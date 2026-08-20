Ian Wright khawatir 'jerat keuntungan murni' bisa membuat Arsenal menjual Myles Lewis-Skelly

Berbicara di podcast Stick to Football, Wright mengungkapkan frustrasinya atas spekulasi yang terus berlanjut dan mempertanyakan pengaruh perantara yang kian besar dalam bisnis klub: "Saya tidak tahu itu datang dari mana karena saya tahu pasti itu bukan datang dari kubunya.

"Itu bukan datang dari ibunya. Fans Arsenal perlu tenang soal ibunya dengan mengatakan bahwa dia sedang menawarkannya ke mana-mana. Myles sudah mengatakan bahwa dia senang untuk bertahan. Kenapa Arsenal tidak langsung saja mengatakan bahwa dia tidak dijual? Dia akan menjadi rekrutan hebat untuk Manchester United, tentu saja. Lihat saja apa yang dia lakukan.

"Ada hal-hal yang sedang terjadi dan lagi-lagi inilah yang saya khawatirkan dengan Arsenal, yaitu cara kami menjalankan bisnis dengan perantara sekarang. Bagaimana cerita itu bisa muncul ketika kami tahu pasti mereka sedang terjadi dan ingin bertahan serta bahagia.

"[Gabriel] Martinelli belum dihubungi oleh siapa pun di klub tetapi sudah ditawarkan ke mana-mana, siapa yang melakukan itu? Kenapa itu terjadi?"