi edisi 2023, Timnas Indonesia lolos secara kompetitif untuk pertama kalinya ke Piala Dunia U-17 karena menjadi juara grup di Piala Asia U-17 2025 yang dihelat di Arab Saudi pada April lalu. Skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto tergabung di Grup H bersama Zambia, Brasil, serta Honduras, dengan seluruh pertandingan kompetisi ini dihelat di kota Ar-Rayyan, tepatnya di kompleks olahraga Aspire Zone.

GOAL merangkum jadwal dan hasil pertandingan, serta klasemen grup Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025.