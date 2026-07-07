Gianluigi Donnarumma yang baru? PSG mengonfirmasi perekrutan kiper berusia 18 tahun dari AC Milan

Alessandro Longoni Milan
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Klub raksasa Prancis merekrut pemain berbakat
Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan perekrutan Longoni melalui transfer bebas untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Kiper bertubuh jangkung kelahiran Como, yang memiliki tinggi 192 cm, telah menandatangani kontrak jangka panjang di Parc des Princes. Kedatangan pemain timnas Italia U-19 ini diperkirakan akan menggantikan Renato Marin, yang telah bergabung dengan klub Portugal CD Nacional dengan status pinjaman.
- Getty Images
Longoni mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa
Pihak manajemen klub ibu kota segera memberikan sambutan hangat kepada pemain muda berbakat ini, yang akan mengenakan jersey bernomor 16. Dalam pernyataan di situs web resmi klub, PSG menyatakan: "Paris Saint-Germain ingin menyambut Alessandro di klub ini dan mendoakan yang terbaik baginya bersama Les Rouge et Bleu."
Setelah transfernya rampung, Longoni sendiri mengaku sangat bangga dan siap bekerja keras untuk membuktikan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh staf kepelatihan baru setelah menyelesaikan detail kepindahannya.
Ia mengatakan kepada media resmi klub: "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan Luis Enrique atas kesempatan yang telah mereka berikan kepada saya serta atas kepercayaan yang telah mereka tunjukkan kepada saya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain, dan saya akan terus bekerja seperti yang selalu saya lakukan untuk membuktikan kepercayaan tersebut."
Melanjutkan tradisi penjaga gawang Italia
Kiper yang lahir pada 31 Januari 2008 ini datang dengan rekam jejak yang mengesankan setelah menjuarai Kejuaraan Eropa UEFA U-17 2024 dan menggagalkan dua tendangan penalti saat melawan Brasil di Piala Dunia FIFA U-17 yang digelar setelahnya.
Longoni tercatat sebagai pemain Italia ke-14 yang membela klub tersebut sepanjang sejarahnya. Remaja berbakat ini juga menjadi kiper keenam asal Italia yang direkrut oleh PSG, mengikuti jejak Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Denis Franchi, Donnarumma, dan Marin.
- AFP
Persaingan yang sengit di dalam tim menanti
Pemain muda berbakat ini akan segera bergabung dengan skuad, di mana ia dijadwalkan menjadi kiper ketiga di belakang Lucas Chevalier dan Matvey Safonov. Ia dituntut untuk memanfaatkan sesi latihan intensif ini sebaik-baiknya guna menyesuaikan diri dengan atmosfer liga utama Prancis sebelum musim resmi dimulai.
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