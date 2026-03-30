Italia di babak playoff Piala Dunia, berita terbaru menjelang final di Bosnia

Italia di babak playoff Piala Dunia, berita terbaru menjelang final di Bosnia

Italy
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
World Cup Qualification UEFA
World Cup

Hari menjelang pertandingan bagi Tim Nasional asuhan Gattuso.

Hanya tinggal satu hari lagi. Senin ini adalah hari menjelang pertandingan bagi Italia, yang akan bertanding di final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu melawan Bosnia: pertandingan penentu ini akan digelar pada Selasa, 31 Maret di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan kick-off pukul 20.45.


ULANGI HARI AZZURRA PADA MINGGU


Pada saat yang sama, tiga pertandingan playoff UEFA lainnya juga akan digelar: Ceko vs Denmark, Kosovo vs Turki, dan Swedia vs Polandia: jika skor imbang setelah 90 menit waktu reguler, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan jika perlu, dilanjutkan ke adu penalti.


    Timnas Italia akan berlatih pagi ini mulai pukul 11.00 di Coverciano, sebelum terbang ke Bosnia pada sore hari, di mana Gennaro Gattuso akan menggelar konferensi pers pada pukul 19.15.


    Pelatih timnas Italia tampaknya akan mempertahankan susunan pemain inti yang sama seperti yang diturunkan pada Selasa lalu di Bergamo dalam pertandingan semifinal yang dimenangkan 2-0 melawan Irlandia Utara, meskipun Cristante dan Pio Esposito sudah tidak sabar di bangku cadangan untuk menggantikan Locatelli dan Retegui.


    Jadwal telah diubah karena cuaca buruk di Zenica, di mana pada Selasa malam diperkirakan akan turun hujan ringan dengan suhu sekitar 3°C.


  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK BOSNIA VS ITALIA

    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Pelatih: Barbarez.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Pelatih: Gattuso.


    WASIT: Clement Turpin (Prancis), dibantu oleh rekan senegaranya Nicolas Danos dan Benjamin Pages, dengan wasit keempat asal Spanyol José Maria Sanchez, serta Jerome Brisard dan Willy Delajod sebagai petugas VAR.

World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Italy crest
Italy
ITA