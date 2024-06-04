Lionel Messi Neymar PSGGetty Images
Yosua Arya dan Chris Burton

GILA! Trio Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar Bakal Reuni Di MLS?

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Neymar telah memicu spekulasi mengenai kemungkinan reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami setelah mengungkapkan bahwa mereka masih “sering bicara”.

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  • Messi dan Neymar bermain bersama di Barca dan PSG
  • Sekarang Messi di MLS dan Neymar di Arab Saudi
  • Muncul rumor bahwa mereka akan reuni
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