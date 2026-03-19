Icons 2014 GFXGetty/GOAL
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

IKON: Mengapa Jerman Mengenakan Seragam Merah dan Hitam Saat Menghancurkan Brasil 7-1 di Piala Dunia 2014

Pada musim panas 2014, Jerman tidak hanya memenangkan Piala Dunia di tanah Brasil—mereka juga meninggalkan salah satu simbol persatuan yang paling kuat dan tak terduga yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Di luar kemenangan semifinal 7–1 yang tak terlupakan atas tuan rumah, sebuah pertandingan yang mengejutkan dunia, seragam merah dan hitam itu menjadi simbol sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kemenangan atau kekalahan: rasa hormat, empati, dan ikatan tak terduga antara dua negara sepak bola. Inilah Icons, sebuah fitur dan seri podcast GOAL yang menelusuri kembali 10 Piala Dunia terakhir melalui momen, tokoh, dan kontroversi yang mendefinisikannya, menghidupkan kembali semangat setiap turnamen.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos lagi, Sami Khedira: Belum genap 29 menit pertandingan berlangsung, Jerman sudah unggul 5-0 atas tuan rumah Brasil di semifinal Piala Dunia 2014. Itu adalah kekalahan telak bersejarah, momen yang sempurna untuk menari samba sebentar di ruang ganti – dan kemudian di lapangan. Tidak ada yang bisa salah; Brasil sudah hancur, Jerman sudah memastikan tempat mereka di final.

Namun, apa yang dikatakan pelatih Joachim Low dalam pidato paruh waktu? "Saya berkata, ‘Jika bahkan satu di antara kita mulai main-main, meremehkan lawan, atau tidak lagi bermain dengan keseriusan mutlak – orang itu pasti tidak akan ada di final, jika kita sampai di sana’."

Low juga mengingatkan para pemainnya tentang kekalahan pahit mereka di semifinal melawan Italia pada Piala Dunia 2006 di kandang sendiri dan rasa sakit yang menyertainya, sambil juga mengenang empat minggu istimewa yang telah dihabiskan tim Jerman di Brasil.

"Orang-orang Brasil sangat menghormati kami di seluruh negeri," jelas pelatih nasional itu kemudian. "Dan bagi saya, sama sekali tidak terpikirkan bahwa kami akan mempermalukan mereka atau memperlakukan mereka dengan arogan."

Sekilas, ini tampak seperti penghancuran. Namun, jika dilihat lebih dekat, ini adalah puncak dari pemahaman internasional yang mungkin hanya bisa dicapai oleh sepak bola. Jersey Jerman malam itu, dengan garis-garis horizontal merah dan hitam ala Flamengo, menjadi simbolnya.

  • Membalikkan keadaan

    Secara tradisional, Jerman adalah salah satu tim nasional paling tidak populer di dunia, untuk mengatakannya dengan halus. Pada tahun 1954 dan 1974, mereka menghalangi dua tim nasional Eropa paling berbakat di abad ke-20—masing-masing Hungaria asuhan Ferenc Puskas dan Belanda asuhan Johan Cruyff—untuk meraih gelar Piala Dunia yang menurut banyak orang pantas mereka dapatkan dalam final yang berlangsung sengit.

    Pada 1980-an, reputasi Jerman di dunia sepak bola telah hancur total. Pada Piala Dunia 1982 di Spanyol, terjadi insiden ‘Kejadian Memalukan di Gijon’, ketika Jerman dan Austria bersekongkol untuk lolos bersama-sama dengan mengorbankan Aljazair, sebelum serangan Harald ‘Toni’ Schumacher terhadap Patrick Battiston dari Prancis di semifinal.

    Alih-alih simpati, Jerman justru terus rajin mengumpulkan gelar, memenangkan Kejuaraan Eropa 1980, Piala Dunia 1990, dan Euro ‘96. "Sepak bola adalah permainan sederhana," kata striker legendaris Inggris Gary Lineker, "22 orang mengejar bola selama 90 menit, dan pada akhirnya, orang Jerman selalu menang."

