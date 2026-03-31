Lolos atau tersingkir. Hari ini adalah hari penentuan bagi Italia, yang akan bertanding di final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu melawan Bosnia: pertandingan akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan kick-off pukul 20.45.
Secara bersamaan, tiga pertandingan playoff UEFA lainnya juga berlangsung: Ceko vs Denmark, Kosovo vs Turki, dan Swedia vs Polandia: jika skor imbang setelah 90 menit waktu reguler, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan kemudian, jika perlu, ke adu penalti.
Dalam hal ini, penendang penalti pertama akan menjadi Retegui, Kean, dan Locatelli, ditambah dua pemain lain dari Tonali, Cristante, Politano, dan Dimarco (BACA DI SINI) melawan kiper Bosnia Vasilj yang terkenal sebagai penangkap penalti.
Italia akan bermain dengan seragam putih.
Tidak akan ada teknologi garis gawang (BACA DI SINI).
Diperkirakan ada 9.500 penonton, termasuk 500 orang Italia.
Prakiraan cuaca malam ini di Zenica menunjukkan hujan gerimis dengan suhu sekitar 4°C.
