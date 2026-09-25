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Hernan Crespo menolak mencoret Goncalo Ramos di AC Milan, tetapi memperingatkan sang striker "bukan pemain top"
Pemain rekrutan termahal menjalani awal yang lambat
Ramos berada dalam sorotan tajam setelah hanya mencetak satu gol dalam lima penampilan pertamanya di Serie A. Tekanan terus meningkat setelah petinggi San Siro menyetujui paket senilai €74 juta untuk merekrutnya dari Paris Saint-Germain pada Juni 2026. Meski datang dengan koleksi trofi yang mengesankan dari Prancis, performa penyerang Portugal itu di depan gawang masih belum memenuhi ekspektasi tinggi para suporter.
- AFP
'Tidak bisa menyebutnya pemain top'
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, Crespo ditanya apakah biaya transfer Ramos berlebihan untuk seorang penyerang yang baru mencetak satu gol. Menanggapi pertanyaan seputar banderol sang striker, ia menyatakan: "Saya adalah pelatih Atlas di Meksiko, bukan direktur di Milan, Italia, jadi sulit bagi saya untuk memberikan jawaban yang pasti.
"Saya bisa mengatakan bahwa saya mengenal Goncalo Ramos, dia pemain bagus, penyerang tengah yang sangat baik, dan cepat atau lambat dia akan mencetak gol. Tentu saja, mengingat uang yang dikeluarkan untuk transfernya, para penggemar mengharapkan pencetak gol kelas atas, tetapi pemain Portugal itu tidak pernah menjadi finisher yang tak pernah gagal. Lihat statistik kariernya, dan Anda akan menemukan semua jawaban yang Anda cari."
Ketika diminta menjelaskan lebih lanjut pandangannya, mantan penyerang Argentina itu melanjutkan: "Dalam tiga musim terakhirnya di PSG, Ramos mencetak 53 gol dalam 131 penampilan. Itu berarti dia tidak memiliki rata-rata yang luar biasa: bahkan tidak sampai satu gol setiap dua pertandingan.
'Lebih jauh lagi, meski selalu memberikan kontribusi berharga, dia tidak pernah menjadi starter reguler di bawah Luis Enrique di tim yang menjadi juara Eropa dua kali beruntun. Pemain yang sangat baik, setuju, tetapi Anda jelas tidak bisa menyebutnya sebagai pemain top."
"Saya tidak menghapusnya dari perhitungan"
Di balik minimnya gol, Crespo tetap mengapresiasi kontribusi taktis Ramos, yang menguras energi sangat besar untuk membuka ruang dan menekan lini pertahanan lawan sepanjang pertandingan.
Meninjau etos kerja sang penyerang, pelatih kepala Atlas itu menegaskan: "Lihat, Ramos bekerja mati-matian di lapangan dan selalu menempatkan dirinya untuk kepentingan tim. Itu bukan hal sepele. Jika, setelah semua pekerjaan kotor yang dia lakukan, dia juga memasukkan bola ke gawang, kita akan melihat sebuah fenomena...
"Sejujurnya, pemain Portugal itu punya gaya bermain yang sangat khas; dia suka membangun kombinasi dengan rekan setim, turun lebih dalam, dan menciptakan ruang untuk pergerakan pemain lain. Ini adalah detail penting yang tidak boleh diremehkan saat menilai seorang pemain.
"Memang benar bahwa gol diharapkan dari seorang penyerang tengah, dia terlahir untuk itu, dan dia dibayar untuk tugas itu, tetapi Anda tetap bisa berguna bagi tim tanpa mencetak gol: mungkin dengan memberikan assist berharga, melakukan pergerakan yang sinkron dengan sempurna bersama tim, atau mengusik lawan dengan pressing terus-menerus."
Diingatkan bahwa Ramos berlari lebih banyak daripada pemain Milan lainnya di lapangan, pria 51 tahun itu menambahkan: "Dan itu adalah kualitas yang patut dikagumi, sesuatu yang seharusnya membuat para suporter senang. Dia tidak menghindar, dia berjuang, dia bertarung dengan para bek, dia jungkir balik mengejar bola. Singkatnya, untuk saat ini, saya belum mencoretnya. Tentu saja, jika kemudian Anda melihat berapa besar biaya transfernya, maka Anda sedang memasuki ladang ranjau."
- LaPresse
AC Milan memburu konsistensi di markas Sassuolo
Tim asuhan Ruben Amorim saat ini berada di posisi kelima klasemen, setelah meraih 11 poin dari lima pertandingan pertama mereka dalam awal musim liga tanpa kekalahan. Ramos berada di bawah tekanan untuk membungkam para peragunya dan membenarkan statusnya sebagai titik fokus utama Milan begitu sepakbola klub kembali bergulir. Setelah jeda internasional, Milan akan bertandang menghadapi Sassuolo pada 11 Oktober dengan target menjaga laju mereka di papan atas Serie A.
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