    Pada awal milenium baru, keadaan perlahan berubah. Kisah dongeng musim panas Piala Dunia 2006 di kandang sendiri, di mana Jerman kalah tipis di babak semifinal dari Italia yang akhirnya menjadi juara, membuat negara ini menyelenggarakan turnamen yang disambut hangat oleh seluruh dunia. Penampilan menyegarkan tim muda dan berbakat Jerman di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sementara itu, membuat mereka meraih banyak penggemar sebelum kekalahan tipis mereka di babak semifinal dari Spanyol yang akhirnya menjadi juara. Kini, mereka berupaya mendapatkan simpati di Brasil.

    "Seragammu untuk Rio," begitulah DFB memilih untuk mempromosikan seragam tandang baru berwarna merah dan hitam mereka – hampir mirip dengan seragam kandang ikonik Flamengo – untuk Piala Dunia yang akan datang pada Februari 2014. Hingga saat itu, seragam tandang Jerman sebagian besar berwarna hijau. Kadang-kadang berwarna merah atau hitam – tetapi tidak pernah keduanya dalam proporsi yang sama.

    "Seragam baru ini terlihat bagus dan mengingatkan saya pada seragam Flamengo Rio de Janeiro," kata Mesut Ozil. "Ini pasti akan membawa keberuntungan bagi kami di Piala Dunia di Brasil." Ini adalah awal dari upaya menarik simpati yang luar biasa saat Jerman berupaya meraih gelar juara lagi sekaligus memenangkan hati tuan rumah.

    • Iklan

  • Buku terlaris Brasil

    Rencana DFB itu langsung membuahkan hasil. Jauh sebelum Piala Dunia dimulai, seragam tandang Jerman sudah menjadi perbincangan hangat di Brasil.

    "Ketika seragam Jerman dengan warna-warna Flamengo diperkenalkan, saya memutuskan untuk mendukung Jerman," kata seorang penggemar Brasil seperti dikutip surat kabar harian lokal O Dia dalam sebuah artikel tentang seragam khusus tersebut.

    Antusiasme tersebut diikuti oleh demam belanja, karena dalam waktu yang sangat singkat, jersey tersebut menjadi bestseller di Brasil. Jersey tersebut segera habis terjual di toko-toko olahraga di Rio de Janeiro, sementara barang palsu membanjiri Copacabana. Di Jerman, Bastian Schweinsteiger berpose di lapangan latihan Bayern Munich mengenakan jersey Flamengo asli untuk memperkuat hubungan yang semakin erat.

    Sementara itu, seorang ekspatriat Jerman di Rio bernama Bernhard Weber, alias MC Gringo, memanfaatkan kesempatan tersebut dan, terinspirasi oleh kaos khusus Jerman, menulis lagu ‘Deutscher Fussball ist geil, beweg' dein Hinterteil’ (‘Sepak bola Jerman itu keren, gerakkan pantatmu’). Dalam video musik yang menyertainya, Weber menari melintasi jalanan, pantai, pasar, dan favela di Rio de Janeiro, bernyanyi bergantian dalam bahasa Portugis dan Jerman, mengenakan jersey Jerman berwarna merah dan hitam, topi Flamengo, serta ditemani seorang wanita Brasil berpakaian minim di sisinya. Tak lama kemudian, lagu tersebut sering diputar di televisi Brasil dan di bar-bar pantai.

  • Menampilkan performa yang mengesankan di lapangan

    Pada awal Juni, tim Jerman akhirnya tiba di Brasil dan menempati akomodasi Campo Bahia yang dibangun khusus untuk Piala Dunia. Mereka langsung berupaya untuk berbaur dengan masyarakat setempat; Schweinsteiger dan Manuel Neuer menari bersama para penggemar lokal sambil menyanyikan lagu kebangsaan sebuah klub lokal dari Bahia, sementara seluruh tim menghadiri berbagai acara sosial di daerah tersebut. Jurnalis olahraga Brasil, Renato Costa, memuji mereka dalam sebuah wawancara dengan Deutsche Welle, dengan mengatakan, "Terlihat jelas bahwa tim DFB telah menaruh minat pada Brasil dan berusaha keras." 

