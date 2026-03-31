Ibrahima Konate bersedia pindah ke Real Madrid sambil menunggu tawaran dari Los Blancos

Konate belum memutuskan masa depannya di Liverpool, dan sang bek berencana untuk menyelesaikan semuanya sebelum Piala Dunia dimulai. Pemain asal Prancis itu belum memperpanjang kontraknya dengan The Reds, dan dengan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni, beberapa klub besar Eropa mulai mengincarnya. Di antara klub yang tertarik adalah Real Madrid, yang telah mengidentifikasi mantan pemain RB Leipzig itu sebagai target utama untuk lini pertahanan mereka.

Meskipun orang-orang terdekat bek internasional tersebut menyatakan bahwa belum ada kesepakatan resmi dengan raksasa Spanyol itu, gagasan untuk pindah ke Chamartin dikatakan sangat menarik bagi sang pemain.

Menurut AS, Konate telah menolak semua pendekatan terbaru dari Liverpool terkait perpanjangan kontrak, yang menyebabkan suasana pesimisme total di Anfield mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Liga Premier.



