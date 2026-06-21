Ikon Manchester City, Kyle Walker, dan istrinya, Annie Kilner, menyambut kelahiran anak kelima mereka

Di lapangan, Walker juga mengalami perubahan besar belakangan ini. Pemain berusia 35 tahun itu mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional pada bulan Maret setelah karier gemilang bersama Three Lions. Walker mencatatkan 96 penampilan untuk Inggris, melakukan debutnya melawan Spanyol pada 2011 dan tampil di lima turnamen besar, mulai dari Euro 2016 hingga Euro 2024.

Saat mengundurkan diri dari tim nasional, Walker mengatakan: “Bermain untuk Inggris selalu menjadi kehormatan terbesar dalam karier saya. Setiap kali saya mengenakan seragam itu, hal itu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, ini terasa seperti saat yang tepat untuk mundur dan memberi kesempatan kepada generasi pemain berikutnya untuk tampil.” Sejak itu, ia menjabat sebagai kolumnis, memberikan wawasan ahli mengenai perkembangan tim nasional di bawah asuhan Thomas Tuchel.



