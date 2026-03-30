Italia di babak playoff Piala Dunia, berita terbaru menjelang final di Bosnia

Hanya tinggal satu hari lagi. Senin ini adalah hari menjelang pertandingan bagi Italia, yang akan bertanding di final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu melawan Bosnia: pertandingan penentu ini akan digelar pada Selasa, 31 Maret di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan kick-off pukul 20.45.





ULANGI HARI AZZURRA PADA MINGGU





Pada saat yang sama, tiga pertandingan playoff UEFA lainnya juga akan digelar: Ceko vs Denmark, Kosovo vs Turki, dan Swedia vs Polandia: jika skor imbang setelah 90 menit waktu reguler, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan jika perlu, dilanjutkan ke adu penalti.



