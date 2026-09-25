Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, Crespo ditanya apakah biaya transfer Ramos berlebihan untuk seorang penyerang yang baru mencetak satu gol. Menanggapi pertanyaan seputar banderol sang striker, ia menyatakan: "Saya adalah pelatih Atlas di Meksiko, bukan direktur di Milan, Italia, jadi sulit bagi saya untuk memberikan jawaban yang pasti.

"Saya bisa mengatakan bahwa saya mengenal Goncalo Ramos, dia pemain bagus, penyerang tengah yang sangat baik, dan cepat atau lambat dia akan mencetak gol. Tentu saja, mengingat uang yang dikeluarkan untuk transfernya, para penggemar mengharapkan pencetak gol kelas atas, tetapi pemain Portugal itu tidak pernah menjadi finisher yang tak pernah gagal. Lihat statistik kariernya, dan Anda akan menemukan semua jawaban yang Anda cari."

Ketika diminta menjelaskan lebih lanjut pandangannya, mantan penyerang Argentina itu melanjutkan: "Dalam tiga musim terakhirnya di PSG, Ramos mencetak 53 gol dalam 131 penampilan. Itu berarti dia tidak memiliki rata-rata yang luar biasa: bahkan tidak sampai satu gol setiap dua pertandingan.

'Lebih jauh lagi, meski selalu memberikan kontribusi berharga, dia tidak pernah menjadi starter reguler di bawah Luis Enrique di tim yang menjadi juara Eropa dua kali beruntun. Pemain yang sangat baik, setuju, tetapi Anda jelas tidak bisa menyebutnya sebagai pemain top."