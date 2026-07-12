Inggris, kontroversi antara Tuchel dan Bellingham, yang menyerang: "Dia tidak tahu apa artinya bermain melawan Haaland, Odegaard, Nusa, dan Sorloth"

Setelah kemenangan Inggris atas Norwegia di perempat final Piala Dunia, meskipun Inggris berhasil melaju ke semifinal di kandang sendiri, muncul kontroversi antara Jude Bellingham—pencetak dua gol penentu—dan pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel asal Jerman.
PERNYATAAN TUCHEL
Di akhir pertandingan, pelatih Inggristersebut berkomentar demikian mengenai penampilan timnya, yang memang menang namun, menurut pendapatnya, tetap tampil kurang meyakinkan: "Hari ini kami beruntung. Cara kami bermain sangat ceroboh, kami melakukan banyak kesalahan teknis. Ini tidak ada hubungannya dengan mentalitas. Kami harus bermain lebih baik."