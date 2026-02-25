Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris 2026: Jadwal pertandingan Lionesses, saluran TV, siaran langsung, dan cara menontonnya

Tim nasional wanita Inggris memasuki tahun 2025 dengan satu tujuan besar - yaitu mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka berhasil melakukannya. Perjalanan Lionesses di Swiss sama sekali tidak mudah, dengan adu penalti juga diperlukan untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan waktu tambahan diperlukan dalam kemenangan semifinal atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai pemenang, membalas kekalahan mereka di final Piala Dunia Wanita 2023.

Kini, saat perhatian beralih ke 2026, Inggris akan berusaha mengalahkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim lain harus melalui jalur playoff. Sangat penting bagi Lionesses untuk memulai dengan cepat, dengan harapan akhir yang positif pada 2025 dapat membantu mereka melakukannya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang jadwal, pertandingan, dan hasil tim Inggris, serta cara menonton tim tersebut.