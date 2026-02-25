Goal.com
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris 2026: Jadwal pertandingan Lionesses, saluran TV, siaran langsung, dan cara menontonnya

Panduan lengkap tentang musim sepak bola wanita Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan informasi lainnya.

Tim nasional wanita Inggris memasuki tahun 2025 dengan satu tujuan besar - yaitu mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka berhasil melakukannya. Perjalanan Lionesses di Swiss sama sekali tidak mudah, dengan adu penalti juga diperlukan untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan waktu tambahan diperlukan dalam kemenangan semifinal atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai pemenang, membalas kekalahan mereka di final Piala Dunia Wanita 2023.

Kini, saat perhatian beralih ke 2026, Inggris akan berusaha mengalahkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim lain harus melalui jalur playoff. Sangat penting bagi Lionesses untuk memulai dengan cepat, dengan harapan akhir yang positif pada 2025 dapat membantu mereka melakukannya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang jadwal, pertandingan, dan hasil tim Inggris, serta cara menonton tim tersebut.

  • Alessia Russo Ella Toone England Women Euro 2025 trophyGetty Images

    Pertandingan apa saja yang diikuti oleh Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2025?

    Fokus Inggris pada enam bulan pertama tahun ini adalah pada Nations League, dengan edisi kedua kompetisi tersebut dimulai pada Februari. The Lionesses kembali berada di Liga A, artinya mereka menghadapi grup yang sangat berat yang meliputi Belgia, Portugal, dan Spanyol. Ada beberapa momen gemilang dalam pertandingan-pertandingan tersebut, terutama kemenangan 1-0 atas Spanyol di Wembley pada Februari lalu, namun juga ada beberapa momen mengecewakan, termasuk hasil imbang yang mengecewakan di Portugal dan kekalahan mengejutkan di Belgia.

    Meskipun gagal lolos ke final kompetisi tersebut tentu mengecewakan, Inggris berhasil melupakan hal itu saat mereka memasuki Euro 2025. Setelah hampir tersingkir di perempat final dan semifinal, The Lionesses berhasil meraih gelar juara dengan cara yang sangat pantas, dengan drama yang cukup intens dalam adu penalti melawan Spanyol di final.

    Tahun tersebut ditutup dengan empat pertandingan persahabatan kandang, yang memungkinkan Inggris memamerkan trofi Kejuaraan Eropa dan berbagi kesuksesan mereka dengan para penggemar di seluruh negeri. Seri tersebut tidak dimulai dengan baik, dengan Brasil merusak kembalinya Lionesses ke kandang pada Oktober, tetapi tim Wiegman bangkit untuk memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka pada 2025.

  • Pertandingan apa saja yang akan diikuti oleh Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026?

    Kualifikasi untuk Piala Dunia Wanita 2027 akan dimulai pada awal 2026. Pada November, Inggris mengetahui lawan-lawan mereka di babak tersebut, dengan The Lionesses akan berhadapan dengan Spanyol, Ukraina, dan Islandia di Grup A3. Hanya finis di posisi teratas klasemen yang akan memastikan kualifikasi otomatis untuk turnamen di Brasil. Jika Inggris finis di posisi kedua, ketiga, atau bahkan keempat, mereka masih akan lolos ke babak play-off, di mana memenangkan dua pertandingan dua leg akan memungkinkan mereka untuk lolos ke Piala Dunia. 

    Babak kualifikasi grup akan berlangsung pada Maret, April, dan Juni 2026, dengan babak playoff akan digelar pada akhir tahun. Inggris telah mengonfirmasi tanggal enam pertandingan pertama, meskipun lokasi dan waktu kick-off masih belum diumumkan. Mengingat situasi di Ukraina, tim Lionesses akan bertandang ke Turki untuk pertandingan tandang tersebut dan bermain di lapangan netral.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Cara menonton Tim Wanita Inggris pada tahun 2026

    Hak siar untuk pertandingan tim nasional wanita Inggris tidak sama dengan tim pria, dengan ITV sebagai stasiun penyiaran untuk The Lionesses. Pertandingan ditayangkan secara langsung di berbagai saluran ITV, seringkali di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streamingnya.

