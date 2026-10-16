Tanda-tanda persaingan yang dinanti antara klub-klub besar Arab Saudi mulai terlihat di cakrawala, menyusul tersendatnya negosiasi perpanjangan kontrak Hammam Al-Hammami, winger Al-Shabab, pada periode saat ini. Perkembangan ini bisa mengubah talenta muda tersebut menjadi salah satu nama paling menonjol yang tersaji di meja bursa transfer mendatang, terutama setelah penampilan-penampilan mengesankan yang ia tunjukkan dengan kostum timnas Arab Saudi di Piala Teluk 27.

Kontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan Al-Shabab akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga ia berpeluang menandatangani kontrak dengan klub lain mana pun mulai Januari mendatang, lalu bergabung secara gratis setelah kontraknya habis pada musim panas.

Situasi kontrak tersebut menempatkan manajemen Al-Shabab di hadapan tantangan penting: mencapai kesepakatan perpanjangan, atau mengambil risiko kehilangan salah satu talenta terbaik Arab Saudi tanpa kompensasi finansial.