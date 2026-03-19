IKON: Mengapa Jerman Mengenakan Seragam Merah dan Hitam Saat Menghancurkan Brasil 7-1 di Piala Dunia 2014

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos lagi, Sami Khedira: Belum genap 29 menit pertandingan berlangsung, Jerman sudah unggul 5-0 atas tuan rumah Brasil di semifinal Piala Dunia 2014. Itu adalah kekalahan telak bersejarah, momen yang sempurna untuk menari samba sebentar di ruang ganti – dan kemudian di lapangan. Tidak ada yang bisa salah; Brasil sudah hancur, Jerman sudah memastikan tempat mereka di final.

Namun, apa yang dikatakan pelatih Joachim Low dalam pidato paruh waktu? "Saya berkata, ‘Jika bahkan satu di antara kita mulai main-main, meremehkan lawan, atau tidak lagi bermain dengan keseriusan mutlak – orang itu pasti tidak akan ada di final, jika kita sampai di sana’."

Low juga mengingatkan para pemainnya tentang kekalahan pahit mereka di semifinal melawan Italia pada Piala Dunia 2006 di kandang sendiri dan rasa sakit yang menyertainya, sambil juga mengenang empat minggu istimewa yang telah dihabiskan tim Jerman di Brasil.

"Orang-orang Brasil sangat menghormati kami di seluruh negeri," jelas pelatih nasional itu kemudian. "Dan bagi saya, sama sekali tidak terpikirkan bahwa kami akan mempermalukan mereka atau memperlakukan mereka dengan arogan."

Sekilas, ini tampak seperti penghancuran. Namun, jika dilihat lebih dekat, ini adalah puncak dari pemahaman internasional yang mungkin hanya bisa dicapai oleh sepak bola. Jersey Jerman malam itu, dengan garis-garis horizontal merah dan hitam ala Flamengo, menjadi simbolnya.