    Di lapangan, Jerman menampilkan sepak bola yang memukau, dimulai dengan kemenangan pembuka yang mengesankan 4-0 atas Portugal, dipimpin oleh hat-trick dari Muller. Ini disusul dengan hasil imbang melawan Ghana, sebelum Jerman mengenakan seragam tandang untuk pertama kalinya dalam kemenangan atas Amerika Serikat yang memastikan posisi teratas di grup mereka. Meskipun demikian, mereka nyaris tersingkir melawan Aljazair di babak 16 besar, membutuhkan perpanjangan waktu untuk lolos.

    Sementara itu, tuan rumah Brasil juga membuat para penggemarnya tetap waspada. Setelah memenangkan grup mereka, Selecao berhasil mengalahkan Chile dalam adu penalti yang dramatis di babak 16 besar. Para penggemar tuan rumah merayakannya dengan meriah, begitu pula Schweinsteiger dan Lukas Podolski, dan video pasangan Jerman tersebut bersorak dengan bendera Brasil pun menjadi viral.


  • 'Bangsa Merah dan Hitam'

    Di babak perempat final, Brasil mengalahkan Kolombia, namun kehilangan bintang utama mereka, Neymar, akibat cedera punggung. Sementara itu, Jerman akan bertandang ke Rio de Janeiro—kandang Flamengo—untuk pertama kalinya dalam laga melawan Prancis.

    Clube de Regatas do Flamengo awalnya adalah klub dayung, tetapi segera mengalihkan fokusnya ke sepak bola. Pada tahun 1930-an, Leonidas, bintang sepak bola pertama Brasil dan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 1938, adalah pemain andalan mereka. Lompatan waktu hampir 50 tahun, pada 1981, legenda Zico membawa Flamengo meraih gelar Copa Libertadores pertamanya serta Piala Dunia Klub, setelah Liverpool dikalahkan di Tokyo. Sejak itu, Flamengo menjadi klub paling populer di negara ini.

    Hampir semua bintang Brasil terbesar pernah bermain untuk Flamengo pada suatu saat, mulai dari Mario Zagallo hingga Bebeto, Romario hingga Ronaldinho, Adriano hingga Vinicius Jr, dan setelah bertahun-tahun mengalami masa paceklik, belakangan ini ada lebih banyak alasan untuk merayakan. Flamengo memenangkan gelar juara Brasil pada 2019 dan 2020, Copa Libertadores pada 2019 dan 2022, serta Copa do Brasil pada 2022 dan 2024.

    Menurut survei terkini, Flamengo memiliki sekitar 47 juta penggemar, lebih dari seperlima populasi Brasil, dan menyebut diri mereka sebagai ‘bangsa merah dan hitam’.


  • Serangan pesona

    Menjelang penampilan perdana mereka di Maracana, Schweinsteiger dan Podolski membagikan foto diri mereka yang mengenakan seragam Flamengo di sebuah balkon yang menghadap ke pantai di Rio de Janeiro.

    Podolski, khususnya, sangat menikmati hubungan yang semakin erat antara klub dan timnas Jerman. Selama Piala Dunia, ia sering mengunggah tweet dalam bahasa Portugis dan foto dirinya bersama Ronaldo dan Ronaldinho, sementara bahkan setelah turnamen berakhir, ia terus berinteraksi dengan penggemar Flamengo di media sosial. Klub tersebut bahkan mencoba merekrutnya beberapa kali selama dekade berikutnya.

    "Semua orang tahu bahwa saya telah mencintai Brasil sejak Piala Dunia, dan terutama klub Flamengo," lanjut Podolski kepada Globo Esporte.

    Dalam penampilan perdana mereka di kandang Flamengo, Podolski & kawan-kawan mengalahkan Prancis 1-0, dengan Mats Hummels mencetak gol penentu melalui sundulan. Kini, babak semifinal dan Brasil menanti.

