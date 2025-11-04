Mathew Baker - Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 WC U17 05112025AFC
Donny Afroni

Tiga Gol Dalam Enam Menit Bikin Timnas Indonesia U-17 Kena 'Comeback' Zambia

Timnas Indonesia U-17 sempat mengungguli Zambia, namun lawan berhasil bangki untuk membalikkan keadaan lewat tiga gol yang berhasil mereka lesakkan dalam enam menit.

  • Zahaby Gholy sempat membawa timnas U-17 unggul

    Timnas Indonesia U-17 harus menerima kenyataan pahit setelah dipaksa menelan kekalahan 3-1 dari tim debutan Zambia U-17 dalam pertandingan pertama mereka di Grup H Piala Dunia U-17 2025, Rabu (5/11) dini hari WIB, di Aspire Zone - Lapangan 7, Qatar.

    Pasukan Nova Arianto mengawali pertandingan dengan baik untuk memberi tekanan ke pertahanan Zambia. Zahaby Gholy akhirnya membuka keunggulan di menit ke-12 memanfaatkan bola muntah yang ditepis kiper Christo Chitambala.

    Tetapi keunggulan itu tidak berhasil dipertahankan. Bahkan, gawang timnas U-17 kebobolan tiga gol dalam kurun waktu enam menit. Brace Abel Nyirongo pada menit ke-35 dan 37 mengawali comeback Zambia, sebelum akhirnya Lukonde Mwale membawa timnya unggul 3-1 empat menit sebelum babak pertama usai.

    Timnas U-17 berusaha mengejar ketertinggalan di babak kedua. Kendati demikian, upaya mereka menemui kegagalan akibat pertahanan solid Zambia, sehingga harus menelan kekalahan di partai pertama.

  • Menduduki peringkat tiga klasemen sementara

    Hasil ini berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya ketika timnas U-17 menjalani debut di Piala Dunia U-17 saat menahan Ekuador 1-1. Kekalahan pertama pada edisi tahun ini menempatkan timnas U-17 di peringkat tiga klasemen sementara, sedangkan Zambia berada di posisi kedua. Zambia kalah selisih gol dari Brasil yang mencatatkan kemenangan telak 7-0 atas Honduras.

  • Menantang tim favorit juara

    Kekalahan di laga perdana ini tidak menguntungkan bagi timnas U-17, karena lawan jauh lebih berat sudah menanti di pertandingan berikutnya. Timnas U-17 akan menantang Brasil di Aspire Zone - Lapangan 7, Jumat (7/11) malam WIB. Sedangkan Zambia pada waktu bersamaan bentrok dengan Honduras di Lapangan 9.

  • Susunan pemain

    Indonesia U-17: Dafa Algasemi; Putu Panji, Matthew Baker, Eizar Tanjung, Lucas Lee, Fabio Azkairawan, Evandra Florasta, Zahaby Gholy, Nazriel Alvaro, Fadly Alberto, Mierza Firjatullah.

    Zambia U-17: Christo Chitambala; Levyson Banda, Andrew Mwape, James Sibeene, Lukonde Mwale, Jonathan Kalimina, Kelvin Chipelu, Mapalo Simute, Bongani Ndhlovu, Felix Phiri, Abel Nyirongo.