AFP
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Gary Neville memuji FIFA atas perubahan aturan Piala Dunia yang 'luar biasa'
Pedoman baru yang ketat telah diberlakukan
Turnamen global ini akan dimulai pada Kamis malam saat tuan rumah bersama Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dengan para tim yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka peraturan yang telah diperbarui. FIFA telah memberlakukan langkah-langkah revolusioner, termasuk batas waktu pergantian pemain yang ketat selama 10 detik serta hitungan mundur lima detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Kegagalan untuk segera meninggalkan lapangan akan memaksa sebuah tim bermain dengan satu pemain kurang selama satu menit penuh, sebuah hukuman yang telah dialami Islandia saat melawan Jepang dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini.
- AFP
Neville mendukung langkah-langkah pencegahan pemborosan
Perubahan besar-besaran ini mendapat dukungan kuat dari para pakar ternama yang sudah muak dengan taktik-taktik negatif yang mengganggu jalannya pertandingan sepak bola domestik. Dalam wawancara di The Overlap, Neville mengatakan: “Menurut saya, ini adalah perubahan yang luar biasa—penggantian pemain dengan batas waktu. Saya sangat menyukainya. Sangat menjengkelkan melihat para pemain berjalan keluar lapangan dengan lambat. Para pemain dan tim sedang memanfaatkan celah sistem. Anda boleh mengkritik FIFA dalam banyak hal, tapi saya rasa mereka memang tepat dalam hal-hal yang berkaitan dengan wasit. Saya pikir itu adalah pengenalan yang cukup bagus dan akan membuat permainan menjadi lebih baik bagi para penggemar.”
Neville menambahkan: “Ada beberapa perubahan aturan yang akan diterapkan untuk Piala Dunia. Saya sangat mendukung penghitungan waktu saat lemparan ke dalam. Waktu yang dihabiskan di Premier League… Saya sudah kehilangan hitungan berapa kali kami membahas hal itu musim lalu. Jadi saya suka yang satu itu. Apa yang kita saksikan dalam 12 bulan terakhir adalah tim menghentikan permainan selama satu menit untuk mempersiapkan tendangan bebas. Saya berbicara tentang pertandingan Liga Dua maupun Liga Premier, bola berada di luar permainan begitu lama. Saya pikir ini adalah pengenalan yang baik.”
"Aturan yang bagus!" - FIFA melarang menutup mulut
Peraturan baru tersebut juga melarang para pemain menutup mulut mereka saat terjadi pertengkaran sengit demi menjamin transparansi, sebuah aturan yang diberlakukan setelah insiden kontroversial di Liga Champions yang melibatkan Gianluca Prestianni dari Benfica dan Vinicius Junior dari Real Madrid. Mendukung transparansi ini, Ian Wright berkata: “Itu aturan yang bagus. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa jika para pemain menutup mulut mereka, menurutku itu aturan yang bagus. Saya cukup menyukainya, itu bagus bagi saya.”
Namun, Roy Keane mengemukakan kekhawatiran logis mengenai kesejahteraan pemain di tengah suhu musim panas yang ekstrem, sambil membantah: “Beberapa aturan memang berkaitan dengan kecepatan permainan, tetapi aneh rasanya mereka memberlakukannya sekarang ketika kita sedang membicarakan kondisi yang begitu berat bagi para pemain. Jika ada saatnya para pemain ingin memperlambat permainan, itu pasti sekarang mengingat panasnya cuaca di beberapa tempat pertandingan ini.”
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Adaptasi taktis yang menjadi sorotan
Para manajer harus segera menyesuaikan strategi mereka untuk beradaptasi dengan aturan ketat ini, termasuk jeda hidrasi wajib selama tiga menit per babak. Tim-tim papan atas seperti Inggris dan juara bertahan Argentina baru akan bertanding pada Rabu, sehingga mereka memiliki waktu ekstra untuk mengamati bagaimana wasit menerapkan hitungan mundur baru tersebut pada pertandingan-pertandingan pembuka. Ujian sesungguhnya adalah apakah para tim mampu mempertahankan performa intensitas tinggi tanpa terkena sanksi larangan bermain otomatis selama satu menit.