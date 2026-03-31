Pelatih timnas Italia, Gennaro Gattuso, mengatakan kepada Radio Rai: "Tadi malam, anak saya Francesco, yang lahir pada tahun 2007, mengirimi saya pesan. Pesan itu menyentuh hati dan membuat saya sangat terharu. Apa yang akan saya katakan kepada seorang anak yang bertanya bagaimana hasilnya nanti? Bahwa kami akan berjuang sekuat tenaga, kami telah mempersiapkan pertandingan ini untuk meraih kemenangan, dan kita lihat saja apakah kami bisa berhasil."





"Pada para pemain saya, saya melihat tekad yang tepat. Apa yang telah kita tanam, itulah yang kita panen. Saya tidak akan pernah berkata pada diri sendiri: 'Nikmati saja.' Tekanan dan degup jantung adalah hal yang indah. Ketika tidak ada, kamu merindukannya dan harus mencarinya. Di sini, hal itu alami dan indah. Dengan monster-monster di kepala saya, dengan pikiran positif dan negatif, saya telah hidup dengannya sejak lama. Ketika hal ini tidak ada, kamu sangat merindukannya. Hal ini membuatmu hidup dengan baik, membuatmu menjadi lebih dewasa. Semoga Tuhan memberkati kami dan semoga keberuntungan, meskipun harus dicari, ada di pihak kami."





"Ada dua pertandingan dalam satu. Yang pertama di level perilaku dan yang lain di level teknis dan taktis. Kita harus bermain bagus. Kita kenal Turpin, dia wasit yang sangat berpengalaman, dia tidak suka hal-hal tertentu. Kita harus waspada, mereka sangat fisik. Mereka rata-rata melakukan 19,3 pelanggaran per pertandingan. Kita tidak boleh terjebak dalam provokasi. Mereka pasti akan memulai dengan kuat, kita harus siap sejak menit pertama."





"Saya dan Barberez sama-sama mempertaruhkan banyak hal. Saya ingat dia adalah seorang profesional poker, tapi itu hanya untuk memujinya. Mereka tahu bahwa mereka kompetitif dan bisa menyulitkan kami. Mereka tahu itu dan kami juga tahu. Semoga kami tidak salah menafsirkan pertandingan ini."







