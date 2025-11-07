Dihajar Brasil, Nasib Timnas Indonesia U-17 Di Ujung Tanduk

Timnas Indonesia U-17 kembali menderita kekalahan di Piala Dunia U-17 2025 setelah digasak salah satu tim favorit, Brasil U-17, dalam matchday kedua Grup H di Aspire Zone - Lapangan 7, Sabtu (8/11) dini hari WIB.

Brasil yang memiliki materi pemain lebih baik, langsung memberikan tekanan ke pertahanan timnas U-17, dan mereka sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan tiga menit melalui Luis Eduardo.

Bunuh diri Putu Panji pada menit ke-33 membuat Brasil memperlebar keunggulan. Gol Felipe Moaris selang tiga menit kemudian membawa tim Samba junior unggul 3-0 di babak pertama.

Timnas U-17 yang mengandalkan serangan balik menemui kendala untuk memangkas selisih gol. Gawang Dafa Algesemi kembali kebobolan di menit ke-75 lewat tendangan Ruan Pablo untuk memastikan kemenangan empat gol tanpa balas.