Tiga Gol Dalam Enam Menit Bikin Timnas Indonesia U-17 Kena 'Comeback' Zambia

Timnas Indonesia U-17 harus menerima kenyataan pahit setelah dipaksa menelan kekalahan 3-1 dari tim debutan Zambia U-17 dalam pertandingan pertama mereka di Grup H Piala Dunia U-17 2025, Rabu (5/11) dini hari WIB, di Aspire Zone - Lapangan 7, Qatar.

Pasukan Nova Arianto mengawali pertandingan dengan baik untuk memberi tekanan ke pertahanan Zambia. Zahaby Gholy akhirnya membuka keunggulan di menit ke-12 memanfaatkan bola muntah yang ditepis kiper Christo Chitambala.

Tetapi keunggulan itu tidak berhasil dipertahankan. Bahkan, gawang timnas U-17 kebobolan tiga gol dalam kurun waktu enam menit. Brace Abel Nyirongo pada menit ke-35 dan 37 mengawali comeback Zambia, sebelum akhirnya Lukonde Mwale membawa timnya unggul 3-1 empat menit sebelum babak pertama usai.

Timnas U-17 berusaha mengejar ketertinggalan di babak kedua. Kendati demikian, upaya mereka menemui kegagalan akibat pertahanan solid Zambia, sehingga harus menelan kekalahan di partai pertama.