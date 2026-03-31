Getty Images

Italia lolos ke babak playoff Piala Dunia, kabar terbaru menuju final di Bosnia

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Hari yang menentukan bagi Tim Nasional asuhan Gattuso.

Lolos atau tersingkir. Hari ini adalah hari penentuan bagi Italia, yang akan bertanding di final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu melawan Bosnia: pertandingan akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan kick-off pukul 20.45.


Secara bersamaan, tiga pertandingan playoff UEFA lainnya juga berlangsung: Ceko vs Denmark, Kosovo vs Turki, dan Swedia vs Polandia: jika skor imbang setelah 90 menit waktu reguler, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan kemudian, jika perlu, ke adu penalti.
Dalam hal ini, penendang penalti pertama akan menjadi Retegui, Kean, dan Locatelli, ditambah dua pemain lain dari Tonali, Cristante, Politano, dan Dimarco (BACA DI SINI) melawan kiper Bosnia Vasilj yang terkenal sebagai penangkap penalti.


Italia akan bermain dengan seragam putih.

Tidak akan ada teknologi garis gawang (BACA DI SINI).


Diperkirakan ada 9.500 penonton, termasuk 500 orang Italia.

Prakiraan cuaca malam ini di Zenica menunjukkan hujan gerimis dengan suhu sekitar 4°C.


IKUTI KEMBALI HARI MENJELANG AZZURRI



  • DAFTAR PEMAIN DAN NOMOR PUNGGUNG

    Penjaga gawang: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 22 Meret.


    Bek: 21 Bastoni, 6 Buongiorno, 13 Calafiori, 20 Cambiaso, 3 Dimarco, 19 Gatti, 23 Mancini, 2 Palestra, 4 Spinazzola.


    Gelandang: 18 Barella, 16 Cristante, 17 Frattesi, 5 Locatelli, 14 Pisilli, 8 Tonali.


    Penyerang: 15 Esposito, 11 Kean, 7 Politano, 10 Raspadori, 9 Retegui.


    Di tribun, kiper Caprile, bek Scalvini dan Coppola, serta penyerang Cambiaghi dan Scamacca.

    Demikian pula di pihak lawan, penyerang Cluj, Jovo Lukic, tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.


    • Iklan

  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI

    Pelatih timnas Italia tampaknya akan mempertahankan susunan starting eleven yang sama seperti yang diturunkan Kamis lalu di Bergamo pada laga semifinal yang dimenangkan 2-0 atas Irlandia Utara, dengan Locatelli dan Retegui lebih diutamakan daripada Cristante dan Pio Esposito. Esposito kembali memulai dari bangku cadangan, begitu pula dengan talenta muda lainnya di sisi lawan: Alajbegovic, yang kalah bersaing dengan Memic.


    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Pelatih Barbarez.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Pelatih Gattuso.


    WASIT: Clement Turpin (Prancis), dibantu oleh rekan senegaranya Nicolas Danos dan Benjamin Pages, dengan José Maria Sanchez (Spanyol) sebagai wasit keempat, serta Jerome Brisard dan Willy Delajod sebagai VAR.


  • GATTUSO BERBICARA

    Pelatih timnas Italia, Gennaro Gattuso, mengatakan kepada Radio Rai: "Tadi malam, anak saya Francesco, yang lahir pada tahun 2007, mengirimi saya pesan. Pesan itu menyentuh hati dan membuat saya sangat terharu. Apa yang akan saya katakan kepada seorang anak yang bertanya bagaimana hasilnya nanti? Bahwa kami akan berjuang sekuat tenaga, kami telah mempersiapkan pertandingan ini untuk meraih kemenangan, dan kita lihat saja apakah kami bisa berhasil."


    "Pada para pemain saya, saya melihat tekad yang tepat. Apa yang telah kita tanam, itulah yang kita panen. Saya tidak akan pernah berkata pada diri sendiri: 'Nikmati saja.' Tekanan dan degup jantung adalah hal yang indah. Ketika tidak ada, kamu merindukannya dan harus mencarinya. Di sini, hal itu alami dan indah. Dengan monster-monster di kepala saya, dengan pikiran positif dan negatif, saya telah hidup dengannya sejak lama. Ketika hal ini tidak ada, kamu sangat merindukannya. Hal ini membuatmu hidup dengan baik, membuatmu menjadi lebih dewasa. Semoga Tuhan memberkati kami dan semoga keberuntungan, meskipun harus dicari, ada di pihak kami."