    Namun, jika Inggris bertanding melawan Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, hal ini dapat berubah. BBC memegang hak siar untuk pertandingan tim nasional dari negara-negara lain di Britania Raya, dan sebagai hasilnya, pertandingan Inggris melawan Skotlandia di Glasgow pada akhir 2023 ditayangkan di BBC One alih-alih di ITV pada kesempatan tersebut.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVadalah pilihan terbaik untuk menonton pertandingan yang melibatkan tim Lionesses. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga ditayangkan di ESPN.

  • Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2025

    TanggalWaktu (UK)PertandinganKompetisiTempat
    21 Februari19.45

    Portugal 1-1 Inggris

    		Liga Bangsa-Bangsa Wanita UEFAStadion Municipal de Portimao, Algarve
    26 Februari20.00

    Inggris 1-0 Spanyol

    		Liga Bangsa-Bangsa Wanita UEFAStadion Wembley, London
    4 April20.00

    Inggris 5-0 Belgia

    		Liga Bangsa-Bangsa Wanita UEFAAshton Gate, Bristol
    8 April19.30

    Belgia 3-2 Inggris

    		Liga Bangsa-Bangsa Wanita UEFADen Dreef, Leuven
    30 Mei19.45Inggris 6-0 PortugalLiga Bangsa-Bangsa Wanita UEFAStadion Wembley, London
    3 Juni18.00Spanyol 2-1 InggrisLiga Bangsa-Bangsa Wanita UEFAStadion RCDE, Barcelona
    29 Juni17.00Inggris 7-0 JamaikaPertandingan PersahabatanStadion King Power, Leicester
    5 Juli20.00Prancis 2-1 InggrisFase Grup UEFA Euro Wanita 2025Stadion Letzigrund, Zurich
    9 Juli17.00Inggris 4-0 BelandaFase Grup UEFA Euro Wanita 2025Stadion Letzigrund, Zurich
    13 Juli20.00Inggris 6-1 WalesFase Grup UEFA Euro Wanita 2025Arena St. Gallen, St. Gallen
    17 Juli20.00Swedia 0-0 (2-3P) InggrisUEFA Women's Euro 2025 Perempat FinalStadion Letzigrund, Zurich
    22 Juli20.00Inggris 2-1 (AET) ItaliaUEFA Euro Wanita 2025 SemifinalStade de Genève, Lancy
    27 Juli17.00Inggris 1-1 (3-1 adu penalti) SpanyolUEFA Women's Euro 2025 FinalSt. Jakob Park, Basel
    25 Oktober17.30Inggris 1-2 BrasilPertandingan PersahabatanEtihad Stadium, Manchester
    28 Oktober19.00Inggris 3-0 AustraliaPertandingan PersahabatanPride Park, Derby
    29 November17.30Inggris 8-0 ChinaPertandingan PersahabatanStadion Wembley, London
    2 Desember19.00Inggris 2-0 GhanaPertandingan PersahabatanSt Mary's, Southampton

    Jadwal dan detail pertandingan lainnya untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya.

  • Jadwal pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026

    TanggalWaktu (UK)PertandinganKompetisiTempat
    3 Maret17.00Ukraina vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak grupStadion Mardan, Antalya
    7 Maret12:30Inggris vs IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Fase GrupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris vs SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Fase GrupStadion Wembley, London
    18 April17.30Islandia vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Fase GrupStadion Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 JuniTBCSpanyol vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Fase GrupTBC
    9 Juni20.00Inggris vs UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Fase GrupStadion Hill Dickinson, Liverpool

    Jadwal dan detail tambahan untuk 2026 akan diumumkan pada waktunya.

