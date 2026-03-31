Ibrahima Konate bersedia pindah ke Real Madrid sambil menunggu tawaran dari Los Blancos
Kebuntuan negosiasi kontrak di Anfield
Konate belum memutuskan masa depannya di Liverpool, dan sang bek berencana untuk menyelesaikan semuanya sebelum Piala Dunia dimulai. Pemain asal Prancis itu belum memperpanjang kontraknya dengan The Reds, dan dengan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni, beberapa klub besar Eropa mulai mengincarnya. Di antara klub yang tertarik adalah Real Madrid, yang telah mengidentifikasi mantan pemain RB Leipzig itu sebagai target utama untuk lini pertahanan mereka.
Meskipun orang-orang terdekat bek internasional tersebut menyatakan bahwa belum ada kesepakatan resmi dengan raksasa Spanyol itu, gagasan untuk pindah ke Chamartin dikatakan sangat menarik bagi sang pemain.
Menurut AS, Konate telah menolak semua pendekatan terbaru dari Liverpool terkait perpanjangan kontrak, yang menyebabkan suasana pesimisme total di Anfield mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Liga Premier.
Pikat Real Madrid terbukti terlalu kuat
Liverpool baru-baru ini menyampaikan keinginan kuat mereka agar Konate menandatangani kontrak baru, namun sang pemain tetap teguh pada pendiriannya dan terus mempertimbangkan opsi-opsinya. Situasi ini menjadi peluang unik bagi klub-klub elit Eropa untuk mendapatkan bek berkualitas tinggi dengan syarat yang menguntungkan. Meskipun performanya sedikit menurun musim ini seiring dengan kesulitan yang dialami Liverpool secara umum, Konate tetaplah seorang bek dengan reputasi, pengalaman, dan kepemimpinan yang luar biasa.
Pemain asal Prancis ini telah membuktikan kemampuannya di Inggris, dengan memantapkan dirinya sebagai salah satu bek yang paling dominan secara fisik di sepak bola Eropa. Namun, daya tarik Real Madrid dan prospek untuk bergabung dengan kontingen Prancis yang terus berkembang di Madrid — termasuk pemain seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni — tampaknya menjadi faktor pendorong di balik penolakannya untuk berkomitmen pada proyek Arne Slot.
Batas waktu Piala Dunia semakin dekat
Menjelang Piala Dunia tanpa kontrak yang sudah ditandatangani merupakan risiko besar bagi pemain jebolan akademi Sochaux ini. Cedera yang mungkin dialaminya selama turnamen bisa menggagalkan kepindahannya ke klub baru, itulah sebabnya menyelesaikan statusnya akan menjadi prioritas utama mulai bulan April. Liverpool belum menyerah dan terus melakukan pembicaraan dengan perwakilannya, meskipun pertemuan-pertemuan terakhir belum membuahkan terobosan.
Arne Slot tetap mengagumi sang pemain meskipun performanya tidak konsisten musim ini dan tetap mempertahankan keyakinannya pada sang bek. Konate telah tampil dalam 41 pertandingan di semua kompetisi musim ini, membuktikan ketahanannya saat dalam kondisi fit. Penampilan menonjol dalam laga Liga Champions mendatang melawan Paris Saint-Germain bisa menjadi katalisator terakhir yang dibutuhkan untuk meyakinkan Real Madrid agar mengajukan tawaran resmi.
Fokus tim nasional dan rencana ke depan
Piala Dunia merupakan tonggak penting dalam kalender Konate, di mana ia diperkirakan akan menjadi starter bersama William Saliba di jantung pertahanan Prancis. Les Bleus mengandalkan kehadiran fisiknya saat mereka memburu gelar ketiga di Amerika Serikat. Para pengamat di Prancis mencatat bahwa penurunan performa klubnya belakangan ini mungkin terkait dengan masa depannya yang belum pasti, dengan Liverpool, Chelsea, dan klub-klub lain yang berpotensi menggantikannya.
Seiring mendekatnya batas waktu pada bulan April, tekanan akan semakin meningkat baik bagi klub maupun sang pemain untuk menemukan solusi. Jika Real Madrid memutuskan untuk mengambil langkah, tampaknya Konate sudah lebih dari siap untuk pindah dari Merseyside ke ibu kota Spanyol. Untuk saat ini, sang bek tetap berada dalam posisi menunggu, menanti panggilan dari Madrid sementara Liverpool menghadapi kenyataan yang semakin nyata bahwa mereka akan kehilangan salah satu pilar pertahanan mereka.