  • Merasa rendah hati

    Menurut media lokal, lebih dari setengah juta jersey timnas Jerman telah terjual di Brasil saat kedua tim bertanding, dengan sebagian besar berwarna merah dan hitam. Surat kabar olahraga Brasil, Lance, bahkan mengajak para pembacanya untuk mengirimkan foto diri mereka yang mengenakan seragam merah-hitam timnas Jerman. Jersey tersebut juga laris manis di Jerman, dan adidas melaporkan bahwa angka penjualannya "melampaui semua ekspektasi".

    Muller, Klose, Kroos, Kroos lagi, Khedira: Setelah 29 menit, skor di Belo Horizonte menjadi 0-5, sebuah kekalahan telak bersejarah. Low meminta timnya untuk menahan diri pada babak pertama, dan timnya mengikuti arahan tersebut. Pemain pengganti Andre Schurrle tetap mencetak dua gol di menit-menit akhir sebelum Oscar dari Brasil membuat skor menjadi 1-7.

    "Sejak 2006, kami tahu betapa menyakitkannya kalah di semifinal di negara sendiri," tulis DFB dalam bahasa Portugis di saluran media sosialnya setelah peluit akhir berbunyi. "Kami mengucapkan yang terbaik untuk masa depan kalian."

    Pesan tersebut disertai foto-foto Schweinsteiger yang menghibur lawannya David Luiz, Muller yang menepuk punggung Dante, Philipp Lahm yang menemani Oscar, serta gambar memilukan seorang pria Brasil berumur dengan kumis yang kemudian menjadi simbol tragedi tersebut di media. Sambil menangis, ia memeluk replika trofi Piala Dunia di tribun Estadio Mineirao. Kemudian, ia dengan patuh menyerahkan trofi tersebut kepada seorang penggemar muda Jerman.

    Pria tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Clovis Acosta Fernandes, seorang penggemar setia yang telah mengikuti tim nasionalnya selama bertahun-tahun dan yang sedang menghadapi kekalahan paling pahit dalam hidupnya sebagai pendukung di hadapan dunia. Setelah pertandingan, ia mengunggah foto dirinya bersama manajer tim Jerman saat itu, Franz Beckenbauer, di Piala Dunia 1990 di Facebook dan menulis dalam bahasa Jerman: "Saya berharap pada hari Minggu Anda akan mengangkat trofi di kuil suci sepak bola, Maracana."

  • Tim tuan rumah

    Postingan tersebut menegaskan pandangan umum di Brasil, bahwa meskipun mengalami kekalahan telak di semifinal, tuan rumah akan tetap mendukung Jerman sepenuhnya di final melawan musuh bebuyutan mereka, Argentina.

    Portal internet UOL bahkan mengklaim bahwa Jerman "lebih Brasil daripada Brasil" karena gaya permainan mereka dan, sebagian, seragam merah dan hitam mereka. Sementara itu, surat kabar O Estado de Sao Paulo memuji "perilaku luar biasa" para pemain Jerman, dengan mengatakan, "mereka telah belajar memahami semangat wilayah ini". Menjelang final melawan Argentina, surat kabar olahraga Lance hanya menulis: "Kita semua adalah Jerman".

    Didukung oleh para penggemar Jerman yang ikut serta, serta warga Brasil setempat, tim asuhan Low mengalahkan Argentina asuhan Lionel Messi dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu melalui gol Mario Gotze dari jarak dekat. Jerman tidak hanya meraih gelar Piala Dunia keempatnya di Brasil, tetapi juga mendapatkan banyak penggemar baru baik di seluruh dunia maupun di negara tuan rumah. 

    Podolski, mungkin tidak mengherankan, berpose dengan trofi Piala Dunia mengenakan jersey Flamengo, yang berarti setidaknya sebagian kecil dari negara merah-hitam itu dapat menikmati kesuksesan Jerman.


