Tiga Gol Dalam Enam Menit Bikin Timnas Indonesia U-17 Kena 'Comeback' Zambia
Zahaby Gholy sempat membawa timnas U-17 unggul
Timnas Indonesia U-17 harus menerima kenyataan pahit setelah dipaksa menelan kekalahan 3-1 dari tim debutan Zambia U-17 dalam pertandingan pertama mereka di Grup H Piala Dunia U-17 2025, Rabu (5/11) dini hari WIB, di Aspire Zone - Lapangan 7, Qatar.
Pasukan Nova Arianto mengawali pertandingan dengan baik untuk memberi tekanan ke pertahanan Zambia. Zahaby Gholy akhirnya membuka keunggulan di menit ke-12 memanfaatkan bola muntah yang ditepis kiper Christo Chitambala.
Tetapi keunggulan itu tidak berhasil dipertahankan. Bahkan, gawang timnas U-17 kebobolan tiga gol dalam kurun waktu enam menit. Brace Abel Nyirongo pada menit ke-35 dan 37 mengawali comeback Zambia, sebelum akhirnya Lukonde Mwale membawa timnya unggul 3-1 empat menit sebelum babak pertama usai.
Timnas U-17 berusaha mengejar ketertinggalan di babak kedua. Kendati demikian, upaya mereka menemui kegagalan akibat pertahanan solid Zambia, sehingga harus menelan kekalahan di partai pertama.
Menduduki peringkat tiga klasemen sementara
Hasil ini berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya ketika timnas U-17 menjalani debut di Piala Dunia U-17 saat menahan Ekuador 1-1. Kekalahan pertama pada edisi tahun ini menempatkan timnas U-17 di peringkat tiga klasemen sementara, sedangkan Zambia berada di posisi kedua. Zambia kalah selisih gol dari Brasil yang mencatatkan kemenangan telak 7-0 atas Honduras.
Menantang tim favorit juara
Kekalahan di laga perdana ini tidak menguntungkan bagi timnas U-17, karena lawan jauh lebih berat sudah menanti di pertandingan berikutnya. Timnas U-17 akan menantang Brasil di Aspire Zone - Lapangan 7, Jumat (7/11) malam WIB. Sedangkan Zambia pada waktu bersamaan bentrok dengan Honduras di Lapangan 9.
Susunan pemain
Indonesia U-17: Dafa Algasemi; Putu Panji, Matthew Baker, Eizar Tanjung, Lucas Lee, Fabio Azkairawan, Evandra Florasta, Zahaby Gholy, Nazriel Alvaro, Fadly Alberto, Mierza Firjatullah.
Zambia U-17: Christo Chitambala; Levyson Banda, Andrew Mwape, James Sibeene, Lukonde Mwale, Jonathan Kalimina, Kelvin Chipelu, Mapalo Simute, Bongani Ndhlovu, Felix Phiri, Abel Nyirongo.
