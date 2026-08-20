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Ian Wright khawatir 'jerat keuntungan murni' bisa membuat Arsenal menjual Myles Lewis-Skelly
Belanja besar memicu spekulasi
Arsenal dikabarkan mengincar setidaknya satu kepergian besar setelah menyepakati kesepakatan senilai £51 juta untuk Ezri Konsa dari Aston Villa, setelah sebelumnya merekrut Christos Tzolis dan Bruno Guimaraes. Pengeluaran itu memicu rumor soal masa depan Lewis-Skelly di tengah klaim bahwa lulusan akademi tersebut ditawarkan kepada Chelsea dan Manchester United. Meski sang remaja ingin bertahan dan tampil menonjol di Community Shield, penolakan CEO Richard Garlick untuk menutup kemungkinan penjualan telah meningkatkan kekhawatiran suporter.
- ZUMA Press Wire
Pundit mengkritik urusan perantara
Berbicara di podcast Stick to Football, Wright mengungkapkan frustrasinya atas spekulasi yang terus berlanjut dan mempertanyakan pengaruh perantara yang kian besar dalam bisnis klub: "Saya tidak tahu itu datang dari mana karena saya tahu pasti itu bukan datang dari kubunya.
"Itu bukan datang dari ibunya. Fans Arsenal perlu tenang soal ibunya dengan mengatakan bahwa dia sedang menawarkannya ke mana-mana. Myles sudah mengatakan bahwa dia senang untuk bertahan. Kenapa Arsenal tidak langsung saja mengatakan bahwa dia tidak dijual? Dia akan menjadi rekrutan hebat untuk Manchester United, tentu saja. Lihat saja apa yang dia lakukan.
"Ada hal-hal yang sedang terjadi dan lagi-lagi inilah yang saya khawatirkan dengan Arsenal, yaitu cara kami menjalankan bisnis dengan perantara sekarang. Bagaimana cerita itu bisa muncul ketika kami tahu pasti mereka sedang terjadi dan ingin bertahan serta bahagia.
"[Gabriel] Martinelli belum dihubungi oleh siapa pun di klub tetapi sudah ditawarkan ke mana-mana, siapa yang melakukan itu? Kenapa itu terjadi?"
Tekanan fiskal mengancam para pemain muda
Mantan striker Arsenal itu juga mengkritik kontradiksi dalam kebijakan transfer klub, seraya memperingatkan bahwa regulasi keuntungan menempatkan sorotan yang tidak adil pada talenta akademi: "Anda tahu apa yang membingungkan? Bagaimana kami bisa mengejar Vinicius Junior ketika kami ingin memecahkan rekor demi merekrut pemain ini, tetapi sekarang kami mati-matian ingin menjual. Apa yang sebenarnya terjadi?
"Kami punya skuad besar dan seseorang harus pergi, tetapi tampaknya semua orang yang meninggalkan Arsenal akan ke Turki, itu hal lain lagi.
"Hal yang disayangkan ketika Anda punya pemain yang datang dari akademi dan menembus tim utama serta melakukan apa yang mereka lakukan, Anda selalu punya jerat keuntungan murni pada diri mereka.
"Hal yang sama berlaku untuk Ethan Nwaneri. Saya sekarang mendengar bahwa mereka tidak akan menjualnya, mereka ingin meminjamkannya dan saya cukup senang soal itu karena saya rasa pada tahap mana pun dia belum pernah mendapat rentetan kesempatan untuk benar-benar mencoba bermain di tim itu.
"Ketika Anda punya seseorang seperti Myles yang bermain dengan baik, luar biasa apa yang mampu dia lakukan, maka tentu saja Manchester United akan melihat apakah sesuatu bisa terjadi.
"Mereka sudah melihat Guimaraes datang, mereka sudah melihat Declan Rice. Dia tidak ingin pergi dan hal yang benar-benar membuat saya bingung adalah mengapa Arsenal tidak langsung datang dan mengatakan bahwa dia tidak dijual."
- Getty Images Sport
Remaja menghadapi persaingan di lini tengah
Persaingan di lini tengah Arsenal akan semakin sengit, dengan Guimaraes dan Declan Rice membatasi peluang tampil reguler sebagai starter bagi para pemain muda yang sedang berkembang. Jajaran petinggi Arsenal kini harus memutuskan apakah akan menyetujui peminjaman untuk pengembangan bagi prospek seperti Ethan Nwaneri atau mempertahankan kedalaman skuad penuh untuk mempertahankan gelar. Lewis-Skelly harus mempertahankan performa impresifnya untuk mengukuhkan tempatnya dalam rencana Mikel Arteta menjelang jadwal domestik dan Eropa yang padat.
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