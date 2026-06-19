"Ingin Menjadi Legenda": Apakah Deniz Undav akan tetap bersama VfB Stuttgart selamanya?

Baru beberapa minggu lalu, Undav telah memperpanjang kontraknya bersama klub asal Swabia itu lebih awal selama dua tahun lagi hingga 2029. Di Stuttgart, pemain timnas Jerman ini kabarnya kini menjadi pemain dengan gaji tertinggi — ia dilaporkan menerima 5,5 juta euro per tahun, ditambah uang tunai sebesar empat juta euro.

Meskipun sempat beredar spekulasi tentang kepergiannya, Undav memutuskan untuk memperpanjang kontraknya, yang baginya merupakan langkah logis, karena ia merasa sangat nyaman di Stuttgart. “Aku ingin menjadi legenda, bro,” tegasnya.

Untuk menandatangani kontrak ini, pemain berusia 29 tahun itu mengaku rela melepaskan sejumlah besar uang. “Pada musim dingin, saya bisa saja bergabung dengan klub lain tanpa biaya transfer. Di sana, saya akan mendapatkan uang tunai lebih besar dan gaji yang lebih tinggi,” kata Undav, yang sebenarnya tidak pernah memikirkan kemungkinan hengkang dari VfB: “Saya langsung jatuh cinta pada klub ini, para penggemar, dan orang-orang di sini. Saya merasa nyaman di sini. Lagipula, bukan berarti kami semua kelaparan.”