    "Ada dua pertandingan dalam satu. Yang pertama di level perilaku dan yang lain di level teknis dan taktis. Kita harus bermain bagus. Kita kenal Turpin, dia wasit yang sangat berpengalaman, dia tidak suka hal-hal tertentu. Kita harus waspada, mereka sangat fisik. Mereka rata-rata melakukan 19,3 pelanggaran per pertandingan. Kita tidak boleh terjebak dalam provokasi. Mereka pasti akan memulai dengan kuat, kita harus siap sejak menit pertama."


    "Saya dan Barberez sama-sama mempertaruhkan banyak hal. Saya ingat dia adalah seorang profesional poker, tapi itu hanya untuk memujinya. Mereka tahu bahwa mereka kompetitif dan bisa menyulitkan kami. Mereka tahu itu dan kami juga tahu. Semoga kami tidak salah menafsirkan pertandingan ini."



  • TIDAK ADA TEKNOLOGI GARIS GAWANG

    Teknologi garis gawang tidak akan digunakan: meskipun terdengar aneh, mengingat teknologiini telah secara efektif menghilangkan gol hantu, namun penggunaannya tidak wajib dan bergantung pada keputusan federasi penyelenggara. Di Bosnia, teknologi "eye of the hawk" tidak digunakan dan oleh karena itu tidak akan tersedia bagi wasit Turpin dan timnya, sementara teknologi tersebut hadir di Bergamo, Kamis lalu, dalam pertandingan yang dimenangkan Italia 2-0 atas Irlandia Utara, seperti halnya di semua pertandingan Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italia.



  • MAROTTA BERSAMA GRAVINA DAN CEFERIN

    Kemarin, para pimpinan Asosiasi Pesepakbola Italia (Umberto Calcagno), Serie B (Paolo Bedin), Lega Pro (Matteo Marani), dan Liga Nasional Amatir (Giancarlo Abete) tiba di Coverciano untuk makan siang.


    Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, dijadwalkan tiba hari ini di Bosnia, didampingi oleh Direktur Eksekutif Luigi De Siervo serta beberapa presiden klub seperti Beppe Marotta (Inter), Tommaso Giulini (Cagliari), dan Saverio Sticchi Damiani (Lecce).


    Juga akan hadir Ketua CONI, Luciano Buonfiglio, dan Menteri Olahraga, Andrea Abodi, akan berupaya keras untuk hadir.

    Hadir pula Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, terutama karena salah satu wakil presidennya adalah Gabriele Gravina, Presiden FIGC.

    Yang terakhir ini menyatakan sebelum keberangkatan: "Mari kita jalani bersama, bersatu, dan nikmati momen ini sebagai saat yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Mengingat bahwa, jika kita berhasil, hadiahnya akan luar biasa".


    Kemungkinan juga ada kehadiran petenis Serbia Novak Djokovic di stadion sebagai tamu kehormatan.

  • RAMBUT

    Mantan pelatih Milan dan Juventus, Fabio Capello, menulis di La Gazzetta dello Sport: "Pelatih Bosnia, Barbarez, mengatakan bahwa mereka akan menempatkan bus di depan gawang. Jadi, kami hanya perlu datang ke sana dengan sesuatu yang lebih kuat untuk memindahkannya; kami akan datang dengan truk derek. Sepak bola Italia bergantung pada pertandingan ini."

  • Nada

    Mantan penyerang tengah timnas Italia, Luca Toni, juara dunia di Jerman 2006, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Untuk menang, kita harus bermain seperti Italia. Ayo Azzurri, kalian bisa melakukannya. Bosnia tidak boleh diremehkan, tapi kita harus mengalahkannya".


    "Saya suka Kean, sekarang saya melihatnya lebih bugar dibandingkan beberapa minggu lalu dan dia baru saja tampil bagus melawan Irlandia Utara. Tepat untuk mengandalkan dia."


