"Di sinilah cinta ini tumbuh," kata pria berusia 29 tahun itu dalam sebuah wawancara di saluran YouTube 'Hstryagency'. "Seandainya bisa, aku ingin mengakhiri karierku di sini, sejauh itulah tekadku. Aku ingin mengatakan bahwa aku hanya akan tinggal di sini."
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"Ingin Menjadi Legenda": Apakah Deniz Undav akan tetap bersama VfB Stuttgart selamanya?
Baru beberapa minggu lalu, Undav telah memperpanjang kontraknya bersama klub asal Swabia itu lebih awal selama dua tahun lagi hingga 2029. Di Stuttgart, pemain timnas Jerman ini kabarnya kini menjadi pemain dengan gaji tertinggi — ia dilaporkan menerima 5,5 juta euro per tahun, ditambah uang tunai sebesar empat juta euro.
Meskipun sempat beredar spekulasi tentang kepergiannya, Undav memutuskan untuk memperpanjang kontraknya, yang baginya merupakan langkah logis, karena ia merasa sangat nyaman di Stuttgart. “Aku ingin menjadi legenda, bro,” tegasnya.
Untuk menandatangani kontrak ini, pemain berusia 29 tahun itu mengaku rela melepaskan sejumlah besar uang. “Pada musim dingin, saya bisa saja bergabung dengan klub lain tanpa biaya transfer. Di sana, saya akan mendapatkan uang tunai lebih besar dan gaji yang lebih tinggi,” kata Undav, yang sebenarnya tidak pernah memikirkan kemungkinan hengkang dari VfB: “Saya langsung jatuh cinta pada klub ini, para penggemar, dan orang-orang di sini. Saya merasa nyaman di sini. Lagipula, bukan berarti kami semua kelaparan.”
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Undav: "Mengapa saya harus meninggalkan ini?"
Penyerang tersebut menceritakan mengenai negosiasi tersebut: "Semua orang tahu bahwa saya merasa nyaman di Stuttgart. Saya telah menghabiskan tiga tahun yang indah di sini. Karena itu, saya berpikir: 'Mengapa saya harus meninggalkan tempat ini?' Saya selalu mengatakan kepada para agen bahwa saya ingin tetap di sini."
Awalnya, Undav pindah ke Stuttgart dari Brighton & Hove Albion dengan status pinjaman pada musim 2023/24, sebelum akhirnya VfB membelinya secara permanen pada musim panas 2024 dengan biaya transfer rekor klub sebesar lebih dari 26 juta euro.
Sejak saat itu, penyerang ini menjadi salah satu pemain andalan utama di tim Schwaben di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß. Pada musim lalu, ia menyumbang 39 kontribusi gol (25 gol, 14 assist) dalam 46 pertandingan di semua kompetisi; di Bundesliga, ia menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol dengan 19 gol, di belakang Harry Kane dari Bayern München.
Bersama tim nasional Jerman, Undav saat ini sedang berlaga di Piala Dunia. Pada pertandingan pembuka melawan Curacao (7:1), ia tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti dengan mencetak satu gol dan dua assist. Sangat mungkin bahwa pelatih tim nasional Julian Nagelsmann akan memasukkannya ke dalam starting eleven untuk pertandingan melawan Pantai Gading pada hari Minggu (pukul 22.00).