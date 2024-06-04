GILA! Trio Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar Bakal Reuni Di MLS?

Getty ImagesYosua Arya dan Chris BurtonGILA! Trio Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar Bakal Reuni Di MLS?Lionel MessiNeymarMajor League SoccerSaudi Pro LeagueTransfersInter Miami CFAl HilalNeymar telah memicu spekulasi mengenai kemungkinan reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami setelah mengungkapkan bahwa mereka masih “sering bicara”.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMessi dan Neymar bermain bersama di Barca dan PSGSekarang Messi di MLS dan Neymar di Arab SaudiMuncul rumor bahwa mereka akan reuniArtikel dilanjutkan di bawah ini