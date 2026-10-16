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FBL-KSA-PROLEAGUE-NASSR-SHABABAFP
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Diterjemahkan oleh

Humam Al-Hammami: Talenta Saudi yang Akan Menyulut Minat Klub-Klub Besar!

FEATURES
H. Al-Hammami
Al Shabab
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Penyihir Arab Saudi merebut perhatian

Tanda-tanda persaingan yang dinanti antara klub-klub besar Arab Saudi mulai terlihat di cakrawala, menyusul tersendatnya negosiasi perpanjangan kontrak Hammam Al-Hammami, winger Al-Shabab, pada periode saat ini. Perkembangan ini bisa mengubah talenta muda tersebut menjadi salah satu nama paling menonjol yang tersaji di meja bursa transfer mendatang, terutama setelah penampilan-penampilan mengesankan yang ia tunjukkan dengan kostum timnas Arab Saudi di Piala Teluk 27.

Kontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan Al-Shabab akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga ia berpeluang menandatangani kontrak dengan klub lain mana pun mulai Januari mendatang, lalu bergabung secara gratis setelah kontraknya habis pada musim panas.

Situasi kontrak tersebut menempatkan manajemen Al-Shabab di hadapan tantangan penting: mencapai kesepakatan perpanjangan, atau mengambil risiko kehilangan salah satu talenta terbaik Arab Saudi tanpa kompensasi finansial.

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Khaliji 27 mengangkat saham Al Hammami

    Penampilan menonjol Al-Hammami selama Piala Teluk Arab turut menambah nilai teknisnya, setelah ia mencetak satu gol dan berkontribusi dalam membawa timnas Arab Saudi meraih gelar untuk keempat kalinya dalam sejarah, selain itu ia juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen, sehingga menegaskan kemampuannya untuk memberikan nilai tambah di kompetisi-kompetisi besar, meski usianya relatif masih muda.

    Pentingnya pemain ini tidak hanya terbatas pada apa yang ia tampilkan di turnamen Teluk, sebab kehadiran seorang winger Saudi yang mampu menciptakan perbedaan menjadi target penting bagi klub-klub yang berupaya memperkuat opsi lokal mereka, terutama di tengah persaingan memperebutkan gelar dan kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara pemain profesional asing dan elemen-elemen nasional.

    Terus berkembangnya Al-Hammami tentu akan menjadikannya pilihan yang menarik bagi lebih dari satu tim pada periode mendatang, tanpa keraguan sedikit pun.

  • Al Hilal dan Al Ittihad masuk dalam gambaran, Al Nassr bisa saja ikut dalam perlombaan

    Bursa transfer diperkirakan akan menyaksikan persaingan yang mungkin terjadi untuk mendapatkan jasa Al-Hammami, dengan kemungkinan masuknya Al-Hilal dan Al-Ittihad ke dalam perburuan, mengingat kebutuhan kedua tim untuk memperkuat opsi serangan lokal mereka.

    Memiliki winger muda Saudi yang punya kecepatan dan skill memberikan fleksibilitas tambahan bagi staf teknis, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan serta banyaknya ajang domestik dan kontinental.

    Tidak menutup kemungkinan Al-Nassr juga ikut masuk ke dalam lingkaran persaingan, jika memutuskan untuk bergerak menuntaskan kesepakatan dan memanfaatkan status kontrak pemain tersebut. Namun hingga kini, semua itu masih menjadi kemungkinan yang bergantung pada perkembangan negosiasi dan ketertarikan klub-klub, sementara masa depan pemain belum ditentukan secara resmi.

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    Di sisi lain, Al-Shabab masih memiliki opsi untuk mempertahankan talentanya melalui tercapainya kesepakatan baru yang menjamin keberlanjutannya di skuad, terutama karena kehilangan pemain pada usia seperti ini, dan setelah sebuah turnamen yang mengangkat nilainya sedemikian tinggi, bisa memaksa klub mencari pengganti yang sepadan di bursa transfer.

    Di antara keinginan Al-Shabab untuk mempertahankan Al-Hammami dan ambisi klub-klub besar untuk menggaet talenta lokal, bulan-bulan mendatang tampak menentukan arah tujuan berikutnya. Akankah Al-Shabab berhasil menyelesaikan urusan perpanjangan kontrak, atau bintang Piala Teluk 27 ini akan berubah menjadi transfer gratis yang menyulut persaingan di antara raksasa Liga Roshn?

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