Gianluigi Donnarumma yang baru? PSG mengonfirmasi perekrutan kiper berusia 18 tahun dari AC Milan

Pihak manajemen klub ibu kota segera memberikan sambutan hangat kepada pemain muda berbakat ini, yang akan mengenakan jersey bernomor 16. Dalam pernyataan di situs web resmi klub, PSG menyatakan: "Paris Saint-Germain ingin menyambut Alessandro di klub ini dan mendoakan yang terbaik baginya bersama Les Rouge et Bleu."

Setelah transfernya rampung, Longoni sendiri mengaku sangat bangga dan siap bekerja keras untuk membuktikan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh staf kepelatihan baru setelah menyelesaikan detail kepindahannya.

Ia mengatakan kepada media resmi klub: "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan Luis Enrique atas kesempatan yang telah mereka berikan kepada saya serta atas kepercayaan yang telah mereka tunjukkan kepada saya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain, dan saya akan terus bekerja seperti yang selalu saya lakukan untuk membuktikan kepercayaan tersebut."