Inggris, kontroversi antara Tuchel dan Bellingham, yang menyerang: "Dia tidak tahu apa artinya bermain melawan Haaland, Odegaard, Nusa, dan Sorloth"

Pemain bernomor punggung 10 itu juga berbicara tentang Erling Haaland dan persahabatan yang mengikat mereka: "Orang-orang melihat kami sebagai rival selama 90 menit, tapi aku hanya melihatnya sebagai saudaraku. Aku tahu bagaimana perasaannya karena aku juga pernah mengalaminya. Itulah mengapa aku langsung menghampirinya. Bukan demi kamera atau berita utama, hanya untuk mengingatkannya bahwa sebuah hasil tidak akan pernah menentukan siapa dirinya. Besok pun, dia akan tetap menjadi saudaraku."





Bellingham dan Haaland pernah bermain bersama di Borussia Dortmund selama dua musim, dari tahun 2020 hingga 2022, tahun di mana pemain asal Norwegia itu pindah ke Manchester City. Sementara itu, pemain asal Inggris tersebut pindah ke Real Madrid pada tahun 2023.