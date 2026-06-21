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Ikon Manchester City, Kyle Walker, dan istrinya, Annie Kilner, menyambut kelahiran anak kelima mereka
Anggota baru dalam keluarga Walker
Menurut The Sun, Walker, mantan bintang Man City dan timnas Inggris yang kini membela Burnley, turut hadir saat pasangan tersebut menyambut kelahiran putri pertama mereka setelah sebelumnya dikaruniai empat putra.
Kilner mengonfirmasi kabar tersebut dalam sebuah pernyataan yang penuh haru, dengan mengatakan: “Putri kecil kami yang berharga telah lahir dengan selamat. Kami tak bisa berkata-kata melihat begitu besarnya cinta yang kami rasakan dan kebahagiaan yang telah ia bawa ke dalam keluarga kami.”
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Mengatasi tantangan di luar lapangan
Walker baru-baru ini menyatakan bahwa media nasional telah melampaui batas dalam memberitakan kehidupan pribadinya. Walker mengungkapkan kekecewaannya karena istrinya, yang ia gambarkan sebagai "seorang gadis biasa dari Sheffield", serta anak-anak mereka terus-menerus diburu oleh paparazzi selama masa-masa sulit dalam pernikahan mereka.
Terlepas dari keributan di luar sana, pasangan ini tetap fokus pada keluarga mereka yang semakin besar. Seorang sumber menambahkan kepada The Sun bahwa "Kyle dan Annie sangat bahagia menyambut kehadiran seorang bayi perempuan di rumah mereka," dan bahwa mereka siap memulai babak baru ini dengan perasaan "sangat bahagia".
Pensiun internasional dan peralihan karier
Di lapangan, Walker juga mengalami perubahan besar belakangan ini. Pemain berusia 35 tahun itu mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional pada bulan Maret setelah karier gemilang bersama Three Lions. Walker mencatatkan 96 penampilan untuk Inggris, melakukan debutnya melawan Spanyol pada 2011 dan tampil di lima turnamen besar, mulai dari Euro 2016 hingga Euro 2024.
Saat mengundurkan diri dari tim nasional, Walker mengatakan: “Bermain untuk Inggris selalu menjadi kehormatan terbesar dalam karier saya. Setiap kali saya mengenakan seragam itu, hal itu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, ini terasa seperti saat yang tepat untuk mundur dan memberi kesempatan kepada generasi pemain berikutnya untuk tampil.” Sejak itu, ia menjabat sebagai kolumnis, memberikan wawasan ahli mengenai perkembangan tim nasional di bawah asuhan Thomas Tuchel.
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Masa depan di Burnley dan seterusnya
Walker saat ini bermain untuk Burnley, di mana kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027. Sambil terus bermain di level tertinggi, bek sayap veteran ini juga mempersiapkan diri untuk masa depan setelah pensiun dari sepak bola dengan mengejar lisensi kepelatihan. Ia telah mengungkapkan keinginannya untuk berkontribusi kembali pada dunia sepak bola, terutama dalam membantu para pemain muda menghadapi tantangan mental dalam olahraga profesional.
Saat merenungkan masa depannya, Walker menjelaskan bahwa ia ingin menjadikan kepelatihan sebagai “keahlian tambahan”, meskipun ia belum yakin akan langsung terjun ke dunia manajemen. Untuk saat ini, fokusnya kemungkinan besar akan tetap tertuju pada tanggung jawabnya di Turf Moor dan keluarganya yang semakin besar di rumah, seiring ia dan istrinya menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama lima anak.