    "Retegui? Bagi seorang penyerang tengah, penting untuk mendapatkan peluang dan menyentuh bola di area lawan. Dia melakukannya meskipun mungkin bisa melindungi bola dengan lebih baik. Di tim nasional, dia telah menunjukkan bahwa dia tahu cara mencetak gol."


    "Pio Esposito dengan karakteristiknya ideal baik untuk masuk jika kita tertinggal, suatu kemungkinan yang tentu saja tidak saya harapkan, maupun untuk menjadi starter. Saya yakin dia akan bermain karena dia dalam kondisi prima dan secara psikologis termotivasi setelah mencetak gol bersama Inter. Dia bisa memberi kita bantuan yang besar."


    "Raspadori sangat berbeda dibandingkan Kean, Retegui, dan Esposito, dan dia bisa berguna untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain dengan dribelnya."


    "Dzeko adalah pemain berkualitas, seorang penyerang yang telah bermain di banyak pertandingan penting. Kita harus mengawasinya dengan cermat: dalam pertandingan seperti ini, bukan hanya aspek fisik yang penting, tetapi juga mental. Dia berusia 40 tahun, namun dia adalah seorang pemimpin dan di Wales dia mencetak gol..."


  • SUNGAI

    Mantan pemain nomor 10 Milan, Gianni Rivera, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Kita harus lolos ke Piala Dunia. Saya akan menonton pertandingan Bosnia-Italia di rumah sambil menonton TV, sendirian dan dengan santai. Kita adalah Italia, dengan 4 gelar Piala Dunia seperti Jerman, hanya Brasil yang lebih baik. Tidak ada lelucon dan tidak ada kritik. Kita berangkat, kita mulai, dan itu saja. Saya ingin, mengingat pertandingan juga akan digelar di Meksiko, para pemain ini bisa masuk ke stadion legendaris Azteca, tempat plakat pertandingan abad ini berada. Plakat itu dipasang untuk kita: Italia-Jerman 4-3."


    "Gattuso mempertaruhkan segalanya, tapi dia sudah melewati momen-momen penting lainnya. Dia serius dan kokoh. Di Milan mereka akan menyebutnya 'bel fioeu'. Dia adalah pelatih dan tidak harus disukai oleh saya, dia harus memimpin tim dan menang. Gattuso bekerja dengan baik. Dia juga mengandalkan pemain muda, dia mendapat kepercayaan dari tim. Mereka mengikuti dia. Lalu ada hal lain yang terlihat: semangat juang. Dia berhasil menularkan gairah dan keinginan besar kepada semua orang. Mereka bersatu, fokus, bahkan terlihat saat menyanyikan lagu kebangsaan. Indah, sungguh."


  • SINNER DAN BEZZECCHI

    Petenis Jannik Sinner menulis di LaGazzetta dello Sport: "Kita sedang mengalami momen yang luar biasa di Italia, di berbagai cabang olahraga, mulai dari Formula 1 hingga balap motor. Sekarang kami juga berharap bisa lolos ke Piala Dunia sepak bola. Sebelum pertandingan mereka, saya berbicara dengan Bezzecchi dan Antonelli; sungguh menyenangkan bahwa kami banyak dan saling mendukung. Kali ini pun saya akan mendukung Tim Nasional; melawan Bosnia akan sangat berat, tapi saya akan mendukung mereka seperti semua orang Italia."


    BACA DI SINI pesan dari pembalap motor Marco Bezzecchi.

  • BUONFIGLIO, KETUA CONI

    "Mari kita tonton pertandingan ini yang pasti digelar di stadion yang tidak terlalu nyaman. Saya heran federasi internasional mengizinkan pertandingan digelar di stadion-stadion seperti ini." Adnkronos mengutip pernyataan Presiden CONI Luciano Buonfiglio, yang ditemui saat penerbangan yang membawanya ke Beograd dan dari sana ke Bosnia, di mana malam ini ia akan menyaksikan langsung pertandingan play-off Piala Dunia antara Italia dan Bosnia di Stadion Bilino Polje di Zenica, yang dikritik karena kondisinya.


