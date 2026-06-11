Gary Neville memuji FIFA atas perubahan aturan Piala Dunia yang 'luar biasa'

Perubahan besar-besaran ini mendapat dukungan kuat dari para pakar ternama yang sudah muak dengan taktik-taktik negatif yang mengganggu jalannya pertandingan sepak bola domestik. Dalam wawancara di The Overlap, Neville mengatakan: “Menurut saya, ini adalah perubahan yang luar biasa—penggantian pemain dengan batas waktu. Saya sangat menyukainya. Sangat menjengkelkan melihat para pemain berjalan keluar lapangan dengan lambat. Para pemain dan tim sedang memanfaatkan celah sistem. Anda boleh mengkritik FIFA dalam banyak hal, tapi saya rasa mereka memang tepat dalam hal-hal yang berkaitan dengan wasit. Saya pikir itu adalah pengenalan yang cukup bagus dan akan membuat permainan menjadi lebih baik bagi para penggemar.”

Neville menambahkan: “Ada beberapa perubahan aturan yang akan diterapkan untuk Piala Dunia. Saya sangat mendukung penghitungan waktu saat lemparan ke dalam. Waktu yang dihabiskan di Premier League… Saya sudah kehilangan hitungan berapa kali kami membahas hal itu musim lalu. Jadi saya suka yang satu itu. Apa yang kita saksikan dalam 12 bulan terakhir adalah tim menghentikan permainan selama satu menit untuk mempersiapkan tendangan bebas. Saya berbicara tentang pertandingan Liga Dua maupun Liga Premier, bola berada di luar permainan begitu lama. Saya pikir ini adalah pengenalan yang baik.”